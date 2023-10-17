Россияне стали чаще пить настойки вместо водки

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Россияне предпочли водке бальзамы, ликеры и биттеры.
Об этом, ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля, пишет «Российская газета». С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (без учёта статистики общепита и реализации пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4%, достигнув 164,3 млн декалитров.
Продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25% (настоек, бальзамов и т.д.) выросли на 24,6%, до 9,9 млн декалитров. Коньяк начали покупать на 10,5% чаще, объемы реализации составили 9,7 млн декалитров. Джин, виски и подобные дистилляты увеличили свои показатели на 13,3%, до 8,7 млн декалитров.
А вот продажи водки снизились на 0,3%, до 55,8 млн декалитров.
Рост сегмента слабоалкогольных напитков за 9 минувших месяцев составил 17,5%, в годовом выражении продажи выросли с 6,8 до 12,9 млн декалитров.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России выступило с предложением с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей за поллитровую бутылку. Также, по мысли сотрудников ведомства, должны вырасти цены на коньяк и бренди.
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Продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25% (настоек, бальзамов и т.д.) выросли на 24,6%, до 9,9 млн декалитров. Коньяк начали покупать на 10,5% чаще, объемы реализации составили 9,7 млн декалитров. Джин, виски и подобные дистилляты увеличили свои показатели на 13,3%, до 8,7 млн декалитров.
Рост сегмента слабоалкогольных напитков за 9 минувших месяцев составил 17,5%, в годовом выражении продажи выросли с 6,8 до 12,9 млн декалитров.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России выступило с предложением с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей за поллитровую бутылку. Также, по мысли сотрудников ведомства, должны вырасти цены на коньяк и бренди.
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Мария Фирсова