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Создатель «Теремка» Гончаров заявил об удорожании фастфуда

07 сентября 2023, 17:50
Фото: istockphoto.com/Pattadis Walarput

Фото: istockphoto.com/Pattadis Walarput

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров заявил, что цены в ресторанах быстрого питания растут и будут продолжать это делать и далее.
Причинами такой ситуации Гончаров назвал роста расходов на продукты и зарплат сотрудникам.

«Весной 2022 года цены на рынке быстрого питания выросли на 12-18%. Потом до января их никто не трогал, а с весны 2023 года цены растут на 1-2% в месяц. Компании выбрали тактику регулярного, но плавного повышения цен пропорционально росту своих расходов. И до конца года я не ожидаю здесь резких скачков», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гончаров.


До этого руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что осенью-замой цены на топливо либо никак не изменятся, либо вырастут.

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#продукты
#цены
#рост
#рестораны
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В Союзе потребителей раскритиковали идею маркировать вредную еду
07 сентября 2023, 15:13

Фото: IStock/monticelllo

Правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На лицевой стороне упаковки предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает установленную законодательством норму.
Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов отметил, что в таком случае придётся маркировать большую часть продуктов. К тому же это может вызвать негативный эффект в обществе, начиная с психоэмоционального состояния, заканчивая снижением продаж ряда продуктов, заявил он в эфире «Радио 1».
«Я боюсь, что большую часть прилавков придется промаркировать, начиная с фастфуда и заканчивая различными солёностями, жирностями и так далее. Это сложный вопрос, на который в профессиональной среде нет научного мнения <…> К тому же, это может негативно сказаться на психоэмоциональном настроении граждан», — сказал Койтов.
Эксперт напомнил, что ранее в России уже предлагали ввести маркировку, но только на полезные продукты. По его мнению, эта инициатива была бы полезной или интересной.  
«Была инициатива: давайте промаркируем полезные продукты, те, которые не содержат ГМО, каких-то химических добавок. Их было не так много, но какие-то позиции предлагались. и вот тут я очень даже здраво воспринял и поддержал», — добавил специалист.
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#продукты
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#потребитель
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Куриное «вторжение»: Украинские курицы дестабилизируют рынок ЕС
Птицеводы из Франции пожаловались на конкуренцию с украинскими поставщиками
07 сентября 2023, 12:38

Фото: istock / Ksenia Shestakova

Птицеводы Франции пожаловались, что украинские производители ведут нездоровую конкуренцию в области поставки курятины.
Причиной является беспошлинный ввоз куриного мяса с Украины, который наносит урон французским птицеводам. Об этом заявил президент Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

После освобождения Еврокомиссией Украины от таможенных пошлин и снятия ограничения объемов ввоза птицы и яиц, произошел рост предложения продукции с Украины на французском рынке в двукратном объеме. До конфликта на Украине французские птицеводы ввозили примерно 10 тыс. тонн курятины каждый месяц, тогда как на сегодняшний день ввозится больше 20 тыс. тонн. Килограмм куриного мяса от французских поставщиков обходится €4,80, а украинских — €2,40.
По словам Шеффера, данная ситуация резко дестабилизировала рынок. Эксперт предложил руководителям ЕС сделать акцент на сложившейся ситуации в области производства курятины. 

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«Мираторг» готов выпускать до 200 тонн лазаньи в месяц
07 сентября 2023, 12:30

Фото: istockphoto / Minerva Studio

Агропромышленный холдинг «Мираторг» увеличил мощность линии по производству лазаньи на своём предприятии в Подмосковье.

Компания «Мираторг» готова выпускать порядка 200 тонн лазаньи за месяц, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За час автоматизированная линия производит до 5 тыс. порций лазаньи. На подмосковном заводе  оборудован отдельный цех, оснащенный мощной автоматизированной производственной линией. Технологи обновили классический рецепт, а при приготовлении используют мясо  собственного производства, которое поступает с ферм агрохолдинга не замороженным, а охлажденным», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредседателя Правительства региона Георгий Филимонов.

Для приготовления продукции все процессы выполняет техника: всё происходит в автоматическом режиме.

Сотрудники предприятия не касаются даже упаковки готовой продукции, они получают уже готовую упаковку.

Продукт доступен для покупки на прилавках магазинов. 

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Посылки с наложенным платежом теперь можно проверить перед оплатой
06 сентября 2023, 17:43

Фото: Мингосуправления МО

Клиенты Почты России теперь могут проверить посылки с наложенным платежом перед тем, как оплатить их. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённого Минцифры России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
Раньше посмотреть содержимое можно было только при наличии у посылки описи вложения, а также если вес отправления отличался от заявленного или на упаковке были видны дефекты. 
«Согласно новым правилам, клиент может попросить оператора проверить посылку и убедившись, что содержимое соответствует ожиданиям, оплатить заказ. Если получатель по тем или иным причинам откажется от товара, сотрудник отделения оформит возврат», – говорится в сообщении министерства. 
Наложенный платёж – это сумма, которую покупатель должен оплатить при получении посылки. После оплаты деньги поступают на расчетный счёт продавца или он может получить их в почтовом отделении.

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Автоэксперт Кадаков спрогнозировал рост цен на автомобили в России до 20% осенью
04 сентября 2023, 19:24

Фото: istockphoto.com/Greentellect_Studio

Автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в течение осени рост цен на автомобиле возможен до 20%.
«Прогнозы по рынку трудно строить, так как много входящих факторов, которые могут измениться. В первую очередь, это курс рубля. Если предположить, что сильных потрясений не будет, то, думаю, в течение осени нас ждёт повышение цен на автомобили. Среднюю температуру по больнице трудно определять, так как все компании действуют по-разному, но думаю, что к тем высоким ценам, которые есть сейчас, можно прибавлять от 10 до 20%», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Он отметил, что повышение стоимости затронет как импортные, так и отечественные автомобили.

Эксперт рекомендовал покупать авто сейчас только в случае крайней необходимости. Однако, если машина есть, а заработок человека прежний, с покупкой автомобиля лучше повременить.

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#автомобили
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#рост
#экономика
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Российские хакеры успешно атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии
04 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/welcomia

Российские хакеры успешно атаковали сайты оборонных ведомств и спецслужб Польши и стран Балтики, сообщил представитель хакерской российской группы RaHDit в интервью «РИА Новости».
«Так, например, Национальный центр кибербезопасности при минобороны Литвы уже подтвердил факт нашей работы, потому что мы атаковали в том числе и сайт этой организации», - прокомментировал ситуацию хакер. 

Он также отметил, что сайтам структур, отвечающим за безопасность, в том числе Министерству обороны, было уделено особое внимание. 

По словам представителя RaHDit, в результате атаки была парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры, а также сайтов органов государственной власти.

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#хакер
#сайт
#минобороны
#польша
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Россияне стали чаще покупать БАДы от похмелья
04 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/fizkes

Спрос на биодобавки, применяемые при похмельном синдроме, увеличился на 55% с начала года.
Газета «Коммерсантъ», со ссылкой на результаты исследования компании DSM Group, пишет, что в аптеках зафиксировали всплеск продаж таких добавок. За первое полугодие спрос на них взлетел более чем на 55%.
 
По мнению экспертов, в ближайшее время спрос будет увеличиваться на все БАДы. Это связано с тем, что значительный объем их продаж приходится на маркетплейсы, где требования ниже, чем в аптеках.
 
Реализация добавок увеличилась на 90,4%, достигнув 165,4 млн рублей без учета НДС. В лидерах БАДы с наиболее низкой ценой на рынке. В числе производителей данной продукции новосибирская компания «Биосан» и австрийская Ed.Haas.

Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАДов к пище» Александр Жестков обращает внимание на то, что добавки против похмелья дешевле и проще зарегистрировать.

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#аптека
#алкоголь
#аптеки
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Росстат назвал причину аномального подорожания огурцов
04 сентября 2023, 11:46

Фото: iStock/william87

Огурцы в России выросли в цене за 2 недели более чем на 8%, хотя летом цены обычно падали.
«МК» пишет, что с 15 по 21 августа огурцы подорожали на 3,31%, с 22 по 28 августа — ещё на 4,77%.
 
По предположениям экспертов, огурцы подорожали из-за низкой урожайности. Лето было слишком жарким. Ещё одним фактором может быть дефицит рабочей силы во время уборочной кампании.

Ранее сообщалось, что в России могут столкнуться с острой проблемой нехватки сырья для апельсинового сока.

Властям необходимо рассмотреть меры государственной поддержки для производителей, сказал глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.

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#огурцы
#овощи
#продуктовые наборы
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В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен
03 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto/gpointstudio

Уровень предложений на рынке арендного жилья продолжает падать третий месяц подряд. Средние ставки в крупных российских городах выросли почти на 3%. К зиме цены продолжат расти.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на аналитиков федеральной компании «Этажи». Пиковый сезон спроса на российском рынке аренды жилья в 2023 году начался раньше традиционного срока. Несколько лет назад активный спрос начинался к середине августа, а в этом году на месяц раньше.
 
Таким образом к началу сентября в некоторых крупных городах объём предложения сократился на 25–30%. Ситуацию осложнит и дорожающая ипотека.
 
«На первичном рынке сохраняются льготные программы, ипотека на готовое жилье продолжит дорожать. Это приведет к тому, что россияне, которые планировали купить квартиру, отложат приобретение или купят новостройку с льготной ипотекой. И в том, и в другом случае им будет необходимо временное жилье, а это дополнительный рост спроса на рынке, где и так наблюдается дефицит», —сообщила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
За август средние ставки аренды однокомнатных квартир более всего выросли в Санкт-Петербурге (+2,8%), Красноярске (+2,4%), Уфе (+2,2%). Аренда двухкомнатных квартир подорожала в Уфе (+2,6%), Санкт-Петербурге (+2,3%), Челябинске (+1,8%).

Ранее заместитель директора Управления аренды квартир Оксана Полякова заявила, что в 2023 году спрос арендаторов в Москве был сосредоточен во основном на объектах эконом-класса. Она также добавила, что самая низкая цена в Москве за арендное жильё в августе поднялась и стала составлять 30 тыс. рублей в месяц. Она заявила, что в сентябре эта стоимость вряд ли снизиться.

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#квартиры
#квартира
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