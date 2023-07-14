Сухие строительные смеси могут подорожать на 10% к концу 2023 года

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С января по июнь 2023 года сухие строительные смеси подорожали на 11,5%. К декабрю цены могут вырасти ещё на 10%.
Такие прогнозы делают аналитики агентства INFOline, сообщает «Российская газета».
При этом на сухие строительные смеси приходится самая крупная доля в стоимости ремонта (26-31%). С подорожанием этих товаров аналитики связывают увеличение общей стоимости ремонта.
Среди заметно подорожавших весной стройматериалов также лакокрасочные материалы (+49,2%), сухие строительные смеси (+21,8%), сантехника (+11,5%). Снижение цен зафиксировано на обои (-18%) и электрические изделия (-2,2%).
Ранее сообщалось, что в январе-июне 2023 года россияне резко перестали покупать стройматериалы — спрос на них снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Такие данные привели аналитики ценового агрегатора Price.ru, пишет РИА Новости. Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах.
По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).
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При этом на сухие строительные смеси приходится самая крупная доля в стоимости ремонта (26-31%). С подорожанием этих товаров аналитики связывают увеличение общей стоимости ремонта.
Ранее сообщалось, что в январе-июне 2023 года россияне резко перестали покупать стройматериалы — спрос на них снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Такие данные привели аналитики ценового агрегатора Price.ru, пишет РИА Новости. Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах.
По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).
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Мария Фирсова