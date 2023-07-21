Россияне начали скупать тёплые полы

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В июле 2023 года россияне начали скупать теплые полы, несмотря на рост цен.
Спрос на тёплые полы для дома вырос на 49% относительно того же периода прошлого года.
Чаще всего о покупке теплого пола задумываются петербуржцы (спрос вырос на 235%), жители Воронежа (+233%), Омска (+100%), Нижнего Новгорода (+92%), пишет РИА Новости.
При этом на данный вид товаров выросли цены. Средний чек на тёплые полы поднялся в среднем на 13% (до 6544 рублей).
Самые дорогие теплые полы в Ростове-на-Дону (11,26 тысячи рублей), Волгограде (8860 рублей) и Омске (7170 рублей). Самые дешевые можно найти в Самаре (4086 рублей).
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Чаще всего о покупке теплого пола задумываются петербуржцы (спрос вырос на 235%), жители Воронежа (+233%), Омска (+100%), Нижнего Новгорода (+92%), пишет РИА Новости.
Самые дорогие теплые полы в Ростове-на-Дону (11,26 тысячи рублей), Волгограде (8860 рублей) и Омске (7170 рублей). Самые дешевые можно найти в Самаре (4086 рублей).
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Мария Фирсова