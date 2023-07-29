Шоколадная продукция от «Ферреро» подорожает на 7-8%

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«Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают к осени на 7–8% из-за курса рубля.
Baza пишет, что осенью компания «Ферреро» поднимет цены на всю продукцию, где есть шоколад.
Дело в том, что какао-масло компания закупает на зарубежной бирже. За последнее время курс рубля сильно упал. Рублёвые цены на масло вырастут, вслед за ними подорожают конфеты, киндер-сюрпризы и Нутелла.
Пока продукты производят из сырья, которое закупали по старому курсу.
Baza сообщает, что «Ферреро» не планирует уходить из России, передавать или продавать свой бизнес. В компании начали планировать бюджет на следующий год.
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Дело в том, что какао-масло компания закупает на зарубежной бирже. За последнее время курс рубля сильно упал. Рублёвые цены на масло вырастут, вслед за ними подорожают конфеты, киндер-сюрпризы и Нутелла.
Baza сообщает, что «Ферреро» не планирует уходить из России, передавать или продавать свой бизнес. В компании начали планировать бюджет на следующий год.
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Мария Фирсова