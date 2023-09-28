Стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая

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Фьючерсы на апельсиновый сок выросли на 78% за год из-за плохого урожая в США.
CNBC пишет, что биржевые котировки фьючерсов на апельсиновый сок дошли до исторического максимума. Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. выросла на 5%, достигнув $3,69 за фунт.
Цена выросла на 13% за месяц и почти на 78% с начала 2023 года. На росте цен сказываются опасения сокращения урожая апельсинов в США. Ураганы и погода во Флориде, которая считается крупнейшим производителем апельсинов в США, привели к тому, что в 2022 году урожай упал до минимального за последние 80 лет уровня.
Бразилия и Мексика также снизили прогнозы урожая в 2023 году. В Бразилии распространилось бактериальное заболевание цитрусовых: плоды становятся непригодными для употребления.
Проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.
Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.
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Цена выросла на 13% за месяц и почти на 78% с начала 2023 года. На росте цен сказываются опасения сокращения урожая апельсинов в США. Ураганы и погода во Флориде, которая считается крупнейшим производителем апельсинов в США, привели к тому, что в 2022 году урожай упал до минимального за последние 80 лет уровня.
Проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.
Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.
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Мария Фирсова