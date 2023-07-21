Российский союз кожевенников и обувщиков предложил запретить термины «экокожа» и «экомех»

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Российский союз кожевенников и обувщиков (РКСО) предлагает запретить использовать приставку «эко» к слову «кожа» и «мех».
Гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич рассказала, что в последнее время производители товаров из синтетических материалов спекулируют словосочетаниями с термином «кожа», пишут «Известия».
По словам гендиректора, формулировки применяются в маркетинговых целях. Поддельные продукты выдаются за натуральные и экологические.
В союзе уточняют, что на мировом уровне уже началась защита термина «кожа» и качеств самого материала.
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Мария Фирсова