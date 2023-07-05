Строительный эксперт Васильев предупредил об опасности просроченных стройматериалов

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Строительные материалы, у которых истек срок годности, могут быть опасны, некоторые способны взорваться.
Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, любые строительные материалы запрещено использовать после истечения срока годности.
Просроченный цемент может со временем потрескаться, а клей для плитки теряет прочность. Также нельзя использовать заколерованную краску с кислородом. Может появиться запах плесени и прогорклого масла.
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«Монтажная пена с истекшим сроком годности — это опасная лотерея, баллон может просто не работать или даже может взорваться», — объясняет Федор Васильев.
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Мария Фирсова