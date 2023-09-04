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Росстат назвал причину аномального подорожания огурцов

04 сентября 2023, 11:46
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Огурцы в России выросли в цене за 2 недели более чем на 8%, хотя летом цены обычно падали.
«МК» пишет, что с 15 по 21 августа огурцы подорожали на 3,31%, с 22 по 28 августа — ещё на 4,77%.

По предположениям экспертов, огурцы подорожали из-за низкой урожайности. Лето было слишком жарким. Ещё одним фактором может быть дефицит рабочей силы во время уборочной кампании.


Ранее сообщалось, что в России могут столкнуться с острой проблемой нехватки сырья для апельсинового сока.

Властям необходимо рассмотреть меры государственной поддержки для производителей, сказал глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.

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#огурцы
#овощи
#продуктовые наборы
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В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен
03 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto/gpointstudio

Уровень предложений на рынке арендного жилья продолжает падать третий месяц подряд. Средние ставки в крупных российских городах выросли почти на 3%. К зиме цены продолжат расти.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на аналитиков федеральной компании «Этажи». Пиковый сезон спроса на российском рынке аренды жилья в 2023 году начался раньше традиционного срока. Несколько лет назад активный спрос начинался к середине августа, а в этом году на месяц раньше.
 
Таким образом к началу сентября в некоторых крупных городах объём предложения сократился на 25–30%. Ситуацию осложнит и дорожающая ипотека.
 
«На первичном рынке сохраняются льготные программы, ипотека на готовое жилье продолжит дорожать. Это приведет к тому, что россияне, которые планировали купить квартиру, отложат приобретение или купят новостройку с льготной ипотекой. И в том, и в другом случае им будет необходимо временное жилье, а это дополнительный рост спроса на рынке, где и так наблюдается дефицит», —сообщила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
За август средние ставки аренды однокомнатных квартир более всего выросли в Санкт-Петербурге (+2,8%), Красноярске (+2,4%), Уфе (+2,2%). Аренда двухкомнатных квартир подорожала в Уфе (+2,6%), Санкт-Петербурге (+2,3%), Челябинске (+1,8%).

Ранее заместитель директора Управления аренды квартир Оксана Полякова заявила, что в 2023 году спрос арендаторов в Москве был сосредоточен во основном на объектах эконом-класса. Она также добавила, что самая низкая цена в Москве за арендное жильё в августе поднялась и стала составлять 30 тыс. рублей в месяц. Она заявила, что в сентябре эта стоимость вряд ли снизиться.

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#квартиры
#квартира
#жильё
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«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая
03 сентября 2023, 03:58

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бытовая техника из Китая и Турции успешно заменяет на отечественном рынке электроприборы ушедших европейских брендов. Как пишут «Известия», за минувший год продажи самых ходовых товаров в этих категориях выросли в среднем на 20 процентов.
Как отмечают эксперты и участники рынка, росту внимания к китайской и турецкой бытовой технике способствуют её большой ассортимент, стабильность с наличием товара (в том числе — и за счет производства в России), а также хорошо выстроенные логистические процессы.

В январе-июле 2023 года продажи холодильников китайской Haier в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21 процент, Gorenje (бренд принадлежит китайской компании) — на 100 процентов, турецкой Beko — на 17 процентов.

На первом месте по реализации стиральных машин в РФ находится компания Haier совместно со своим суббрендом Candy (вместе занимают 22 процента рынка, на втором — Gorenje (14 процентов), на третьем — Beko (12 процентов).

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#цены
#турция
#техника
#китай
#бренд
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В России может возникнуть дефицит апельсинового сока
31 августа 2023, 17:38

Фото: istockphoto/Viktoria Korobova

В России могут столкнуться с острой проблемой нехватки сырья для апельсинового сока.
Властям необходимо рассмотреть меры государственной поддержки для производителей, сказал глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.
 
«Текущая ситуация многофакторна и продолжается. Необходимо заранее рассмотреть возможные меры поддержки для отечественных производителей апельсинового сока», - комментирует ситуацию Новиков.
По его словам, проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.
 
Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.

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#сок
#торговля
#продукты
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Экспорт из Подмосковья в Китай сыров и творога увеличился на 157%
31 августа 2023, 17:07

Фото: istockphoto / Sergei Fyss

Московская область занимает первое место во всей России по объёмам экспортных поставок творога и сыра в этом году.

«Наибольший объем поставок сыров и творога из Подмосковья осуществляют в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. При этом в 2023 году увеличился экспорт в Китай на 157%, в Таджикистан на 66%, в Абхазию на 54%. За 7 месяцев 2023 года экспортировано более 8 тысяч тонн творога и сыра на общую сумму 34,8 миллиона долларов США», — сообщил курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства региона Георгий Филимонов.

По данным за 2022 год производство кисломолочных продуктов в Подмосковье составило 380 тысяч тонн, из которых производство сыра составляет 120 тысяч тонн, а на творог пришлось 75 тысяч тонн.

Подмосковный регион является лидером страны по производству сыра.  

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#подмосковье
#сша
#россия
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#регион
#узбекистан
#георгий филимонов
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Москвичи стали чаще есть икру
31 августа 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

В первом полугодии нынешнего года спрос на чёрную икру в Москве и Подмосковье вырос на 11% в сравнении с аналогичном периодом 2022 года.
Такие данные приводит РБК, ссылаясь на данные «Чек Индекс». В денежном эквиваленте продажи увеличились на 19%. В среднем чек на продукцию в столице вырос на 8%, достигнув 8,2 тысячи рублей.
 
Обратная тенденция зафиксирована в российских регионах. Количество покупок черной икры в России впервые за 6 месяцев 2023 года упало на 5%. А затраты потребителей выросли— в денежном выражении продажи прибавили 2%. Средний чек за одну покупку вырос на 7%, достигнув 2,4 тысяч рублей.
 
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объяснил снижение спроса в регионах отсутствием реальных располагаемых доходов россиян.
 
Группа населения, на которую рассчитано производство деликатеса, продолжает закупать икру в большом объеме. Средний класс, для которого покупка икры всё-таки редкость, сократил спрос из-за нестабильной экономической ситуации.

Но интерес к продукту сохранился. Об этом говорят высокие продажи заменителей икры, которые сделаны из желатина, водорослей и рыбьего жира.

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#продукты
#москва
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В России производители подгузников и прокладок столкнулись с неожиданной проблемой
30 августа 2023, 15:27

Фото: istockphoto/Elena Perova

Один из компонентов для производства подгузников и прокладок признали объектом военного назначения и внесли под санкции.
Baza пишет, что под санкции попала необходимая для производства подгузников и прокладок полимерная плёнка. Один из её компонентов используется для изготовления полупроводников. Санкции наложили на присвоенный ему товарный код. Это автоматически сделало европейскую плёнку недоступной для отечественных заводов.
 
В России данный материал не производится. Его приходится закупать в Саудовской Аравии и Китае, а на таможнях других стран данный товар не хотят пропускать как санкционный. Российские производители вынуждены продумывать логистику через «дружественные» государства.
 
Производители средств гигиены столкнулись с ещё одной проблемой: в конце 2023 года заканчивается льгота на суперабсорбент и целлюлозу, которая попала под санкции.
 
Целлюлозу производят и в России, но головная компания Huggies не даёт разрешения использовать отечественную целлюлозу из-за несоответствия мировым стандартам.
 
Но цены на прокладки и подгузники в этом году производители повышать пока не планируют: они сильно сократят промоакции и периоды скидок. Цены на предметы гигиены, возможно, вырастут в начале 2024 года на 7–10%.

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#гигиена
#товары
#производство
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В России прогнозируется дефицит «Доширака»
30 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/Chinnachart Martmoh

К дефициту лапши быстрого приготовления приведут курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.
Mash пишет, что о нехватке рабочих на производстве сообщил информированный собеседник. По его словам, большинство сотрудников  — мигранты из Средней Азии начали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею. После падения курса рубля зарабатывать там стало выгоднее.
 
Информацию подтвердил и сотрудник завода в Саратовской области, где производится лапша. Работников не хватает, а отгрузки осуществляются только крупным торговым сетям. Но руководство дало обещание не допустить роста цен. Сейчас «Доширак» можно купить за 62–69 рублей. По данным производителя, к октябрю проблема решится.

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#продукты
#цены
#дефицит
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Экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры
30 августа 2023, 09:16

Фото: istockphoto.com/Auris

Для покупки квартиры россиянам нужно 37 зарплат.
Чтобы купить квартиру, жителям России придётся потратить почти 40 средних месячных зарплат, подсчитали эксперты «Авито Недвижимости».
 
«Лента. Ру» пишет, что в исследовании рассматривалась вторичная квартира площадью до 20 кв.м. Средняя по стране стоимость такого жилья составляет 2,7 млн рублей, а средняя зарплата граждан — 72,8 тысячи рублей. Чтобы купить квартиру без кредитов и ипотек, россиянину нужно в среднем 37 зарплат. Но показатель зависит от города.
 
В Москве маленькая квартира стоит 4,05 млн рублей. Москвичам нужно 32 зарплаты (127,3 тыс. рублей), чтобы купить её. В Санкт-Петербурге компактная квартира обойдётся в 3,9 млн (42 средние зарплаты).  Меньше всего зарплат на покупку объекта понадобится жителям Красноярска (17 зарплат), Тюмени (18) и Ульяновска (20).
 
Дольше всех копить будут вынуждены покупатели из Сочи (86 зарплат), Севастополя (61) и Нижнего Новгорода (50).

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#квартира
#жильё
#ипотека
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В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям
30 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/ElcovaLana

42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.
«Известия», ссылаясь на экспертов автомобильного маркетплейса FRESH, пишут, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.

В 2022 году пользователь данных сервисов совершал в среднем 6,9 поездки ежемесячно, а в 2023 — уже 7,5.
 
Эксперты предполагают, что россияне стали чаще пользоваться каршерингом из-за отсутствия парковочных мест в мегаполисах и роста цен на топливо. Поездка на арендованной машине часто обходится дешевле, чем на личном автомобиле.

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