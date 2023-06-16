Стало известно, где ни в коем случае не следует покупать шаурму

Фото: istockphoto.com/necati bahadir bermek
Так, эксперт пояснила, что на пункте продажи шаурмы должны быть как минимум раковины для мыться рук персонала, которые можно увидеть, заглянув в окошко.
«В любом торговом предприятии должны быть санитарные свидетельства на мясную продукцию и декларация о соответствии на салатные заготовки. Даже если их привозят уже в готовом нарезанном виде. Вы можете попросить их в торговой точке для изучения», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Раева.
Ранее гастроэнтеролог, терапевт, руководитель клинического центра Алексей Парамонов заявил, что для того, чтобы купить качественную шаурму и не отравиться ею, необходимо при выборе продукта следить, чтобы еду готовили при покупателе. Он добавил, что крайне важно, чтобы повара готовили в перчатках и регулярно дезинфицировали руки, так как на руках может содержаться стафилококк, который также способен спровоцировать отравление.