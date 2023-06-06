Стало известно, чем лучше отделывать лоджии и балконы

Фото: фотобанк Московской области
«Если на лоджии нет штор и отсутствуют жалюзи, а лоджия выходит на солнечную сторону, то лучше не берите панели с рисунком, так как за пару-тройку сезонов рисунок местами начнет выгорать», — добавил в беседе с NEWS.ru Васильев.
Также Фёдор Васильев объяснял, что строительную бригаду лучше выбирать, исходя из отзывов других людей, и обращая внимание на фото уже проведённых работ.
Ранее владельцам дач и частных домов рассказали, как избавиться от кротов и слизней от огорода. Так, эксперты рекомендовали пользоваться солью, которую можно использовать для садовых культур. Как передаёт utro.ru, вреда от него практически нет.