Стало известно, как выбирать профессиональную строительную бригаду

Фото: фотобанк Московской области
«Если выбираете бригаду в первый раз, то обязательно смотрите отзывы реальных людей, желательно с фотографиями результатов ремонта. И даже если вы нашли кого-то по знакомству, это не гарантирует хороших результатов и честность работников», — пояснил в беседе с NEWS.ru Васильев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о том, что подмосковные строители завершили возведение всех домов проблемной компании «Урбан Групп». По его словам, более 1,9 тыс. дольщиков получат долгожданные квартиры. Воробьёв пообещал приложить все силы, чтобы выполнить поручение президента и до конца года полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в Подмосковье.
В то же время, стало известно, что в Москве стали пользоваться большим спросом новостройки у реки. Это объясняется тем, что, с одной стороны, это возможность приобрести квартиру с красивым видом, с другой – гарантия, что перед окном не построят еще один дом. Как пишут «Дни.ру», с начала года в столице начались продажи 13 ЖК на расстоянии менее километра от реки.