Россияне стали чаще покупать БАДы от похмелья

Фото: iStock/fizkes
По мнению экспертов, в ближайшее время спрос будет увеличиваться на все БАДы. Это связано с тем, что значительный объем их продаж приходится на маркетплейсы, где требования ниже, чем в аптеках.
Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАДов к пище» Александр Жестков обращает внимание на то, что добавки против похмелья дешевле и проще зарегистрировать.
Читайте также:
В Англии разработают синтетический алкоголь, который не будет вызывать побочных эффектов
Доктор Умнов объяснил, что произойдет с организмом, если резко отказаться от алкоголя
Нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от сильного похмелья