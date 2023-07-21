Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Россияне начали скупать тёплые полы

Россияне начали скупать тёплые полы

21 июля 2023, 11:28

Фото:istockphoto/brizmaker

В июле 2023 года россияне начали скупать теплые полы, несмотря на рост цен.
Спрос на тёплые полы для дома вырос на 49% относительно того же периода прошлого года.

Чаще всего о покупке теплого пола задумываются петербуржцы (спрос вырос на 235%), жители Воронежа (+233%), Омска (+100%), Нижнего Новгорода (+92%), пишет РИА Новости.


При этом на данный вид товаров выросли цены. Средний чек на тёплые полы поднялся в среднем на 13% (до 6544 рублей).

Самые дорогие теплые полы в Ростове-на-Дону (11,26 тысячи рублей), Волгограде (8860 рублей) и Омске (7170 рублей). Самые дешевые можно найти в Самаре (4086 рублей).

Читайте также:

Российский союз кожевенников и обувщиков предложил запретить термины «экокожа» и «экомех»

В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье

Магазины Puma с новым названием вернулись в Россию
#тёплые полы
#ремонт
#жильё
Читайте нас в
Российский союз кожевенников и обувщиков предложил запретить термины «экокожа» и «экомех»
В России могут отказаться от терминов «экокожа» и «экомех»
21 июля 2023, 09:18

Фото: istockphoto/ohappy

Российский союз кожевенников и обувщиков (РКСО) предлагает запретить использовать приставку «эко» к слову «кожа» и «мех».
Гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич рассказала, что в последнее время производители товаров из синтетических материалов спекулируют словосочетаниями с термином «кожа», пишут «Известия».
 
По словам гендиректора, формулировки применяются в маркетинговых целях. Поддельные продукты выдаются за натуральные и экологические.
 
В союзе уточняют, что на мировом уровне уже началась защита термина «кожа» и качеств самого материала.

Читайте также:

Может ли искусственный мех заменить натуральный?

В Москве курьер украл брендовые ботинки за 100 тысяч рублей

Жительница Красногорска украла шубу в гостях у знакомой

#экомех
#кожа
#экокожа
Читайте нас в
Подмосковным ИТ-специалистам с начала года одобрили 2,3 тыс ипотечных кредитов
20 июля 2023, 12:34

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

Более 2,3 тыс заявок сотрудников подмосковных высокотехнологичных компаний на льготную ипотеку одобрено с начала года. Сумма кредитов составила 8,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Всего за льготной ипотекой обратились около 3,2 тыс сотрудников ИТ-компаний Московской области. 
«Федеральная программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов действует больше года. За это время кредиты на 12,5 млрд рублей одобрены 4,6 тыс подмосковным специалистам. Эта меры поддержки позволяет купить квартиру в новостройке или построить частный дом. Ставка по ипотеке составит 5% и даже меньше, если банк или застройщик предлагают особые условия», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Чтобы воспользоваться льготной ипотекой, нужно работать в аккредитованной ИТ-компании, иметь российское гражданство, быть не моложе 22 и не старше 50. Необходимо также иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс рублей - для городов-миллионников и не менее 70 тыс – для остальных муниципалитетов.
 
Программа действует до конца будущего года, однако льготная ставка сохранится на весь срок кредита. 

Читайте также: 

Подмосковным учителям вручили сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке

Тренер из Дубны получила сертификат на жильё по социальной ипотеке

Подмосковным тренерам вручили жилищные сертификаты по социальной ипотеке
 

#Ирина Каклюгина
#вице-губернатор
#ИТ-компании
#ипотека
#кредиты
#жильё
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Субсидию на оплату ЖКУ получают более 125 тыс жителей Подмосковья
18 июля 2023, 22:32

Фото: Минсоцразвития МО

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 125 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Оформить субсидию можно по ссылке. Сейчас делать это стало удобнее. В решении о назначении субсидии указывается срок, на который она назначена и период, в который необходимо обратиться за следующей субсидией.
 
В министерстве напомнили, что субсидия предоставляется из расчёта площади жилого помещения и расходов получателей на ЖКУ. Если расходы на квартплату и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, заявителю дают право на её получение. 
 
Ещё одно условие – заявитель должен быть прописан в Подмосковье. 

Читайте также: 
 
В Московской области увеличили выплату многодетным семьям на школьную форму

Бесплатный проезд в санаторий с начала года оформили онлайн 2 тыс жителей Подмосковья

По льготным путёвкам в летних подмосковных лагерях отдохнут 20 тыс детей

 

 
#Минсоцразвития МО
#субсидия
#ЖКХ
#оплата
#льготники
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Автоэксперт Моржаретто назвал Японию одним из главных источников б/у машин для россиян
18 июля 2023, 14:38

Фото: istockphoto / djedzura

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Японии может запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л.
По словам специалиста, в Японии развит вторичный рынок, так как законодательство страны принуждает граждан постоянно обновлять автомобили.

При этом, Моржаретто добавил, что Россия выступает страной, которая активно скупает японские автомобили с их вторичного рынка. 

Читайте также: 

В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье. 

Магазины Puma с новым названием вернулись в Россию. 

В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса. 
#Япония
#б/у
#автомобили
Читайте нас в
В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье
18 июля 2023, 12:26

Фото: istockphoto/Davizro

По данным Росреестра, на вторичном рынке столицы всего за месяц зарегистрировали 15,74 тысяч сделок. Это стало максимальным показателем для июня за все 15 лет наблюдений.
В июне 2022 года на 89,4% было меньше заключено сделок, пишет МК. 
 
Ранее сообщалось, что в большинстве крупных городах России вторичное жильё за первое полугодие подорожало в среднем на 4,9%.
 
Наибольший рост цены продемонстрировали в Кирове, где подорожание было зафиксировано на четверть с января. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге стоимость на такую недвижимость упала на 3,6%, в Ленобласти – на 0,3%.

Как передают «Дни.ру», в Москве с начала года цены почти не изменились, а в Подмосковье вторичная недвижимость подорожала на 5,3%.

Читайте также:

В Москве уменьшилось количество арендного жилья

В Москве снизились продажи жилья комфорт-класса на 13%

Стало известно, сколько стоят самые дешёвые однушки в российских мегаполисах
#Москва
#жильё
#вторичное жильё
Читайте нас в
Магазины Puma с новым названием вернулись в Россию
17 июля 2023, 21:30

Фото:istockphoto/Robert Way

Теперь Puma носит название Amazing Red, у бренда новые владельцы и цены примерно на 20–30% выше, чем в оригинальных магазинах.
Из России компания Puma ушла в марте 2022 года. Спустя 8 месяцев, в ноябре, сотрудников вновь вызвали на работу. Но запуск затянулся, и открыть Amazing Red на нескольких прежних точках получилось только сейчас.
 
Mash пишет, что продукция Puma теперь дороже. Например, кроссовки Puma RS обойдутся в 15 тысяч рублей, вместо 11.
 
Тг-канал пишет, что всё выставленное на полках является остатками со складов, так как товары закупали на год вперёд. Новинки окажутся в магазинах за счёт параллельного импорта, пишет Mash.

Читайте также:

В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home

Lego может вернуться в Россию после окончания СВО

Торговые сети устанавливают в Подмосковье контейнеры для сбора одежды
#Puma
#Amazing Red
#спортивная одежда
Читайте нас в
Эксперт Долгова прогнозирует рост цен на ветпрепараты к концу года
17 июля 2023, 12:22

Фото: istockphoto / SeventyFour

Стоимость на отдельные ветеринарные препараты к концу текущего года может вырасти на 15%.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова. Эксперт отметила, что отношения на данном рынке между производителями из разных стран серьезно обострились. 
 
«Можно ожидать, что освободившиеся места иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, частично займут другие иностранные поставщики, имеющие соответствующие документ, и российские компании», - поделилась Долгова.
 
Однако, на развитие собственных ветпрепаратов для замены ушедшей с рынка импортной продукции требуется значительное время и средства, сообщила эксперт. 
 
«Снижение предложения при имеющемся спросе, рост затрат на производство в собственных странах, удорожание логистики, а также нестабильность валютного курса рубля будут способствовать росту цен на импортные ветпрепараты», - рассказала Долгова.

Читайте также: 

На маркетплейсах заметно выросло количество контрафактной электроники. 

В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса. 

Садовод Ганичкина дала рекомендации по сохранению урожая в период заморозков. 
#ветпрепараты
#цены
#рост
Читайте нас в
На маркетплейсах заметно выросло количество контрафактной электроники
17 июля 2023, 11:14

Фото:istockphoto/Abdullah Durmaz

Уровень подделок техники иностранных производителей на российских маркетплейсах вырос вдвое за год: поддельных смартфонов стало больше на 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%.
В основном подделывают товары Apple и Samsung. Эксперты связывают это с уменьшением контроля брендов, которые покинули Россию. Маркетплейсы сообщают, что доля контрафакта не превышает 0,1%, пишет «Коммерсантъ».
 
IQ Technology подготовил отчет, где сообщил, что с июля 2022 года по июль 2023 года количество контрафакта покинувших страну брендов выросло почти вдвое. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков — с 22 до 31%, мелкой бытовой техники — с 15 до 34%. Исследование затронуло 15 тысяч товаров на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет и AliExpress.
 
По словам Александра Логунова, управляющего партнера IQ Technology, подделки имеют похожий на оригинальный дизайн, но отличаются размерами и операционной системой.
 
Сложнее всего распознать контрафактный ноутбук. От оригинального продукция отличается внутренними компонентами: жестким диском, материнской платой, оперативной памятью и процессорами.

Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.

Читайте также:

Юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники

МЧС объяснило, что делать при возгорании электросамоката

Российские разработчики электроники начали переносить производство за границу
#электроника
#подделки
#маркетплейсы
Читайте нас в
В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса
17 июля 2023, 10:03

Фото:istockphoto/Milos-Muller

В России грузовые перевозки подорожали на 38%, а спрос на данную услугу вырос на 61%.
«Коммерсантъ» пишет, что, по мнению основателя биржи ATI.SU Святослава Вильде, рост спроса вызван ускорением процессов импортозамещения и перестройкой производственных цепочек.

Спрос по международным направлениям увеличился на 30%, а количество заявок на перевозки из Европы снизилось на 60–80%.
 
Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов утверждает, что январь — июнь всегда являлись спокойными с точки зрения роста трат на логистику. А в этом году в первом полугодии зафиксирован рост тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.

Правительство РФ продлило запрет на перевозки грузов по России компаниями из недружественных стран до 30 декабря 2023 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минтранса РФ.

Постановление правительства также вводит запрет на перевозки по территории страны транспортными средствами, принадлежащими Польше. Исключения составят только жизненно важные товары, например, лекарственные препараты.

Читайте также:

Россия ввела запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории страны

Специалист по морскому праву предложил развивать собственные перевозки с уходом Maersk

Запрет въезда фур из Евросоюза в Россию не отразится на стоимости импортных товаров
#грузоперевозки
#рост цен
#груз
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников