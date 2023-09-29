Россиян предупредили о дефиците ржаного хлеба

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Ржаной хлеб может стать дорогой редкостью из-за сокращения производства ржаной муки и проблем с качеством зерна. Об этом заявил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в беседе с изданием «Интерфакс».
В 2024 году урожай ржи прогнозируется в размере 1,8 миллиона тонн, но качественной будет меньше 40%, рассказали в Союзе мукомольных и крупяных предприятий. По информации союза, это может привести к дефициту ржаного хлеба в России.
По мнению Свириденко, такие низкие показатели качества возникли из-за того, что «рожь выпала из поля зрения государственных органов» и на сегодняшний день сейчас производство ржаной муки составляет только 10% от объема производства пшеничной.
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«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1–3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3-го класса», — заявил на брифинге президент союза.
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Алина Юрчак