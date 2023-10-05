С начала 2023 года в России появилось рекордное число иностранных брендов

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На сегодняшний день с начала 2023 года в Россию пришло 16 иностранных компаний. Этот показатель является рекордным за последние 4 года. Информацию сообщает РБК, ссылаясь на исследование экспертов NF Group.
«С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Это стало рекордным показателем по числу вышедших в страну за последние четыре года марок», — сообщает издание.Отмечается, что в 2019 году в РФ пришло 26 зарубежных компаний, но каждый год это значение уменьшалось. Так, в 2020 году пришло 13 брендов, а в 2022 году 11 брендов.
Кроме того, владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман прогнозирует появление в России большего числа брендов второго и третьего эшелонов. По его мнению, таким компаниям сложнее конкурировать с мировыми лидерами за границей.
Иностранные бренды начали покидать Россия из-за санкций после начала проведения спецоперации на Украине.
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