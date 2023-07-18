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Субсидию на оплату ЖКУ получают более 125 тыс жителей Подмосковья

18 июля 2023, 22:32

Фото: Минсоцразвития МО

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 125 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Оформить субсидию можно по ссылке. Сейчас делать это стало удобнее. В решении о назначении субсидии указывается срок, на который она назначена и период, в который необходимо обратиться за следующей субсидией.

В министерстве напомнили, что субсидия предоставляется из расчёта площади жилого помещения и расходов получателей на ЖКУ. Если расходы на квартплату и коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, заявителю дают право на её получение.


Ещё одно условие – заявитель должен быть прописан в Подмосковье.

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#Минсоцразвития МО
#субсидия
#ЖКХ
#оплата
#льготники
#Московская область
#Подмосковье
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Автоэксперт Моржаретто назвал Японию одним из главных источников б/у машин для россиян
18 июля 2023, 14:38

Фото: istockphoto / djedzura

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Японии может запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л.
По словам специалиста, в Японии развит вторичный рынок, так как законодательство страны принуждает граждан постоянно обновлять автомобили.

При этом, Моржаретто добавил, что Россия выступает страной, которая активно скупает японские автомобили с их вторичного рынка. 

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#Япония
#б/у
#автомобили
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В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье
18 июля 2023, 12:26

Фото: istockphoto/Davizro

По данным Росреестра, на вторичном рынке столицы всего за месяц зарегистрировали 15,74 тысяч сделок. Это стало максимальным показателем для июня за все 15 лет наблюдений.
В июне 2022 года на 89,4% было меньше заключено сделок, пишет МК. 
 
Ранее сообщалось, что в большинстве крупных городах России вторичное жильё за первое полугодие подорожало в среднем на 4,9%.
 
Наибольший рост цены продемонстрировали в Кирове, где подорожание было зафиксировано на четверть с января. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге стоимость на такую недвижимость упала на 3,6%, в Ленобласти – на 0,3%.

Как передают «Дни.ру», в Москве с начала года цены почти не изменились, а в Подмосковье вторичная недвижимость подорожала на 5,3%.

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#Москва
#жильё
#вторичное жильё
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Магазины Puma с новым названием вернулись в Россию
17 июля 2023, 21:30

Фото:istockphoto/Robert Way

Теперь Puma носит название Amazing Red, у бренда новые владельцы и цены примерно на 20–30% выше, чем в оригинальных магазинах.
Из России компания Puma ушла в марте 2022 года. Спустя 8 месяцев, в ноябре, сотрудников вновь вызвали на работу. Но запуск затянулся, и открыть Amazing Red на нескольких прежних точках получилось только сейчас.
 
Mash пишет, что продукция Puma теперь дороже. Например, кроссовки Puma RS обойдутся в 15 тысяч рублей, вместо 11.
 
Тг-канал пишет, что всё выставленное на полках является остатками со складов, так как товары закупали на год вперёд. Новинки окажутся в магазинах за счёт параллельного импорта, пишет Mash.

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#Puma
#Amazing Red
#спортивная одежда
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Эксперт Долгова прогнозирует рост цен на ветпрепараты к концу года
17 июля 2023, 12:22

Фото: istockphoto / SeventyFour

Стоимость на отдельные ветеринарные препараты к концу текущего года может вырасти на 15%.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова. Эксперт отметила, что отношения на данном рынке между производителями из разных стран серьезно обострились. 
 
«Можно ожидать, что освободившиеся места иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, частично займут другие иностранные поставщики, имеющие соответствующие документ, и российские компании», - поделилась Долгова.
 
Однако, на развитие собственных ветпрепаратов для замены ушедшей с рынка импортной продукции требуется значительное время и средства, сообщила эксперт. 
 
«Снижение предложения при имеющемся спросе, рост затрат на производство в собственных странах, удорожание логистики, а также нестабильность валютного курса рубля будут способствовать росту цен на импортные ветпрепараты», - рассказала Долгова.

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На маркетплейсах заметно выросло количество контрафактной электроники. 

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#ветпрепараты
#цены
#рост
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На маркетплейсах заметно выросло количество контрафактной электроники
17 июля 2023, 11:14

Фото:istockphoto/Abdullah Durmaz

Уровень подделок техники иностранных производителей на российских маркетплейсах вырос вдвое за год: поддельных смартфонов стало больше на 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%.
В основном подделывают товары Apple и Samsung. Эксперты связывают это с уменьшением контроля брендов, которые покинули Россию. Маркетплейсы сообщают, что доля контрафакта не превышает 0,1%, пишет «Коммерсантъ».
 
IQ Technology подготовил отчет, где сообщил, что с июля 2022 года по июль 2023 года количество контрафакта покинувших страну брендов выросло почти вдвое. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков — с 22 до 31%, мелкой бытовой техники — с 15 до 34%. Исследование затронуло 15 тысяч товаров на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет и AliExpress.
 
По словам Александра Логунова, управляющего партнера IQ Technology, подделки имеют похожий на оригинальный дизайн, но отличаются размерами и операционной системой.
 
Сложнее всего распознать контрафактный ноутбук. От оригинального продукция отличается внутренними компонентами: жестким диском, материнской платой, оперативной памятью и процессорами.

Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.

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#электроника
#подделки
#маркетплейсы
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В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса
17 июля 2023, 10:03

Фото:istockphoto/Milos-Muller

В России грузовые перевозки подорожали на 38%, а спрос на данную услугу вырос на 61%.
«Коммерсантъ» пишет, что, по мнению основателя биржи ATI.SU Святослава Вильде, рост спроса вызван ускорением процессов импортозамещения и перестройкой производственных цепочек.

Спрос по международным направлениям увеличился на 30%, а количество заявок на перевозки из Европы снизилось на 60–80%.
 
Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов утверждает, что январь — июнь всегда являлись спокойными с точки зрения роста трат на логистику. А в этом году в первом полугодии зафиксирован рост тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.

Правительство РФ продлило запрет на перевозки грузов по России компаниями из недружественных стран до 30 декабря 2023 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минтранса РФ.

Постановление правительства также вводит запрет на перевозки по территории страны транспортными средствами, принадлежащими Польше. Исключения составят только жизненно важные товары, например, лекарственные препараты.

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#грузоперевозки
#рост цен
#груз
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Сухие строительные смеси могут подорожать на 10% к концу 2023 года
14 июля 2023, 19:06

Фото:istockphoto/Heidi Patricola

С января по июнь 2023 года сухие строительные смеси подорожали на 11,5%. К декабрю цены могут вырасти ещё на 10%.
Такие прогнозы делают аналитики агентства INFOline, сообщает «Российская газета».
 
При этом на сухие строительные смеси приходится самая крупная доля в стоимости ремонта (26-31%). С подорожанием этих товаров аналитики связывают увеличение общей стоимости ремонта.
 
Среди заметно подорожавших весной стройматериалов также лакокрасочные материалы (+49,2%), сухие строительные смеси (+21,8%), сантехника (+11,5%). Снижение цен зафиксировано на обои (-18%) и электрические изделия (-2,2%).

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2023 года россияне резко перестали покупать стройматериалы — спрос на них снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Такие данные привели аналитики ценового агрегатора Price.ru, пишет РИА Новости. Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах.

По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).

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Миру грозит дефицит концентрата апельсинового сока

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#ремонт
#строительные смеси
#цены
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Миру грозит дефицит концентрата апельсинового сока
13 июля 2023, 17:57

Фото: istockphoto/HandmadePictures

Миру грозит дефицит и удорожание концентрата апельсинового сока, который необходим для изготовления напитка. Это связано с низким уровнем урожая в Бразилии.
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии (VdF) Клауса Хайтлингера.
 
С похожими проблемами столкнулись и другие мировые поставщики. Например, в США ураганы и распространение болезней растений, которые связанны с озеленением цитрусовых, привели к снижению урожайности. Неблагоприятные погодные условия вызвали кризис в соседней Мексике и в Испании.
 
За год стоимость фунта (453 г) замороженного концентрата апельсинового сока выросла почти на треть — с 2,02 до 2,73 доллара. Для сравнения: в начале 2022 года фунт концентрата стоил 1,42 доллара.
 
«Мы находимся в самой сложной ситуации более чем за 50 лет», —прокомментировал ситуацию Хайтлингер.
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#сок
#апельсиновый сок
#концентрат
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Садовод Ганичкина дала рекомендации по сохранению урожая в период заморозков
12 июля 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/Zbynek Pospisil

Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина заявила, что для сохранения урожая в период холодов нужно поливать теплой водой и накрывать нетканым материалом для согревания корневой системы культур.
«Выдалось холодное лето, и многие теплолюбивые культуры с трудом поддаются росту и плодоношению, из-за чего развитие останавливается. В таком случае стоит поливать овощи теплой водой, температура должна быть 25-28°C тепла, что позволит согреть корневую систему», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ганичкина.

Кроме того, по мнению специалиста, можно использовать подкормки для растений, которые помогут их спасти и даже преумножить.

До этого Октябрина Ганичкина перечислила растения, которые можно вырастить на собственном участке или дома и которые смогут поспособствовать поддержанию красоты и здоровья организма. К ним она отнесла розмарин, шалфей и чабрец. При этом, эти растения допускается употреблять в любом виде, своих полезных свойств они не потеряют.

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Перечислены растения, которые продлевают красоту и здоровья
#огород
#урожай
#рекомендации
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Подмосковье ищет медработников