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Россияне начали скупать отопительное оборудование

14 октября 2023, 08:12
Фото: istockphoto/Iuliia Mikhalitskaia

Фото: istockphoto/Iuliia Mikhalitskaia

За год спрос на отопительное оборудование взлетел на 87%.
Об этом следует из исследования «ВсеИнструменты.ру», пишет «Лента.ру».

Средний чек на покупку отопительного оборудования тоже вырос. В сентябре нынешнего года он составил 11 597 рублей. Это на 13% превышает показатель сентября 2022 года. Ощутимо вырос средний чек на водонагреватели — на 24%, до 12 048 рублей. Тепловые полы выросли в цене на 14%, до 5 487 рублей, а для радиаторов —на 1%, до 12 090 рублей.


В сентябре больше всего отопительного оборудования продали в Челябинске, Краснодаре и Омске.
«В этом году у россиян было больше времени подготовиться к холодам и купить все необходимое оборудование до прихода низких температур, так как сентябрь выдался теплым», —сообщили аналитики.
Ранее сообщалось, что крупный российский производитель обуви Ralf Ringer оказался на грани банкротства. Владелец помещения Талдомской обувной фабрики ООО «Стивали», где располагалось производство Ralf Ringer, подал заявление в суд. Сумма задолженности составляет 20,7 млн рублей. Ralf Ringer имеет возможность погасить долг, но из-за ареста банковских счетов перевести средства невозможно.

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#отопление
#зима
#покупки
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Экономист Черниговский: из магазинов пропадут вина дешевле 600 рублей
Экономист Черниговский заявил о скором подорожании импортных вин
13 октября 2023, 15:09

Фото: IStock/joruba

Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, считают эксперты. Всё потому, что до конца 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран.
Гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский рассказал «Радио 1», что повышение пошли приведёт к тому, что стоимость даже столового импортного вина вырастет в разы.  
«В скором времени дешевле 600 рублей бутылку даже столового импортного вина будет практически невозможно приобрести. А с учётом того, что доходы населения падают – это существенный фактор, который будет влиять на снижение объёмов розничной реализации импортной винодельческой продукции», — сказал он.
По словам эксперта, заменить импортные вина сможет отечественная продукция. Но ненадолго, — в следующем году участники рынка ожидают повышение акцизов на тихие и игристые вина, что также скажется на спросе.
«В 2024 году готовится существенное повышение акцизов на тихие и игристые вина, что будет стимулировать снижение розничной реализации импортной винодельческой продукции и рост нашей, но он не будет столь значимым как снижение объёмов розничной реализации, потому что часть потребителей начнёт приобретать нелегальную спиртосодержащую продукцию, а такой у нас много», — сказал Черниговский.
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#продукция
#вино
#цена
#спрос
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Россиян предупредили с скором дефиците вин
Fort: Бюджетных вин из Европы скоро не будет в России, но им уже нашли замену
13 октября 2023, 07:51

Фото: istock / Silberkorn

В России ожидается дефицит недорогих европейских вин из-за повышения ввозных пошлин. Однако им уже нашли альтернативу. Информацию об этом рассказали в виноторговой компании Fort.

«В сегменте «до 500-700 рублей» скоро почти не останется импорта вин из основных стран — Италии, Испании, Франции!» — цитирует исполнительного директора Fort Александра Липилина РИА Новости.
Липилин также добавил, что что бюджетные вина из Европы будут заменены винами из Чили, Аргентины и ЮАР. Отмечается, что Чили сейчас является одной из самых крупных стран, поставляемых вина в Россию. Кроме того, дефицит европейского продукта станет дополнительным стимулом для продвижения собственной продукции на российский рынок.

Напомним, в конце июля Минэкономразвития РФ заявило, что правительство увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных государств с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Данная мера начала действовать с 1 августа.

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#компании
#дефицит
#новости
#юар
#рф
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Глава «ЦИФРРА» Дробиз: Повышение МРОТ может снизить оборот суррогатных напитков
12 октября 2023, 18:22

Фото: istockphoto.com/pada smith

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России может способствовать снижению оборота суррогатного алкоголя в стране.
Эксперт отметил, что лицензированный алкоголь в России является практически самым дорогим.

«Алкоголь в России — самый дорогой в мире относительно уровня доходов населения. Нелегальный алкоголь стоит дешевле легального, отсюда и его популярность среди малообеспеченного населения. Поэтому пока МРОТ в РФ не будет повышен минимум до 35 тыс. побороть проблему оборота суррогатных напитков будет невозможно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

По его мнению, государство должно быть заинтересовано в сокращении нелегального рынка.

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#мрот
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11 гениальных лайфхаков для решения бытовых проблем
12 октября 2023, 17:13

фото: iStock/Rawpixel

Люди всегда делились друг с другом опытом и полезными советами. С появлением Интернета это делать стало проще и быстрее. Редакция «Радио 1» сделала подборку простых, но гениальных хитростей, которые облегчат жизнь домохозяйкам и помогут решить бытовые проблемы самым элементарным, но эффективным способом.

Как надолго избавиться от пыли

 
На поверхностях в доме пыль образуется практически сразу после уборки. Она проникает в жилище через щели в окнах или дверях, ее приносят в дом с улицы на одежде и обуви. Мелкая пыль также образуется из ороговевших частиц кожи. Чтобы пыль долго не оседала на мебели, в воду необходимо добавить немного кондиционера для белья или шампуня с антистатиком. Полученным составом поверхность мебели необходимо протереть, в результате пыль будет оседать гораздо медленнее.
 

Как погладить вещи без отпаривателя

 
                                                                                                   Фото: iStock/naumoid

Некоторые модели вещей сложно разгладить из-за фасона. Иногда для глажки просто не хватает времени. Чтобы вещь выглядела безупречно, нужно повесить ее на вешалку в ванной комнате с включенной горячей водой. Горячий пар слегка увлажнит ткань и складки разгладятся под собственным весом. Одежда высохнет за несколько минут и необходимости ее гладить не будет.

 


Как собрать разбитое стекло

 
Каждая домохозяйка сталкивалась с такой проблемой, как разбитая стеклянная посуда. Осколки распадаются на мелкие частицы, которые сложно заметить. Собрать маленькие кусочки разбитого стекла поможет кусочек мягкого хлеба, который нужно прижать к полу.
 

Как отмыть пролитый лак для ногтей

 
                                                                                                    Фото: iStock/AnnaStills

Пролитый на стол лак или гель для ногтей можно удалить с помощью сахара. Если лак уже успел высохнуть, его нельзя пытаться удалить ацетоном. Он может разъесть лакированное покрытие или оставить следы и разводы. В такой ситуации на место, где пролился лак, нужно щедро насыпать сахар. Он поможет избавиться от пятна. 

 

Как быстро избавиться от мошек в доме

 
С проблемой появления насекомых в доме можно столкнуться в любое время года. Чтобы завелись мошки, достаточно забыть в шкафу овощи или фрукты. Из-за крошечного размера поймать насекомых сложно, но есть легкий способ, как от них избавиться. В небольшой посуде нужно разогреть яблочный уксус. Мошки не устоят перед ароматом и попробуют отраву. Заменить яблочный уксус можно обычным, но в него стоит добавить ароматное средство для мытья посуды.

Что делать, если электризуется одежда


Для борьбы со статическим напряжением поможет обычная фольга. При стирке вещей шарик из фольги нужно поместить в барабан стиральной машины. Один шар может служить до полугода. Вещи перестанут электризоваться и приобретать антистатики не придется.

Как очистить ковер от шерсти домашнего животного


Хозяева питомцев наверняка сталкивались с проблемой очищения ковров от шерсти. Кто-то использует ролики для одежды, резиновые перчатки или пылесос. Но эти средства помогают убрать шерсть с поверхности. Иногда она проникает вглубь ворсинок ковра и добраться до нее невозможно. Для уборки шерсти поможет обычный оконный скребок. Достаточно просто провести им по ковру с небольшим усилием. Волосы, шерсть и пыль поднимутся на поверхность, останется лишь собрать их пылесосом.

Как очистить трубы от засора без специального средства


Иногда засоры случаются внезапно, а средства для их устранения под рукой нет. Тогда можно воспользоваться таблеткой для посудомоечной машины. В них содержатся вещества, которые запросто растворят жир и пищевые отходы. Также таблетки также могут очистить мыльные разводы на стенах или сантехнике. Для этого нужно растворить таблетку в воде и обработать раствором поверхности.

Как отстирать обувь


                                                                                                    Фото: iStock/Henadzi Pechan

Иногда тряпочную обувь не удается отстирать даже на специальном режиме. Чтобы вернуть первозданный вид любимым кроссовкам, нужно поместить в стиральную машину другие вещи. Ненужный вязаный свитер поможет устранить загрязнения. Это обусловлено тем, что вещи в стиральной машинке расположены более равномерно и соприкасаются друг с другом, что создает более «контактный» эффект стирки.

Что делать, чтобы не мялись вещи 


После стирки вещам из плотной ткани глажка будет необходима. А с более легкими структурами поможет справиться лед. Несколько кубиков нужно добавить в барабан стиральной машины. Этим лайфхаком смогут воспользоваться обладатели машин с функцией сушки белья. Лед создаст эффект пара, который разгладит вещи.

Что делать чтобы зеркало в ванной не запотевало


Для этого на зеркало нужно нанести автомобильный полироль для стекла. После окончания водных процедур зеркало нужно протереть сухой тряпкой, это позволит избежать последующего запотевания и продлить эффект.

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#перчатки
#волосы
#уборка
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Wildberries объяснил введение комиссии особенностями технологического процесса
12 октября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/Guillaume

В пресс-службе Wildberries заявили. Что введение дополнительной комиссии при оплате картами западных платежных систем Visa и Mastercard вызвано особенностями операционно-технологического процесса.
«Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции», — отметили в беседе с NEWS.ru представители маркетплейса.

При этом, в пресс-службе подчеркнули, что у покупателей есть иные способы оплаты товара без комиссии: по картам платежной системы МИР, системе быстрых платежей или через сервис SberPay.

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#сервис
#операции
#рф
#комиссия
#покупки
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Генпрокуратура РФ проверит законность введения Wildberries комиссий
12 октября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости / Ирина Алтухова

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверит законность введения комиссий интернет-магазина Wildberries за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Ведомство также проведет проверку по оплате за возврат товаров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу генпрокуратуры.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров. Проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России», - заявили в Генпрокуратуре. 
Напомним, маркетплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа, если оплата производится картами платежных систем Visa и Mastercard. Компания прокомментировала это изменение, назвав комиссию вознаграждением банка, который осуществляет обработку такого платежа.

Ранее юрист Истомин  раскрыл, законно ли Wildberries ввел комиссию при оплате покупок.  Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#прокуратура
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#оплата
#новости
#рф
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Россиян предупредили о новых рисках при покупке квартиры в ипотеку
Инвестор Галузин предупредил россиян о новых рисках покупки квартиры в ипотеку
12 октября 2023, 14:33

Фото: istock / Boy Wirat

Если вы задумались о приобретении квартиры в ипотеку в новостройке, обратите внимание на возможные риски. О трудностях при покупке квартир рассказал генеральный директор инвестиционной компании Todayprice, инвестор в области недвижимости Игорь Галузин, его слова передает Life.ru.
Эксперт отметил, что в новостройках квартиры могут быть неоправданно дорогими. На сегодняшний день квартиры на первичном рынке недвижимости стоят дороже, чем на вторичном. Галузин обратил внимание на то, что при покупке новой квартиры покупателя ждет приемлемая ставка по ипотеке, но если по какой-то причине он захочет продать помещение, придется за это переплатить.

При покупке уже готового жилья, таких рисков не будет, но при этом ипотечный платеж из-за увеличенной ключевой ставки будет выше. Из-за этого аренда жилья становится выгоднее покупки. 

Ранее экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#квартиры
#радио
#недвижимость
#аренда
#покупки
#компании
#платёж
#ставка
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Юрист раскрыл, законно ли Wildberries ввел комиссию при оплате покупок
Юрист Истомин рассказал, как пожаловаться на Wildberries за введение комиссии
12 октября 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

При покупках на Wildberries с помощью карт Visa и Mastercard с 9 октября взимается комиссия в размере 3%. Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи.
Юрист компании «Сахаров и партнеры» Никита Истомин отметил, что закон не запрещает вводить компаниям комиссию для покупателей. Однако в беседе с «Радио 1» он рассказал, что оспорить нововведение можно попытаться через Роспотребнадзор.
«Надо оспаривать в контексте Закона о защите прав потребителей, но я даже не помню такую норму, которая ограничивала бы продавца в установлении какой-либо комиссии. Может быть, Роспотребнадзор будет рассматривать это как положение, ущемляющее права потребителей», — сказал специалист.
Юрист напомнил, что ранее маркетплейс вводил комиссию за возврат товаров, что тоже можно прировнять к комиссии.
«Wildberries – это обтекаемо спорна компания с точки зрения защиты прав потребителей, потому что это не единственная плата, которую они вводили. До этого они вводили плату за возврат, и очевидно, что у них были беседы с Роспотребнадзором, так как эти платы потом были убраны. Просто компания так ведет свой бизнес», — добавил Никита Истомин.
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В Росстате рассказали о подорожавших за неделю продуктах
Росстат: наблюдается повышение цен на свинину и курицу и падение цен на овощи
11 октября 2023, 19:24

Фото: iStock/Kondor83

Согласно данным Росстата, цены на курицу в России продолжают расти. При этом стоимость овощей и фруктов стремительно падает.
Уточняется, что за неделю цены на курицу выросли на 1,26%, а на свиницу – на 0,31%. Таким образом, за период с начала года по 9 октября рост цен составил 26,39% на мясо кур и 10,4% на свинину.

При этом наблюдается снижение стоимости плодовоовощной продукции на 0,2%. Однако есть и подорожание, например, цена на томаты выросла на 6,98%, а на лук – на 0,1%.

Отмечается, что подешевели огурцы (на 4,2%), яблоки (2,6%), картофель (2,5%), белокочанная капуста (2,3%) и др.

Ранее стало известно, что сети быстрого питания KFC и «Ростикс» повысили цены на все пункты своего меню из-за подорожания мяса курицы. 

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#росстат
#мясо
#овощи
#фрукты
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