Стало известно, на чём стали экономить россияне

Фотобанк Московской области/Константин Семенец
За первую половину 2023 года россияне потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 млрд рублей. Это на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сократился и средний чек — он составил 2300 рублей и показал снижение на 20%.
Россияне стали заметно сокращать траты на ремонт и отделку мебели. Потребители потратили на 40% меньше, чем в прошлом году (2,1 млн рублей). В среднем на эти услуги уходило 6,4 тысячи рублей, а это на 20% меньше показателя 2022 года.
Расходы на декор и мебель снизились на 15% и оказались равны 2,8 млрд рублей.
Ранее стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в России. 6-комнатный пентхаус площадью 975 кв. м занимает 9 этаж элитного жилого дома «Гранатный Палас», который построен в 2009 году. Дом находится рядом с Патриаршими прудами и Садовым кольцом. Он представляет собой монолитно-кирпичное здание, выполненное в стиле ар-деко. К услугам жильцов предоставлены фитнес-зал, бассейн, детская игровая зона, сигарная комната и паркинг с мойкой.