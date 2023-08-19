Союз предпринимателей прогнозирует рост цен на продукты до 20%

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Цены на продукты в России в ближайшем будущем вырастут на 10-20%.
Об этом URA.RU рассказал глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.
Эксперт подчеркивает, что вмешательство государства может привести к ещё большему удорожанию товаров.
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«В ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», —рассказал Алексей Каневский.
«Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться ещё выше».Каневский призывает принять ситуацию как данность и верить в то, что она стабилизируется, ведь рано или поздно это произойдёт.
«Объём покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», —прогнозирует Каневский.Ранее экономист Никита Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов.
«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.Читайте также:
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Мария Фирсова