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Рост цен на продукты не превысит показатели инфляции, заявила вице-премьер Абрамченко

Абрамченко: рост цен на продукты в 2023 году не превысит инфляцию
04 ноября 2023, 20:23
Фото: iStock/monticelllo

Фото: iStock/monticelllo

До конца года не ожидается увеличение цен на продовольствие выше показателя инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Ранее Минэкономразвития дал прогноз на инфляцию по итогам 2023 года. Ведомство подсчитало, что она должна составить 7,5%. Такой показатель спрогнозировал и Банк России.

Абрамченко заявила, что цены в настоящее время стабилизировались и держатся в рамках данного прогноза.


Также вице-премьер отметила, что ситуация внутри страны всесторонне контролируется, а также сравнивается с тем, что происходит на мировых рынках. По её словам, мировая продовольственная инфляция колеблется между 18% и 20%.

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#инфляция
#цены
#продукты
#экономика
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Риелтор Самойлов советует не покупать в этом году вторичное жильё
04 ноября 2023, 13:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Покупку квартир на вторичном рынке рекомендуют отложить до следующего года.
Такой совет россиянам дал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Экспер утверждает, что цены на готовое жильё пока не начали снижаться под влиянием сокращающегося спроса. 

«Вероятно, они пойдут вниз в будущем году. При этом ипотека значительно подорожала. В таких условиях, конечно, с экономической точки зрения покупать квартиру, а именно вторичное жильё, плохо и невыгодно», —утверждает Самойлов.
А вот с приобретением квартир в новостройках нужно поторопиться, так как на них пока действуют льготные программы. 

«Если есть возможность и понимание, что эту ипотечную кабалу будет возможность полноценно обслуживать, новостройки сейчас покупать можно. В случае вторичного жилья— это не очень целесообразно и рентабельно», — сказал в заключении эксперт. 
Ранее сообщалось, что ФАС разберётся с необоснованно подорожавшими стройматериалами. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в кабмине уже обсудили ситуацию с увеличением стоимости стройматериалов. Особенно власти обеспокоены ростом цен на арматуру, трубы и цемент.

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#жильё
#квартиры
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ФАС разберётся с необоснованно подорожавшими стройматериалами
04 ноября 2023, 12:50

Фото: iStock/audioundwerbung

Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе разобраться, с чем связан рост стоимости строительных материалов в России.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина. По его словам, в кабмине уже обсудили ситуацию с увеличением стоимости стройматериалов. Особенно власти обеспокоены ростом цен на арматуру, трубы и цемент.
 
«Мы дали поручение ФАС поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», —рассказал Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки «Россия».
Ранее сообщалось о подорожании услуг шиномонтажа в России на 14%. Подскочили цены и на кухонные шкафы — примерно на 36% за год.

Ранее сообщалось, что подорожание стройматериалов приведёт к повышению средней себестоимости ремонта квартиры на 10-15% во второй половине 2023 года. Об этом рассказал глава консалтинговой группы Infoline Иван Федяков в интервью газете «Коммерсантъ».

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Автоэксперт Сажин рекомендовал менять резину во время «температурных качелей»
03 ноября 2023, 19:56

Фото: istockphoto.com/andRiU92

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что менять летнюю резину на зимнюю лучше всего в период «температурных качелей», когда температура воздуха колеблется от плюсовой до нулевой.
«Когда происходит явление под названием «температурные качели, когда температура колеблется из плюса в ноль, лучше задуматься о переобувке автомобиля. Если же на улице устойчивый минус, автомобиль лучше пока не эксплуатировать», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что можно также использовать зимнюю нешипованную резину, так как она очень неплохо подходит для асфальтированных городских покрытий.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что ограничения по части тонировки стекол оправданны, поскольку они могут препятствовать безопасности движения.

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#автомобиль
#температура
#шины
#зима
#рекомендации
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Эксперт Бражко: запрет на фасовку товаров в произвольные объёмы свалится на плечи россиян
Россиянам объяснили, почему запрет на фасовку продуктов не будет работать
03 ноября 2023, 14:39

Фото: IStock/monticelllo

Производителям социально значимых продуктов запретили фасовать товары в произвольные объемы. По новым фасовка может быть по 500, 1 000, 2 000 граммов, по 200, 250, 500, 1 000 и 2 000 миллилитров.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в эфире «Радио 1» отметил, что существенно ситуацию это не изменит. По его мнению, если предприниматели будут нарушать новые нормы, то за это всё равно будет платить потребитель.
«Я не думаю, что это даст серьёзные изменения на рынке, потому что написать можно всё, что угодно. Но вот будет ли это исполняться, и кого будут за эти вопросы штрафовать, — это два больших вопроса. Потому что лишние сборы с предпринимателя всё равно закладываются в стоимость товара, и за все это всё равно платят потребители», — сказал эксперт.
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«Известия»: Минпромторг поддержал введение минимальных цен на разливное пиво
03 ноября 2023, 10:00

Фото: istock / nitrub

Минпромторг РФ поддержал инициативу Государственной думы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, сидр, медовуху и пуаре. Представители отрасли предупредили, что из-за нововведений розничные цены бюджетных алкогольных напитков могут вырасти. Об этом сообщает газета «Известия».
Предполагается, что минимальные розничные цены защитят рынок от продукции низкого качества, а также закроют путь к серому импорту. 

Как заявляет председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов, механизм установки минимальных цен на разливные спиртные напитки необходим для сокращения фальсифицированного продукта, который продается дешевле себестоимости и популярно у неблагополучных слоев граждан. 

Кроме того, гендиректор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман добавил, что эта мера направлена на борьбу с недобросовестными производителями, которые поставляют продукцию на рынок за счет нарушения технологий пивоварения и не платят акцизы.

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#минпромторг
#цены
#напитки
#пиво
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Сотовая связь и гречка: что подорожает в России в 2024 году
02 ноября 2023, 17:54

Фото: iStock/Minerva Studio

Каждый год существует определенный показатель инфляции, на который стоимость товаров и услуг увеличивается. Перед наступлением нового года россияне вновь ожидают роста цен, высокий курс доллара и низкую индексацию социальных выплат. Редакция «Радио 1» расскажет, на какие группы товаров цена действительно может вырасти, а стоимость каких продуктов останется прежней.

Продукты питания 


Инфляция в стране будет оставаться на прежнем уровне в 2024 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Однако стоимость на некоторые продукты все таки возрастет. На 15% дороже могут стать креветки, крабы, красная икра, сыры и лангустины. Некоторые виды мяса также поднимутся в цене. Речь идет о возможном подорожании баранины, говядины, индюшатины и козлятины.

В цене может подняться бакалея, так как спрос на нее будет расти. Однако государство обращает внимание на ценовую политику и базовые товары в цене повышаться не должны.

Коммунальные услуги


Специалисты уверены, что в 2024 году вновь поднимутся цены на газ, воду и электроэнергию. Как правило коммунальные тарифы подвергаются индексации планово и рост цен происходит постепенно. В начале года за коммунальные услуги возможно предстоит заплатить на 2-4% больше, чем обычно. К концу года процент инфляции на этот вид услуг составит 4-6%.

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Подакцизные товары


По предварительным прогнозам, алкоголь в России в будущем году подорожает на 5-9% в зависимости от акцизов. Ценоизменение затронет вино, шампанское и коньяки. До 15% поднимутся цены на зарубежную спиртосодержащую продукцию. Рост цен на табачную продукцию не превысит 5-10 рублей за пачку.

Газированные напитки подорожают на 2-3 процента. Это связано с недавним изменением в законодательстве. Прежде был введен акциз на любую газированную продукцию.

Бензин


Государство пытается сдерживать рост цен на топливо и контролирует искусственную инфляцию. Федеральная антимонопольная служба проводит проверки частных АЗС, чтобы исключить продажу бензина по завышенным ценам. Однако цена на бензин может остаться на прежнем уровне или подскочить, так как закупленный по старым ценам по-прежнему находится в реализации.

Услуги связи


В июле 2023 года операторы сотовой связи обратились к правительству с просьбой разрешить им поднять тарифы на 5%. Минцифры соответствующего решения в настоящее время не давало. Сотовые компании продолжают настаивать на индексации тарифов и аргументируют такую необходимость модернизацией сетей. 


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#алкоголь
#азс
#бензин
#топливо
#газ
#продукты
#цены
#услуги
#инфляция
#тарифы
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Продажи Lada Granta в октябре достигли исторического рекорда
02 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/djedzura

Продажи российского автомобиля Lada Granta достигли исторического максимума в октябре 2023 года, об этом говорится в сообщении производителя.
Первый автомобиль Lada Granta сошёл с конвейера еще в 2011 году, однако, такой популярностью, как сейчас, Granta ещё никогда не пользовался. 

«По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года», - прокомментировал ситуацию производитель авто.

Отмечается, что за последний месяц продажи компании Lada в сегменте легковых автомобилей составили 40 процентов. 

Напомним, ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.

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#автомобиль
#производство
#автоваз
#продажа
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В России некоторым производителям продуктов запретили изменить объём упаковки
02 ноября 2023, 13:06

Фото: istockphoto/naturalbox

Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, по которому производители продуктов первой необходимости теперь обязаны фасовать их в упаковки по утвержденному стандарту объёма и не менять его.
Производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая, которые желают заявить об их соответствии ГОСТу, обязаны использовать фиксированные значения объёма.

«Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров», - сказано в сообщении, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что промысел рыбы в стране может подорожать на 40% из-за пошлин на судовое топливо. Это может оказать влияние на стоимость недорогой рыбы (минтай, сельдь, сардины иваси, путассу и мойва). Нововведения сделают заправку рыбопромыслового флота невыгодной.

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#продукты
#россия
#продуктовые наборы
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В России прогнозируют подорожание рыбы
02 ноября 2023, 11:39

Фото: istockphoto/nastya_ph

Промысел рыбы в стране может подорожать на 40% из-за пошлин на судовое топливо.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) к Минсельхозу.
Рыбопромышленники просят освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин. Из-за этого промысел подорожал на 40%. Это может оказать влияние на стоимость недорогой рыбы (минтай, сельдь, сардины иваси, путассу и мойва).

«Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями», —сообщил глава ассоциации Герман Зверев.
До 5 октября 2023 года вывоз судового топлива с массовой долей содержания серы не более 1% для бункеровки (заправки судна в море) российскими танкерами не облагался таможенной пошлиной. Но после принятия изменений коэффициент по расчету ставки пошлины вырос с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Нововведения сделают заправку рыбопромыслового флота невыгодной.

«Установление пошлины повлечет увеличение доли топлива в себестоимости производства рыбной продукции до 44% и увеличение самой себестоимости рыбной продукции в среднем на 29%», — заявил представитель ВАРПЭ.
Ранее экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года. По итогам 2023 года цены на различные товары могут повысится на 20%. Причинами такого хода событий могут стать рост инфляции и факторы неопределённости.

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#продукты
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