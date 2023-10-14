Россияне начали скупать отопительное оборудование

Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, считают эксперты. Всё потому, что до конца 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран.