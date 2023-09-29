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Россиян предупредили о дефиците ржаного хлеба

Союз мукомолов: Ржаной хлеб из-за некачественного урожая может стать редкостью
29 сентября 2023, 17:31
Фото: istock /Magone

Фото: istock /Magone

Ржаной хлеб может стать дорогой редкостью из-за сокращения производства ржаной муки и проблем с качеством зерна. Об этом заявил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в беседе с изданием «Интерфакс».
В 2024 году урожай ржи прогнозируется в размере 1,8 миллиона тонн, но качественной будет меньше 40%, рассказали в Союзе мукомольных и крупяных предприятий. По информации союза, это может привести к дефициту ржаного хлеба в России.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1–3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3-го класса», — заявил на брифинге президент союза.

По мнению Свириденко, такие низкие показатели качества возникли из-за того, что «рожь выпала из поля зрения государственных органов» и на сегодняшний день сейчас производство ржаной муки составляет только 10% от объема производства пшеничной.

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#урожай
#президент
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#хлеб
#продукты
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В компании «Платформа ОФД» рассказали о важной цели цифровой маркировки продуктов
«Платформа ОФД»: цифровая маркировка нужна для борьбы с нелегальными продуктами
29 сентября 2023, 13:21

Фото: iStock/monticelllo

Цифровая маркировка продуктов позволит снизить объём нелегальной продукции. Об этом «Газете.ru» сообщил директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.
Напомним, что с 1 октября будет введена маркировка пива и слабоалкогольных напитков.

По словам собеседника «Газеты.ru», цифровая маркировка уже содержится на четверти кассовых чеков розничных торговых сетей. В дальнейшем она будет печататься на каждом чеке.

Маркировка позволит сократить объём нелегальной продукции. Уже сейчас он снизился в 2-3 раза в отдельных категориях. Также наблюдается и большее снижение в ряде других товарных групп.

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#маркировка
#продукты
#магазины
#россия
#торговля
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Китай дал разрешение ввозить свинину из России в страну спустя 15 лет
28 сентября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/agnormark

Главное таможенное управление Китая разрешило поставлять свинину из России.
Об сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
 
«Ограничения на ввоз свинины из России, установленные ранее действующим главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также министерством сельского хозяйства КНР объявлением от 2008 года больше не применяются», — сказано в сообщении ведомства.
Решение приняли, оценив риски и проанализировав систему госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Китайские власти отдельно пропишут инспекционные и карантинные требования к продукции из России.
 
По данным Россельхознадзора, с 2013 года велась работа по возвращению допуска свиноводческой продукции в Китай.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время свинина в России может вырасти в цене на 10-20%. Причины этого в эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сокращении поголовья и более выгодной реализации мяса на экспорт. Об этом сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР). В некоторых регионах страны цены уже начали расти. Например, в Краснодарском крае свинина в последние дни подорожала на 30-60 рублей за килограмм.

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#мясо
#китай
#продукты
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Стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая
28 сентября 2023, 12:56

Фото: istockphoto/Viktoria Korobova

Фьючерсы на апельсиновый сок выросли на 78% за год из-за плохого урожая в США.
CNBC пишет, что биржевые котировки фьючерсов на апельсиновый сок дошли до исторического максимума. Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. выросла на 5%, достигнув $3,69 за фунт.
 
Цена выросла на 13% за месяц и почти на 78% с начала 2023 года. На росте цен сказываются опасения сокращения урожая апельсинов в США. Ураганы и погода во Флориде, которая считается крупнейшим производителем апельсинов в США, привели к тому, что в 2022 году урожай упал до минимального за последние 80 лет уровня.
 
Бразилия и Мексика также снизили прогнозы урожая в 2023 году. В Бразилии распространилось бактериальное заболевание цитрусовых: плоды становятся непригодными для употребления.

Проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.

Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.

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#сок
#продукты
#урожай
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Куда поехать в России осенью: бюджетные курорты межсезонья
27 сентября 2023, 13:08

Фото:istockphoto/Radevich Tatiana

Отдых в осенние месяцы имеет целый ряд преимуществ. Золотая пора еще пригодна для купания в море, а тарифы на билеты и проживание в межсезонье существенно снижаются. Редакция «Радио 1» расскажет, какие города России стоит посетить осенью и где отдых в это время года достаточно бюджетный.

Курорты Краснодарского края


В середине осени на курортах Краснодарского края устанавливается комфортная температура между 23 и 30 градусами тепла. Морская вода после знойного летнего солнца продолжает оставаться теплой и подходит для купания. По прогнозам Гидрометцентра России, купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится до 10 октября.
 
В Сочи время можно провести не только на берегу моря, но и на горнолыжном курорте «Роза Хутор» или в парке экстремальных развлечений Sky Park. Для любителей менее активного отдыха подойдет Анапа. В этот город следует отправиться с детьми. На курорте есть большой дельфинарий и государственный природный заповедник «Утриш», которые точно не оставят детей равнодушными. Цены на отдых в осеннее время становятся более бюджетными, несмотря на то, что туристы продолжают прибывать в регион.

 

Калининград: достопримечательности 

 
Калининград считается одним из самых европейских городов России. Это популярное место отдыха туристов осенью. Купальный сезон в Калининграде завершается рано, однако множество экскурсий, невероятная архитектура и исторические памятники сделают путешествие незабываемым. Стоит обратить внимание, что проживание в гостиницах города-курорта достаточно дорогое и начинается от двух тысяч рублей за сутки, однако билеты на самолет осенью стремительно дешевеют.
Самыми важными достопримечательностями Калининграда считаются остров Канта, Кафедральный собор и маяк в Рыбной деревне. Эти места позволят окунуться в историю города, познакомиться с его обычаями и традициями.


Карелия: что посмотреть? 


Карелия славится не только огромным количеством рек и озер, но и известным горным парком Рускеала, природным заповедником Кивач, лечебными водами и островом Кижи, а также известными монастырями Валаам и Соловки. В текущем году северный климат в Карелии вступит в свои права уже в середине октября поэтому стоит поторопится посетить этот город. Любители активного отдыха смогут могут совершать сплавы по рекам или отправится в походы.


Золотое кольцо на машине 


Осень-прекрасное время года для того, чтобы провести отпуск в отдаленных от моря регионах. Познакомится со старинной архитектурой и попробовать исконно русские угощения смогут те, кто выбрал провести выходные в поездке по Золотому кольцу России. В первую очередь нужно посетить Ярославль с его Спасо-Преображенским собором и Толгским монастырем, Владимир с его Золотыми воротами, Суздаль с его кремлем и Торговыми рядами, Кострому с ее Ипатьевским монастырем. Если отправиться в путешествие на автомобиле, отдых получится не сильно затратным, так как все знаковые места расположены очень компактно. 

 


Санкт-Петербург осенью 

 
Санкт-Петербург особенно красив осенью. Усадьбы, парки, дворцы, мосты и соборы – это то, что нужно увидеть во время опадающей листвы, которая придает историческому городу особенную атмосферу. Достопримечательностей, о которых известно всем туристам в Санкт-Петербурге достаточно, однако не всем известные, но любопытные места в северной столице тоже есть. Например, связанные с рок-культурой, которая зародилась еще в ленинградские времена.

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#сочи
#курорты
#калининград
#петербург
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Как вернуть деньги, если перевел мошенникам на карту
27 сентября 2023, 12:11

Фото: IStock/

Несмотря на постоянное информирование населения о действиях мошенников, граждане регулярно попадаются на их уловки и переводят им деньги. Редакция «Радио 1» расскажет, что делать, если денежные средства отправлены на счет злоумышленников и можно ли их вернуть.

Как мошенники снимают деньги с карты

 
Способов хищения денежных средств с банковских карт несколько. Самыми распространенными из них стали «ошибочные» переводы и оплата услуг через интернет.
 
В первом случае, злоумышленники переводят по номеру мобильного телефона или карты денежную сумму, затем просят вернуть ее. Как правило, возврат денежных средств просят осуществить на иную карту, а не с которой пришел перевод. Это основное, что должно насторожить. Кроме того, ошибочные переводы, если они действительно осуществлены по невнимательности, должны отменять через банк держатели карт, с которой они были осуществлены. Если отправитель настаивает на возврате денежных средств и заверяет, что сумма была переведена ошибочно, следует обратиться в отделение банка, где помогут осуществить процедуру безопасно.

Во втором случае, мошенники создают фейковые страницы интернет-магазинов, осуществляют взломы страниц друзей и близких в социальных сетях, после чего просят занять определенную сумму или вовсе сообщают о крупном выигрыше, получить который можно, оплатив «страховочный взнос».  


Юрист Соловьев: Телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы»
Юрист Соловьев: Телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы»

Как вернуть деньги, переведенные мошенникам

 
 
Процесс возврата денежных средств непрост. В первую очередь необходимо заблокировать карту, после чего обратиться в банк 
и сообщить о переводе средств мошенникам. Отменить перевод и вернуть средства финансовая организация не сможет, но временно заблокировать карту злоумышленника и граничить операции по ней банк вправе. Единственная ситуация, при которой средства смогут вернуться обратно на счет в кратчайшие сроки – это их заморозка в банке, что случается крайне редко.

Следующим шагом должно стать обращение в полицию и предоставление детальной информации о переводе денежных средств. Номер карты или мобильного телефона, по которому был произведен перевод, обстоятельства, при которых это произошло, любые сведения о получателе и электронный чек  - станут доказательствами и помогут вычислить мошенников в кратчайшие сроки.
 

Как не стать жертвой мошенника

 
Важно помнить, что передавать сведения о своей банковской карте третьим лицам, называть личные данные и осуществлять переводы нужно только убедившись в добросовестности получателя платежа. Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов или работником банка и сообщает, что с карты пытаются снять денежные средства, а чтобы это предотвратить нужно назвать код, который придет в СМС, обязательно нужно сбросить входящий вызов, а затем самостоятельно позвонить в отделение банка или полицию и проверить информацию. Приобретая товар через интернет, лучше пользоваться наложенным платежом или оплачивать его частично, убедившись, что магазин действительно существует. 

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#мошенники
#интернет
#банк
#карты
#данные
#оплата
#операции
#смс
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«Известия»: В России в ближайшее время резко подорожают суши и роллы
26 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/ArtFood

Российские рестораторы анонсировали рост цен на суши и роллы до 14% уже в самые ближайшие дни. Об этом рассказали газете Известия» рассказали в компании «Dostaевский», где подобное решение приняли в связи с подорожанием сырья.
«Лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Кроме того, сильно сказался рост цен на курицу — на 30–50%, которую мы также используем для приготовления роллов. Очень большой улов горбуши, который, по идее, должен был снизить стоимость, по факту на ней не сильно отразился», — сообщили изданию в пресс-службе компании.

Также увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили в сетях «Суши Экспресс» и «Сушишоп». Удорожание продукции предприниматели объясняют в том числе и нехваткой дикой красной рыбы, основная часть которой уходит из России на экспорт.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит «Роллтона» в коробках из-за нехватки иностранных специй.
Сообщается, что ранее их закупали в странах Северной Африки и ввозили через Европу. Сейчас же необходимо искать новые пути закупки специй для лапши быстрого приготовления. По информации Mash, в качестве альтернативы рассматривается Китай.

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#общепит
#цены
#рестораны
#рыба
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Mash: в России не хватает «Роллтона» в коробках из-за дефицита специй
26 сентября 2023, 15:14

Фото: istock / Chinnachart Martmoh

В России возник дефицит «Роллтона» в коробках из-за нехватки иностранных специй. Об этом сообщил телеграм-канал Mahs.

Сообщается, что ранее специи закупали в странах Северной Африки и ввозили через Европу. Сейчас же необходимо искать новые пути закупки специй для лапши быстрого приготовления. По информации Mash, в качестве альтернативы рассматривается Китай. 

Ранее также сообщалось о похожих трудностях у конкурентной компании «Доширака». Отмечается, что проблемы могли также возникнуть из-за ослабления рубля и потери сотрудников на производстве. Из-за изменений российской валюты многие работники уволились и отправились на подработки в Казахстан и Южную Корею. 

Ранее в компании «Роллтона» выразили надежду, что несмотря на сложности, проблем с продажами не возникнет.

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#казахстан
#китай
#компании
#дефицит
#работники
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В России вырастут цены на бананы
23 сентября 2023, 11:48

Фото: iStock/kuppa_rock

Цены на бананы в ближайшие 2 недели вырастут примерно на 20%.
По данным Mash, сейчас килограмм бананов можно купить за 120–130 рублей, в зависимости от магазина, а в ближайшее время цена фрукта достигнет минимум 150 рублей.
 
Проблема заключается в логистике и курсе доллара. Если в прошлую поставку коробка 19,4 кг обходилась оптовикам в 16 долларов, то за новую партию придётся выложить почти 19 долларов.
 
При этом, по данным одного из крупнейших поставщиков бананов в Россию и СНГ, уже со следующей поставки (примерно через 3–4 недели) цена начнёт падать.

Экономист Денис Ракша рассказал «Радио 1», что рост цен россияне могли заметить перед 1 сентября, когда начали закупаться к новому учебному году. В реальности же цены на продукты могут вырасти через несколько месяцев из-за низкого курса рубля.

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#цены
#продукты
#фрукты
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Развожаев: гражданская инфраструктура не пострадала при ударе по Севастополю
22 сентября 2023, 11:53

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при ракетной атаке по штабу ЧФ в Севастополе гражданская инфраструктура не пострадала, также нет пострадавших среди людей, которые находились рядом в момент удара.
«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что не зафиксировано даже выбитых стекол в близлежащих дома.

По его словам, в настоящее время пожарные продолжают тушить огонь в здании штаба флота. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Ситуация контролируется.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек, один военный погиб.

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#земля
#пожарные
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#воздух
#всу
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