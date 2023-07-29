RT: Нутрициолог Свиридова рассказала, как выбрать арбуз и дыню

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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала в эксклюзивной беседе с телеканалом RT, как выбрать арбуз и дыню. По её словам, необходимо постучать по арбузу ладонью или пальцами: сильно звенящий арбуз может быть недозревшим.
«Можно немного поскрести кожуру: если чувствуете травянистый запах, это спелый арбуз. Если запаха нет, скорее всего, он будет недозрелым. <...> Оттенок не влияет на вкус, главное, чтобы он был не блёклым, а ярким и чётким. Бурый сетчатый рисунок на кожуре — признак того, что арбуз будет ароматным и вкусным», — объяснила эксперт.Кроме того, подчеркнула Свиридова, у каждого арбуза на боку должно быть «земляное пятно» жёлтого или оранжевого цвета. Это последствия того, что арбуз лежал на земле правильно, и при созревании получал достаточно солнечного света.
«Вы легко угадаете свежий плод по сладкому, медовому запаху или ненавязчивым грушевым ноткам. Слабый или травянистый запах присутствует у неспелой дыни. Даже если она выглядит качественной, но совсем не пахнет, лучше её не покупать», — акцентировала нутрициолог.Наконец, у спелой дыни должны быть сухие чешуйки и ребристая поверхность — это явный признак того, что она зрела в поле, а не на складе. Если надавить на дыню с противоположной от её хвостика стороны, то она должна слегка пружинить.
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