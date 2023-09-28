Стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая

Курорты Краснодарского края





Калининград: достопримечательности





Карелия: что посмотреть?

В середине осени на курортах Краснодарского края устанавливается комфортная температура между 23 и 30 градусами тепла. Морская вода после знойного летнего солнца продолжает оставаться теплой и подходит для купания. По прогнозам Гидрометцентра России, купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится до 10 октября.В Сочи время можно провести не только на берегу моря, но и на горнолыжном курорте «Роза Хутор» или в парке экстремальных развлечений Sky Park. Для любителей менее активного отдыха подойдет Анапа. В этот город следует отправиться с детьми. На курорте есть большой дельфинарий и государственный природный заповедник «Утриш», которые точно не оставят детей равнодушными. Цены на отдых в осеннее время становятся более бюджетными, несмотря на то, что туристы продолжают прибывать в регион.Калининград считается одним из самых европейских городов России. Это популярное место отдыха туристов осенью. Купальный сезон в Калининграде завершается рано, однако множество экскурсий, невероятная архитектура и исторические памятники сделают путешествие незабываемым. Стоит обратить внимание, что проживание в гостиницах города-курорта достаточно дорогое и начинается от двух тысяч рублей за сутки, однако билеты на самолет осенью стремительно дешевеют.Самыми важными достопримечательностями Калининграда считаются остров Канта, Кафедральный собор и маяк в Рыбной деревне. Эти места позволят окунуться в историю города, познакомиться с его обычаями и традициями.Карелия славится не только огромным количеством рек и озер, но и известным горным парком Рускеала, природным заповедником Кивач, лечебными водами и островом Кижи, а также известными монастырями Валаам и Соловки. В текущем году северный климат в Карелии вступит в свои права уже в середине октября поэтому стоит поторопится посетить этот город. Любители активного отдыха смогут могут совершать сплавы по рекам или отправится в походы.





Золотое кольцо на машине

Санкт-Петербург осенью