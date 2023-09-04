Росстат назвал причину аномального подорожания огурцов

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По предположениям экспертов, огурцы подорожали из-за низкой урожайности. Лето было слишком жарким. Ещё одним фактором может быть дефицит рабочей силы во время уборочной кампании.
Властям необходимо рассмотреть меры государственной поддержки для производителей, сказал глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.
Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.
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