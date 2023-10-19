Стоматологи раскрыли, на сколько на самом деле вырастут цены на услуги к Новому году

Фото: IStock/SbytovaMN
В России к 2024 году цены на услуги стоматолога вырастут на 30%. Одними из главных причин стали нестабильный курс рубля, а также санкции против РФ и проблемы с логистикой.
Информация об этом появилась в соцсетях, однако сами стоматологи опровергают эти цифры. Как рассказал «Радио 1» владелец сети стоматологических клиник «Денто Эль» и сети медицинских центров «Клиника Семейная» Константин Симкин, рост цен будет небольшим.
Собеседник подчеркнул, что зарплата стоматологов также не скажется на стоимости услуг, поскольку многие специалисты получают процент от продаж.
При этом, проблемы с логистикой действительно есть, заметил Константин Симкин. По его словам, увеличились сроки поставок оборудования.
В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных
Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
«Всё это не может отразиться на стоимости услуг в цифрах роста 30 и более процентов, с моей точки зрения. Я не знаю, откуда такая информация. В данной ситуации инфляционный рост будет в пределах 5-10 процентов максимум», — отметил Константин Симкин.
При этом, проблемы с логистикой действительно есть, заметил Константин Симкин. По его словам, увеличились сроки поставок оборудования.
«По оборудованию поставки есть, но сроки увеличились, а расходные материалы – они, как правило, складируемые и у каждого поставщика есть запасы. С какими-то отдельными материалами иногда возникают сложности, но если мы говорим в целом об общем объёме, на сегодняшний день все поставки идут, материалы присутствуют», — заметил он.Читайте также:
В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных
Экономист Ракша предупредил о возможном росте цен на продукты в ноябре
Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
Екатерина Шмакова