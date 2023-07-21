Стало известно, когда Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс

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Финансовые министерства РФ и Белоруссии вместе с Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) планируют запустить маркетплейс ювелирных изделий в марте 2024 года.
Об этом «Известиям» сообщила директор департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.
Онлайн-площадка позволит предпринимателям из ЕАЭС продавать драгоценности в другие страны без значительных административных издержек.
Перспективными странами в плане логистики и роста бизнеса считаются ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай. Также идёт работа над тем, чтобы упростить поставки ювелирных изделий.
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Мария Фирсова