Tinder ушел из России – «Великая трагедия или небесное благословение?» – поделилась сексолог Савская

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Как жить россиянам после ухода главного источника романтических знакомств – рассказала психолог-сексолог Ольга Савская
Ни для кого не секрет, что самыми популярными платформами для знакомств в интернете у россиян были Badoo и Tinder. Фотографии, информация о себе, рост, вес и даже знак зодиака – и вот, казалось бы, потенциальный партнер наконец найден! Однако, Badoo прекратил свою работу на территории РФ еще 1 апреля 2022 года, и вот, сегодня, случилось страшное – нас покинул и Tinder. Как адаптироваться к новым реалиям без таких привычных и удобных знакомств в интернете, рассказала корреспонденту «Радио 1» психолог-сексолог и блогер Ольга Савская.
Действительно, в мире высоких технологий мы потеряли такую простую функцию как живое человеческое общение. В этом случае у Савской рецепт простой – выходить в социум, формировать новые нейронные цепи, общаться с людьми и ходить на мероприятия по интересам, коих сейчас очень много.
При этом, психолог подчеркнула, что приложения знакомств несли в себе немалую угрозу.
В сети не составит труда найти сотни историй о том, как простые люди, в желании найти себе партнера, натыкались на аферистов и мошенников. Причем, касается это как мужчин, так и женщин. Дамы, в поисках кавалера, могли напороться на женатого отца троих детей или же на того, кто просто желал завладеть их интимными фотографиями. Мужчины же, в поисках спутницы, не редко попадали на серьезные денежные суммы.
Сайты знакомств, по мнению психолога, привели и к ухудшению естественного механизма выбора.
Резюмируя все, что сказала эксперт, можно заметить, что в уходе сервиса виртуальных знакомств можно отыскать больше плюсов, чем минусов. Загибайте пальцы сами:
В жизни сложнее натолкнуться на мошенника – ведь человек предстает перед собой собственной персоной
За знакомство не нужно платить деньги, ведь общение – это бесплатное удовольствие
Посещая мероприятие по интересам – встретить единомышленника гораздо легче, чем бороздя бесконечные просторы анкет на сайте
Отсутствие тревоги – живой контакт с человеком необходим абсолютно любому, к тому же, согласитесь, настоящая любовь начинается с «первого взгляда», а не с «свайпа вправо», верно?
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«На фоне всего, что происходит в мире, мы стали слишком закрытые, и нам сложно выдерживать общение», - подметила блогер.
При этом, психолог подчеркнула, что приложения знакомств несли в себе немалую угрозу.
«Для многих Tinder был бизнесом», - отметила Савская.
В сети не составит труда найти сотни историй о том, как простые люди, в желании найти себе партнера, натыкались на аферистов и мошенников. Причем, касается это как мужчин, так и женщин. Дамы, в поисках кавалера, могли напороться на женатого отца троих детей или же на того, кто просто желал завладеть их интимными фотографиями. Мужчины же, в поисках спутницы, не редко попадали на серьезные денежные суммы.
«Сайты знакомств построены по такому механизму: сначала показывают тебя всем, потом не показывают никому, и человек должен оплатить. Поэтому, они не заинтересованы в том, чтобы вы пару нашли, они заинтересованы в том, чтобы вы постоянно платили и искали», - напомнила блогер, не забыв о том, что бизнес на Tinder делали не только его пользователи.
Сайты знакомств, по мнению психолога, привели и к ухудшению естественного механизма выбора.
«У нас люди привыкли «перебирать мячики». Человек капается часами – все старается лучше выбрать, он вроде выбрал – и тут еще высыпается корзина. У нас изобилие выбора, и это приводит к ухудшению навыка «выбрать то, что мне нужно». Повышается тревога, хочется выбрать лучшее. Уже не смотрят вглубь, всегда кажется, что где-то есть еще лучше», - объяснила Савская.
Резюмируя все, что сказала эксперт, можно заметить, что в уходе сервиса виртуальных знакомств можно отыскать больше плюсов, чем минусов. Загибайте пальцы сами:
В жизни сложнее натолкнуться на мошенника – ведь человек предстает перед собой собственной персоной
За знакомство не нужно платить деньги, ведь общение – это бесплатное удовольствие
Посещая мероприятие по интересам – встретить единомышленника гораздо легче, чем бороздя бесконечные просторы анкет на сайте
Отсутствие тревоги – живой контакт с человеком необходим абсолютно любому, к тому же, согласитесь, настоящая любовь начинается с «первого взгляда», а не с «свайпа вправо», верно?
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Евгения Парфентьева