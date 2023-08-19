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Союз предпринимателей прогнозирует рост цен на продукты до 20%

19 августа 2023, 10:17

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk

Цены на продукты в России в ближайшем будущем вырастут на 10-20%.
Об этом URA.RU рассказал глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

«В ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», —рассказал Алексей Каневский.

Эксперт подчеркивает, что вмешательство государства может привести к ещё большему удорожанию товаров.
«Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться ещё выше».
Каневский призывает принять ситуацию как данность и верить в то, что она стабилизируется, ведь рано или поздно это произойдёт.
«Объём покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», —прогнозирует Каневский.
Ранее экономист Никита Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов.

«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
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#продукты
#цены
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Владелец кофе Jacobs перестанет продавать продукцию брендов Tassimo и Moccona в России
19 августа 2023, 08:52

Фото: IStock/Schwede-Photodesign

Производитель чая и кофе JDE Peet''s, которому принадлежат бренд Jacobs, перестанет продавать в России Tassimo и Moccona.
Газета Wall Street Journal, ссылаясь на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона, сообщает, что убрать из России бренд Jacobs планируется к концу 2023 года. На смену бренду придёт Monarch.
 
«Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что производитель кофе марок Jacobs, L''''Or, Tassimo и Douwe Egberts — компания JDE Peet''''s — до конца года прекратит продажу западных брендов кофе и чая в России. На местном рынке останутся только локальные марки.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в разговоре с «Радио 1» заявил, что компания боится уйти из России из-за реального риска национализации активов, а также из-за потери рынка.

«Потеря любого рынка для крупных компаний – это всегда проигрыш перед конкурентом, это значит, что место займёт кто-то другой. Завоевав рынок, его гораздо легче потом удерживать, это даёт дополнительные конкурентные преимущества. В случае же ухода, рынок будет перераспределён, место этой компании могут занять китайские или российские производители», — заявил Дмитрий Пищальников.
Эксперт отметил, что изменения в работе компаний не приведут к глобальному росту цен на кофе в России. Однако на несколько процентов стоимость зёрен может вырасти из-за высокого курса доллара.

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Мировые цены на кофе будут расти

#кофе
#чай
#цены
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В России снизятся цены на икру
18 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

В России на фоне рекордного вылова лососевых, который является вторым по величине за всё время наблюдений, снизится цена на горбушу и икру.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков.
 
По его словам, рыба уже упала в цене на 35-40%, и через 2-3 недели это скажется на розничных расценках, которые будут снижаться соразмерно. Насколько упадут цены на икру, станет ясно в начале октября.
 
Снижение цен на красную рыбу произошло уже в начале августа. При этом рестораторы сообщали о возможном подорожании суши и роллов на 25%. В Рыбном союзе на это ответили, что причин для роста цен нет: в России достаточно сырья.

Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.

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#икра
#продукты
#цены
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В России подорожают материалы для ремонта
18 августа 2023, 17:35

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Материалы для ремонта жилья, возможно, подорожают на 20-30% на фоне ослабления рубля.
РИА Новости приводит слова мастера по ремонту с маркетплейса бытовых услуг Youdo.com Иосифа Шахова. По его мнению, степень подорожания материалов будет зависеть от доли иностранных брендов в конкретной категории.
 
Из других стран, в числе которых Китай, Германия, Турция, Китай, Италия, в страну ввозят плитку, сантехнику, кирпич, гипсокартон и прочее.
 
«Из-за ослабления рубля в первую очередь ещё подорожает товар, расчеты за который производятся по курсу доллара и евро — фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое», —сообщила руководитель маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова.
По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год поднялись в цене на 10%, лакокрасочные материалы — на 49%, сухие строительные смеси — на 22%. Повыситься могут и цены на сами ремонтные работы — они могут подорожать на 10%.

Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.

«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.

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#ремонт
#цены
#квартира
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В России выросли продажи «Кенов»
18 августа 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Ekaterina79

После выхода фильма «Барби» в России почти на четверть выросли продажи кукол «Кен».
Так, в июле россияне покупали куклу «Кен» на 23% больше, в то время как число покупок кукол «Барби» в этом же месяце выросло на 11%.

Как выяснили аналитики компании «Платформа ОФД», с 16 по 30 июля продажи игрушек выросли на 5% в сравнении с первыми двумя неделями месяца, а обороты товаров во второй половине июля выросли на 25%.

«Несмотря на то, что фильм «Барби» пока не добрался до российского проката, многие российские рестораны в период мировой премьеры «перекрасили» меню в розовый, дизайнеры сделали акцент на барбикоре, а магазины игрушек поставили коробку «Барби» для фото. Это могло повлиять на рост продаж игрушек в июле, но если сравнивать продажи в июле 2023-го с 2022 годом, то рост незначительный», — приводит Газета.ру сообщение аналитиков.

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#фильм
#россияне
#товары
#покупки
#игрушки
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В России подорожают глазированные сырки
18 августа 2023, 15:31

Фото: istockphoto/porosolka

Некоторые сырки будут стоить выше 120 рублей за штуку.
Shot пишет, что к октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
 
«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.
 
По данным источников, сырки и сопутствующая продукция подорожают в среднем на 20%. Некоторые позиции на прилавке могут стать дороже в 1,5 раза.
 
В таких условиях появились предложения заменить шоколадную глазурь на фруктовую, а также снизить массу сырка на 5-7 граммов. Но производители не спешат прибегать к таким мерам.

Ранее сообщалось, что сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года. Завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.

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#еда
#продукты
#цены
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В совете при Роспотребнадзоре рассказали, как собрать ребёнка в школу
Председатель ОПИ Павлов объяснил, как сэкономить на сборах ребёнка в школу
18 августа 2023, 14:49

Фото: IStock/Margarita Orlovskaia

До начала учебного года осталось ровно две недели. Многие родители начали собирать детей в школу только сейчас. Как сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы, в эфире «Радио 1» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
По словам специалиста, сейчас на рынке школьных принадлежностей могут наблюдаться проблемы с доставкой. Всё потому, что такие товары обладают сезонностью, поэтому накануне 1 сентября может наблюдаться как увеличение стоимости, так и определённый дефицит.
«Все товары для учёбы лучше закупать либо заранее, например, в начале или середине лета, либо когда определённый ажиотаж спадает. Сейчас рекомендуется выбрать то, что действительно нужно для 1 сентября, а потом по мере необходимости докупать остальное», — сказал эксперт.
Павлов напомнил и о качестве товаров. Он призвал родителей проверять маркировку на одежде и обуви, чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.
«При покупке обуви нужно обязательно проверять, чтобы эта обувь была легальная, чтобы она была официально произведённая, чтобы она была безопасная. Это можно сделать с помощью приложения “Честный знак”, там нужно отсканировать QR-код. Одежда также подлежит обязательной маркировке, это тоже подтверждение качества и безопасности. Рекомендуется также избегать синтетических материалов при выборе одежды, в частности, нательного белья. И не покупать одежду в сомнительных местах», — подчеркнул специалист.
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#школа
#покупка
#товары
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В России подорожает пищевая сода
18 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto/SB

Сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года.
По данным Mash, завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.
 
Источник близкий к заводу «Башкирской содовой компании» сообщает, что процесс продолжается уже несколько кварталов. Сода сначала подорожала на 1,5% ,потом— уже на 5%. Сейчас полкило соды можно купить за 42,5–45 рублей, а в октябре цена может достичь 50.
 
Различные производства, которые используют гидрокарбонат натрия, активно скупают остатки по старой цене. Сложнее всего обстоят дела в Санкт-Петербурге. Местным пекарям приходится самостоятельно отправлять грузовики в Башкирию, Растут ещё и логистические затраты.

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#цены
#рост
#завод
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Россиянам рассказали об опасности ставок по ипотеке под 0,1%
Эксперт ОНФ Пожарская назвала псевдовыгодными низкие ставки по ипотеке
18 августа 2023, 13:17

Фото: IStock/Evkaz

Уже со следующей недели несколько российских банков повысят ставки по ипотеке на два процентных пункта. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. Однако до сих пор на рынке можно встретить предложения от застройщиков со ставкой 0,1%. Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1» об опасности таких кредитов.
По словам специалиста, ставки по ипотеке, которые близки к нулю, псевдовыгодны. Поэтому Банк России пытается запретить их на рынке.
«Когда покупатель приходит к застройщику и покупает квартиру в ипотеку под 0,5%, то он не знает, что в цену квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка. Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идёт не так, и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала Александра Пожарская.
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#квартира
#ипотека
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Роскачество рассказало, на какие уловки идут продавцы при распродажах
17 августа 2023, 06:24

Фото: iStock/stickerside

Во время распродаж нужно внимательно изучать все условия акции перед покупкой товара, поскольку некоторые продавцы используют уловки в периоды распродаж: например, создают искусственный ажиотаж, завышают цены перед скидкой или же продают неходовой товар. Об этом рассказали журналистами РИА Новости в Роскачестве
В ведомстве привели примеры того, как ритейлеры могут повышать цены перед распродажами, а затем делать скидки на 50% и более, что может привести к одинаковой цене со скидкой и на старте продаж.

Иногда порой онлайн-магазины предлагают круглогодичные скидки сразу на все товары, однако, если сравнить цены на нескольких торговых площадках, то может оказаться, что акционная стоимость в одном месте – это обычная цена в другом.

Также продавцы могут предлагать аксессуары или подарки при покупке более дорогого товара, но это может быть способом избавиться от плохо продающегося или неликвидного товара. «Не лишним будет сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе. Возможно, в другом магазине общая цена на оба устройства будет ниже, чем по акции», — отметили в Роскачестве.

Не гнушаются отдельные недобросовестные продавцы и созданием искусственного дефицита для давления на потребителя с последующей продажей товара по завышенной цене — в надежде на то, что человек купит то, что ему так сильно нужно, уже буквально за любые деньги.

Специалисты Роскачества напомнили, что потребители в любом случае должны как минимум «уметь определять подлинность сайта и не вестись на подозрительные сообщения», а также внимательно изучать условия реализации того или иного товара.

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#покупатели
#распродажа
#торговля
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