ТАСС: В Минсельхозе анонсировали снижение цен на мясо птицы

Фото: iStock/Kondor83
Снижение стоимости мяса птицы ожидается в ближайшее время в России в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ.
Как сообщили в Минсельхозе, первый замминистра Оксана Лут провела совещание по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции.
Кроме того, ведомство констатировало, что производители яиц «подтвердили сохранение объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса и социальную ориентированность в политике ценообразования на свою продукцию».
Представитель Федеральной антимонопольной службы на заседании обратил внимание, что рост цен на мясо птицы наблюдается с мая этого года. В результате ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.
Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.
Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.
Ранее стало известно, что 30 региональных торговых сетей из 25 российских регионов добровольно сократят наценки на некоторые категории социально значимых товаров, среди которых, в частности, хлеб, молоко, овощи, фрукты, сахар, птица, яйца куриные, замороженная рыба, сыр, крупа гречневая, масло подсолнечное, детское питание и т.д.
Читайте также:
Экономист Селянин назвал последствия административных методов контроля цен
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России
Кроме того, ведомство констатировало, что производители яиц «подтвердили сохранение объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса и социальную ориентированность в политике ценообразования на свою продукцию».
Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.
Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.
Ранее стало известно, что 30 региональных торговых сетей из 25 российских регионов добровольно сократят наценки на некоторые категории социально значимых товаров, среди которых, в частности, хлеб, молоко, овощи, фрукты, сахар, птица, яйца куриные, замороженная рыба, сыр, крупа гречневая, масло подсолнечное, детское питание и т.д.
Читайте также:
Экономист Селянин назвал последствия административных методов контроля цен
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
Артем Путинцев