Россияне стали чаще покупать один крепкий алкогольный напиток

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В январе-июле россияне стали всё чаще покупать коньяк.
Розничные продажи этого алкогольного напитка выросли на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Прайм», ссылаясь на материалы Росалкогольрегулирования.
За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.
Изменения не коснулись водки — 43,039 млн против 43,06 млн декалитров в 2022 году.
Продажи виноградных вин за январь-июль выросли на 5% (до 32,177 млн декалитров), шампанских и игристых вин продали больше на 8,7% (до 10,482 млн декалитров).
Ранее экономист Никита Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов.
По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить на всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.
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Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов
Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен
За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.
Продажи виноградных вин за январь-июль выросли на 5% (до 32,177 млн декалитров), шампанских и игристых вин продали больше на 8,7% (до 10,482 млн декалитров).
Ранее экономист Никита Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов.
По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить на всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.
«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.Читайте также:
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Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен
Мария Фирсова