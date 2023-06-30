Стало известно, что способно спасти квартиру от жары

Фото: istockphoto.com/fizkes
Строительный эксперт Васильев рекомендовал купить тонирующие плёнки
Строительный эксперт Фёдор Васильев рассказал, что для защиты квартиры от жары в летний период времени можно использовать тонирующие и светоотражающие плёнки, которые смогут перекрыть солнечный свет.
Кроме того, Фёдор Васильев заявлял, что лучшими и самыми долговечными материалами для отделки внутри балконов и лоджий являются декоративные камень, штукатурка, плитка, деревянная или пластиковая вагонка, ПВХ панели или древесные плиты.
Читайте также:
Стало известно, чем лучше отделывать лоджии и балконы
Стало известно, как выбирать профессиональную строительную бригаду
Назван самый лучший материал для входной двери
«Если утром закрыть окна плотными шторами, жалюзи, то какое-то время эффект теплицы не возникнет от больших окон или лоджии. Но со временем в комнате станет душно. Существуют специальные тонирующие и светоотражающие плёнки, которые не блокируют естественное освещение, но при этом отражают свет. Широко распространены зеркальные плёнки, которые защищают от яркого света и жары», — отметил в беседе с NEWS.ru Васильев.
Читайте также:
Стало известно, чем лучше отделывать лоджии и балконы
Стало известно, как выбирать профессиональную строительную бригаду
Назван самый лучший материал для входной двери
Мелисса Тимофеева