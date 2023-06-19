Сеть «Вкусно-и точка» объяснила рост цен

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С 26 июня цены на некоторые позиции меню в концепции «Кафе» (бывший «МакКафе») изменятся в связи с ростом себестоимости продукции
В среднем цены повысятся на 6%. Изменения цен не коснутся основного меню «Вкусно — и точка».
В пресс-службе сети рассказали, что в мобильном приложении «Вкусно — и точка» клиентам доступны различные акции и спецпредложения.
Ранее Mash писал, что 5 июня сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» отмечала годовщину, где заявила о выросшей по сравнению с Макдоналдсом выручке (25–27%) и посещаемости (2 млн человек в день).
При этом по информации тг-канала, с 26 июня множество позиций в меню станет дороже. К примеру, порция чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта обойдётся в 185 рублей. За круассаны придется заплатить 109 рублей, а за круассаны с ветчиной и сыром – 150 рублей.
В пресс-службе сети рассказали, что в мобильном приложении «Вкусно — и точка» клиентам доступны различные акции и спецпредложения.
При этом по информации тг-канала, с 26 июня множество позиций в меню станет дороже. К примеру, порция чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта обойдётся в 185 рублей. За круассаны придется заплатить 109 рублей, а за круассаны с ветчиной и сыром – 150 рублей.
Мария Фирсова