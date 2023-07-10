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В январе-июне 2023 года россияне резко перестали покупать стройматериалы — спрос на них снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Такие данные привели аналитики ценового агрегатора Price.ru, пишет РИА Новости.
Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах. По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).
Снижение интереса зафиксировано и на связанные со строительством услуги — россияне стали реже обращаться с запросами «строительство» (минус 8%), «монолитные работы» (минус 18%), реже стали искать мастеров-прорабов (минус 14%) и каменщиков (минус 6%).
Также россияне стали экономить на мебели и ремонте. С начала нынешнего года сократили расходы на обустройство дома, пишет «Лента. Ру».За первую половину 2023 года россияне потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 млрд рублей. Это на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сократился и средний чек — он составил 2300 рублей и показал снижение на 20%.
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Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах. По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).
Также россияне стали экономить на мебели и ремонте. С начала нынешнего года сократили расходы на обустройство дома, пишет «Лента. Ру».За первую половину 2023 года россияне потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 млрд рублей. Это на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сократился и средний чек — он составил 2300 рублей и показал снижение на 20%.
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Мария Фирсова