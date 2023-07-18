Субсидию на оплату ЖКУ получают более 125 тыс жителей Подмосковья

Фото: Минсоцразвития МО
Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 125 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Оформить субсидию можно по ссылке. Сейчас делать это стало удобнее. В решении о назначении субсидии указывается срок, на который она назначена и период, в который необходимо обратиться за следующей субсидией.
В министерстве напомнили, что субсидия предоставляется из расчёта площади жилого помещения и расходов получателей на ЖКУ. Если расходы на квартплату и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, заявителю дают право на её получение.
Ещё одно условие – заявитель должен быть прописан в Подмосковье.
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В министерстве напомнили, что субсидия предоставляется из расчёта площади жилого помещения и расходов получателей на ЖКУ. Если расходы на квартплату и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, заявителю дают право на её получение.
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Лора Луганская