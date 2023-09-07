Создатель «Теремка» Гончаров заявил об удорожании фастфуда

Клиенты Почты России теперь могут проверить посылки с наложенным платежом перед тем, как оплатить их. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённого Минцифры России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.