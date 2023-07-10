Санкт-Петербург оказался городом с самой быстро растущей ценой аренды жилья

Фото: фотобанк Московской области
За июнь ставки аренды однокомнатных квартир выросли почти во всех крупных российских городах.
«Известия» пишут, что рынок аренды жилой недвижимости готовится к периоду высокого спроса. Об этом рассказала директор департамента аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
Осенью объём предложения на рынке аренды жилой недвижимости снижается до критических значений. Найти достойный вариант квартиры по доступной цене становится почти невозможно.
В этом году объем предложения начал сокращаться с начала июля, за счет активного внутреннего туризма. Из-за этого начали расти средние арендные ставки.
По итогам июня на первом месте по росту средней арендной ставки однокомнатных квартир стал Санкт-Петербург, где она выросла на 1,6%. На втором месте Самара с ростом 1,2%. Тройку замкнула Казань, здесь месячный рост составил 1%. В лидерах также Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%).
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Осенью объём предложения на рынке аренды жилой недвижимости снижается до критических значений. Найти достойный вариант квартиры по доступной цене становится почти невозможно.
По итогам июня на первом месте по росту средней арендной ставки однокомнатных квартир стал Санкт-Петербург, где она выросла на 1,6%. На втором месте Самара с ростом 1,2%. Тройку замкнула Казань, здесь месячный рост составил 1%. В лидерах также Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%).
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Мария Фирсова