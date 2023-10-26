Стало известно, кем являются покупатели микростудий

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Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что микростудии особенно востребованы среди молодых людей возрастом до 30 лет.
Он пояснил, что микроквартиры площадью по 10-20 кв. м не особо пригодны для полноценной жизни, а для студентов и молодых людей до 30 лет приоритетом является учёба или работа и большую часть времени они проводят вне дома, поэтому для них такой вариант жилья вполне приемлем.
Также такую недвижимость покупают люди, которые нацелены на коммерческое использование подобного жилья.
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«Востребованы такого рода объекты в основном там, где очень высокая степень доступности общественного транспорта. Зачастую это центральные части города, если мы говорим про Москву и Питер. На периферии, в спальных районах, на сегодняшний момент нет никакого смысла строить и покупать такие студии», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
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Мелисса Тимофеева