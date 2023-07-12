Садовод Ганичкина дала рекомендации по сохранению урожая в период заморозков

Фото: istockphoto.com/Zbynek Pospisil
Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина заявила, что для сохранения урожая в период холодов нужно поливать теплой водой и накрывать нетканым материалом для согревания корневой системы культур.
«Выдалось холодное лето, и многие теплолюбивые культуры с трудом поддаются росту и плодоношению, из-за чего развитие останавливается. В таком случае стоит поливать овощи теплой водой, температура должна быть 25-28°C тепла, что позволит согреть корневую систему», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ганичкина.
Кроме того, по мнению специалиста, можно использовать подкормки для растений, которые помогут их спасти и даже преумножить.
Читайте также:
Садовод Ганичкина рассказала, с чего начать подготовку дачи к зиме
Агроном Ганичкина рассказала, как правильно замораживать на зиму урожай
Перечислены растения, которые продлевают красоту и здоровья
Мелисса Тимофеева