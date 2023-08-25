«Счастье не хранится в холодильнике» - диетолог Разаренова раскрыла, как избавиться от зависимости к фастфуду

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Пицца на пышном тесте? Горячий хот-дог? А может быть сладкая газировка? Все это, безусловно, очень вкусно, но, при этом, крайне вредно для здоровья.
Как раз и навсегда избавиться от пристрастия к вредной еде? Рассказала «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаринова.
По словам диетолога, у человека, который привык употреблять вредную еду в больших количествах, разражаются вкусовые рецепторы и нейрорегуляторные механизмы. Они попросту привыкают к высоким тонам, которые, в свою очередь, возрастают за счет красителей, ароматизаторов и иных добавок, из которых и состоит фастфуд.
Вспомним известную поговорку – «Мы то, что мы едим». Именно об этом советует задуматься диетолог. Необходимо пересмотреть свой рацион, и если в нем преобладает употребление продуктов, относящихся к категории «фастфуд», то можно сделать вывод, что у человека существует психоэмоциональная привязка к искусственным компонентам.
Здорового человека просто не будет тянуть к полуфабрикатам, уверяет Разаренова.
По словам специалиста, вредной едой люди часто подавляют повышенную тревожность, стресс иди депрессию. Однако, вместо того, чтобы «заедать» свои проблемы, их можно спроецировать на увлекательное и полезное хобби. Выбор огромный - спорт, танцы, рисование, вышивание. Готовка полезной еды, которая тоже занимает много времени, также может послужить отличным маневром и отвлекающим от желанного фастфуда фактором. Стоит попробовать все и понять, к чему именно у вас лежит душа и на что можно переключиться с булочек и пироженок.
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«Обычно порывистые желания (съесть что-то вредно) возникают на фоне сформированной психоэмоциональной зависимости на искусственных добавках», - прокомментировала ситуацию Разаренова.
«Такого человека очень сложно удовлетворить простой едой. Ему нужна «глутоматнонетритнонатриевая» композиция, тогда он будет получать взрыв рецепторов», - отметила специалист.
Вспомним известную поговорку – «Мы то, что мы едим». Именно об этом советует задуматься диетолог. Необходимо пересмотреть свой рацион, и если в нем преобладает употребление продуктов, относящихся к категории «фастфуд», то можно сделать вывод, что у человека существует психоэмоциональная привязка к искусственным компонентам.
Здорового человека просто не будет тянуть к полуфабрикатам, уверяет Разаренова.
«Когда у нас есть зависимость от чего-то – надо искать другие источники удовольствия. Надо не только сказать, почему тебе это делать нельзя, но и сказать, чем ты можешь это заменить», - советует диетолог.
По словам специалиста, вредной едой люди часто подавляют повышенную тревожность, стресс иди депрессию. Однако, вместо того, чтобы «заедать» свои проблемы, их можно спроецировать на увлекательное и полезное хобби. Выбор огромный - спорт, танцы, рисование, вышивание. Готовка полезной еды, которая тоже занимает много времени, также может послужить отличным маневром и отвлекающим от желанного фастфуда фактором. Стоит попробовать все и понять, к чему именно у вас лежит душа и на что можно переключиться с булочек и пироженок.
«Радость и счастье не хранятся в холодильнике. Ищите хобби, увлечение и досуг, и это будет вам большим подспорьем», - в завершении сказала Разаренова.
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