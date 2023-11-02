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Сотовая связь и гречка: что подорожает в России в 2024 году

02 ноября 2023, 17:54
Фото: iStock/Minerva Studio

Фото: iStock/Minerva Studio

Каждый год существует определенный показатель инфляции, на который стоимость товаров и услуг увеличивается. Перед наступлением нового года россияне вновь ожидают роста цен, высокий курс доллара и низкую индексацию социальных выплат. Редакция «Радио 1» расскажет, на какие группы товаров цена действительно может вырасти, а стоимость каких продуктов останется прежней.

Продукты питания


Инфляция в стране будет оставаться на прежнем уровне в 2024 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Однако стоимость на некоторые продукты все таки возрастет. На 15% дороже могут стать креветки, крабы, красная икра, сыры и лангустины. Некоторые виды мяса также поднимутся в цене. Речь идет о возможном подорожании баранины, говядины, индюшатины и козлятины.


В цене может подняться бакалея, так как спрос на нее будет расти. Однако государство обращает внимание на ценовую политику и базовые товары в цене повышаться не должны.

Коммунальные услуги


Специалисты уверены, что в 2024 году вновь поднимутся цены на газ, воду и электроэнергию. Как правило коммунальные тарифы подвергаются индексации планово и рост цен происходит постепенно. В начале года за коммунальные услуги возможно предстоит заплатить на 2-4% больше, чем обычно. К концу года процент инфляции на этот вид услуг составит 4-6%.

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Подакцизные товары


По предварительным прогнозам, алкоголь в России в будущем году подорожает на 5-9% в зависимости от акцизов. Ценоизменение затронет вино, шампанское и коньяки. До 15% поднимутся цены на зарубежную спиртосодержащую продукцию. Рост цен на табачную продукцию не превысит 5-10 рублей за пачку.

Газированные напитки подорожают на 2-3 процента. Это связано с недавним изменением в законодательстве. Прежде был введен акциз на любую газированную продукцию.

Бензин


Государство пытается сдерживать рост цен на топливо и контролирует искусственную инфляцию. Федеральная антимонопольная служба проводит проверки частных АЗС, чтобы исключить продажу бензина по завышенным ценам. Однако цена на бензин может остаться на прежнем уровне или подскочить, так как закупленный по старым ценам по-прежнему находится в реализации.

Услуги связи


В июле 2023 года операторы сотовой связи обратились к правительству с просьбой разрешить им поднять тарифы на 5%. Минцифры соответствующего решения в настоящее время не давало. Сотовые компании продолжают настаивать на индексации тарифов и аргументируют такую необходимость модернизацией сетей.


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#топливо
#газ
#продукты
#цены
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#тарифы
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Продажи Lada Granta в октябре достигли исторического рекорда
02 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/djedzura

Продажи российского автомобиля Lada Granta достигли исторического максимума в октябре 2023 года, об этом говорится в сообщении производителя.
Первый автомобиль Lada Granta сошёл с конвейера еще в 2011 году, однако, такой популярностью, как сейчас, Granta ещё никогда не пользовался. 

«По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года», - прокомментировал ситуацию производитель авто.

Отмечается, что за последний месяц продажи компании Lada в сегменте легковых автомобилей составили 40 процентов. 

Напомним, ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.

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#автомобиль
#производство
#автоваз
#продажа
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В России некоторым производителям продуктов запретили изменить объём упаковки
02 ноября 2023, 13:06

Фото: istockphoto/naturalbox

Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, по которому производители продуктов первой необходимости теперь обязаны фасовать их в упаковки по утвержденному стандарту объёма и не менять его.
Производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая, которые желают заявить об их соответствии ГОСТу, обязаны использовать фиксированные значения объёма.

«Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров», - сказано в сообщении, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что промысел рыбы в стране может подорожать на 40% из-за пошлин на судовое топливо. Это может оказать влияние на стоимость недорогой рыбы (минтай, сельдь, сардины иваси, путассу и мойва). Нововведения сделают заправку рыбопромыслового флота невыгодной.

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#продукты
#россия
#продуктовые наборы
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В России прогнозируют подорожание рыбы
02 ноября 2023, 11:39

Фото: istockphoto/nastya_ph

Промысел рыбы в стране может подорожать на 40% из-за пошлин на судовое топливо.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) к Минсельхозу.
Рыбопромышленники просят освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин. Из-за этого промысел подорожал на 40%. Это может оказать влияние на стоимость недорогой рыбы (минтай, сельдь, сардины иваси, путассу и мойва).

«Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями», —сообщил глава ассоциации Герман Зверев.
До 5 октября 2023 года вывоз судового топлива с массовой долей содержания серы не более 1% для бункеровки (заправки судна в море) российскими танкерами не облагался таможенной пошлиной. Но после принятия изменений коэффициент по расчету ставки пошлины вырос с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Нововведения сделают заправку рыбопромыслового флота невыгодной.

«Установление пошлины повлечет увеличение доли топлива в себестоимости производства рыбной продукции до 44% и увеличение самой себестоимости рыбной продукции в среднем на 29%», — заявил представитель ВАРПЭ.
Ранее экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года. По итогам 2023 года цены на различные товары могут повысится на 20%. Причинами такого хода событий могут стать рост инфляции и факторы неопределённости.

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«Известия»: В России могут ограничить продажу алкогольного мороженого


 
#рыба
#цены
#продукты
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Россиян ждут новые тарифы на электроэнергию
«Ъ»: Правительство побудит регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию
02 ноября 2023, 09:12

Фото: istock / gopixa

Правительство Российской Федерации подготовит регионы к переходу на дифференцированную систему тарификации. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

С 2024 года регионы должны будут перейти на новые тарифы или субсидировать  тарифы для населения из собственного бюджета. Отмечается, что по новому проекту, при росте потребления ставка будет увеличиться. Это по большей части касается платежей бизнеса. 

Таким образом, новые тарифы снизят стоимость за крупных потребителей электроэнергии. Данная система также позволит стимулировать снижение 

Новая система должна стать стимулом для снижения перекрестного субсидирования, поскольку регионы сами не могут испольгить требования по его уменьшению.

Ранее член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, кому положены скидки на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

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#снижение
#тарифы
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#жкх
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«Известия»: В России могут ограничить продажу алкогольного мороженого
02 ноября 2023, 05:52

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ограничения на продажу спиртных напитков должны распространяться также и на алкогольное мороженое, крепость которого варьируется от 1,5 до 6%. С таким предложением, как пишут «Известия», еще несколько месяцев назад обратилось в Минфин РФ министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.
Амурские чиновники отмечают, что содержание алкоголя в подобных разновидностях мороженого совпадает с цифрами, которыми оно измеряется в таких напитках, как медовуха, сидр или пиво. Однако, если их продают с ограничениями, то вот алкогольное мороженое спокойно продается рядом со школами и детскими садами. Более того, в отличие от спиртных напитков, его могут покупать даже несовершеннолетние.

«Известия» отмечают, что инициативу Амурской области уже поддержали на федеральном уровне чиновники из Росалкогольтабакконтроля.

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Эксперт по trade-in Богатырева заявила об удорожании подержанных iPhone
31 октября 2023, 16:47

Фото: istockphoto.com/AmnajKhetsamtip

Эксперт по trade-in и основательница российского сервиса быстрого выкупа техники Елена Богатырева сообщила, что поддержанные iPhone в России стали не дешевле, а наоборот, дороже.
«Обычно б/у-гаджеты теряют около 20% стоимости каждый год. Они изнашиваются и при выходе новой модели сильно падают в цене. Сейчас наблюдается обратная картина — из-за падения курса рубля мы выкупаем iPhone 12 и iPhone 13 дороже, чем год назад. Так, в 2022 году iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ выкупался за 56 тыс. руб., а сейчас мы предлагаем за него почти 69 тыс. руб.», — пояснила в беседе с Газета.ру Богатырёва.

Она добавила, что техника Apple оста ётся лидером на вторичном рынке с большим отрывом, что также является причиной роста цен на технику.

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#цена
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Россиянам рассказали, как изменится стоимость тарифов из-за подорожания LTE в 10 раз
Интернет-эксперт Букштейн опроверг рост тарифов на фоне подорожания LTE в 10 раз
31 октября 2023, 12:38

Фото: IStock/gorodenkoff

Плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного спектра в 2024 году может вырасти вдвое, если Минцифры согласует новую методику расчета этого платежа и исключит скидку компаниям за пользование спектром для 4G.
Однако шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн уверен, что это почти никак не отразится на тарифах россиян. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что регулятор не позволит оператором поднять цены, так как тарифы уже повышали в начале 2023 года.
«Уже было небольшое повышение тарифов в начале этого года, но потом была отмена платы за раздачу интернета. Так что где-то мы теряем, где-то находим <…> Конечно, операторская прибыль от этого снизится, они захотят взять это с тех, кто платит. Но я думаю, что здесь вопрос будет дискуссионный и регулятор не позволит этого сделать», — отметил Букштейн.
Специалист объяснил, что операторы должны были готовиться к росту стоимости LTE, так как государство предоставляло частоты со скидкой долгое время.
«Льгота, которая была предоставлена операторам, использующим 4G как новую технологию, была ниже установленной цены. Теперь это возврат к установленной цене. Так что у операторов был не один год, чтобы сэкономить на плату на частоты. Но вообще плата за частоты занимает от прибыли операторов всего 1%. Так что в соотношении с общей операторской прибылью здесь не такие большие цифры будут», — заключил собеседник.
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#тарифы
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Автоэксперт Сажин: Покупать новое авто надо тогда, когда есть деньги
30 октября 2023, 20:30

Фото: istockphoto.com/dikushin

Автоэксперт Владимир Сажин порекомендовал покупать автомобиль тогда, когда есть желание и деньги для того, чтобы не остаться без средств к существованию.
«Не нужно ждать, что где-то что-то подешевеет либо подорожает. Нужно покупать, потому что на сезонности и на колебаниях курсов выиграть не получится. Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Главное, при покупке машины не переоценивать свои возможности, чтобы потом было несложно содержать автомобиль.

Специалист отметил, что даже в нынешней экономической ситуации люди стараются менять машины.

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#шины
#автомобиль
#советы
#машины
#люди
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Россиянам раскрыли способы экономить на ЖКХ
Экономист Беляев: Экономить можно с помощью льгот и рационального потребления
30 октября 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/Kiwis

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что скидки на оплату услуг ЖКХ положены льготникам.
Также сэкономить на ЖКХ могут и те, кто льгот не имеет, с помощью рационального потребление. Так, по словам специалиста, можно, например, отключая бытовые приборы от сети во время их неиспользования, используя энергосберегающие лампы, утепляя квартиру.

«Это, конечно, не очень большая экономия. Но тем не менее, для малосостоятельных людей любой плюс – это плюс, а не минус. Уже не говоря о том, что в общем масштабе с точки зрения экологии любая экономия энергии только приветствуется», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.

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