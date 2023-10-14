Россияне начали скупать отопительное оборудование

Фото: istockphoto/Iuliia Mikhalitskaia
За год спрос на отопительное оборудование взлетел на 87%.
Об этом следует из исследования «ВсеИнструменты.ру», пишет «Лента.ру».
Средний чек на покупку отопительного оборудования тоже вырос. В сентябре нынешнего года он составил 11 597 рублей. Это на 13% превышает показатель сентября 2022 года. Ощутимо вырос средний чек на водонагреватели — на 24%, до 12 048 рублей. Тепловые полы выросли в цене на 14%, до 5 487 рублей, а для радиаторов —на 1%, до 12 090 рублей.
В сентябре больше всего отопительного оборудования продали в Челябинске, Краснодаре и Омске.
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Средний чек на покупку отопительного оборудования тоже вырос. В сентябре нынешнего года он составил 11 597 рублей. Это на 13% превышает показатель сентября 2022 года. Ощутимо вырос средний чек на водонагреватели — на 24%, до 12 048 рублей. Тепловые полы выросли в цене на 14%, до 5 487 рублей, а для радиаторов —на 1%, до 12 090 рублей.
«В этом году у россиян было больше времени подготовиться к холодам и купить все необходимое оборудование до прихода низких температур, так как сентябрь выдался теплым», —сообщили аналитики.Ранее сообщалось, что крупный российский производитель обуви Ralf Ringer оказался на грани банкротства. Владелец помещения Талдомской обувной фабрики ООО «Стивали», где располагалось производство Ralf Ringer, подал заявление в суд. Сумма задолженности составляет 20,7 млн рублей. Ralf Ringer имеет возможность погасить долг, но из-за ареста банковских счетов перевести средства невозможно.
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Мария Фирсова