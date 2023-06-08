Стало известно, вырастут ли цены на технику в России

Фото: фотобанк Московской области
Эксперт Соколов: «Ретейл способен очень быстро перестраиваться»
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов заявил, что несмотря на то, что ситуация на рынке техники постоянно меняется, компании будут стремится к сохранению цен и обеспечению покупателям ассортимента товаров для поддержания прибыли организаций.
Ранее председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов объяснял, что стоимость бытовой техники в РФ увеличилась на 8-10% из-за изменений способов поставок и выросшими рисками продавцов. При этом, на рынке есть бытовая техника со стабильной ценой: это либо не топовые модели, либо те товары, которые в переизбытке.
«Ретейл способен очень быстро перестраиваться. Особенно малый бизнес, который в настоящее время обеспечивает достаточно внушительный объём необходимых товаров», — сказал в беседе с NEWS.ru Соколов.
Мелисса Тимофеева