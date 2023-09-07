Создатель «Теремка» Гончаров заявил об удорожании фастфуда

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«Весной 2022 года цены на рынке быстрого питания выросли на 12-18%. Потом до января их никто не трогал, а с весны 2023 года цены растут на 1-2% в месяц. Компании выбрали тактику регулярного, но плавного повышения цен пропорционально росту своих расходов. И до конца года я не ожидаю здесь резких скачков», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гончаров.
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