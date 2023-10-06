Топ — 10 продуктов для красивой кожи осенью

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На качестве кожи в осеннее время сказывается сразу несколько факторов: недостаток солнечного света, холод, ветер, продолжительные дожди, отсутствие витаминов. Правильно подобранный уход поможет решить проблемы с обветриванием, сухостью и покраснением кожи, однако с ее восстановлением на более глубоком уровне справится только правильное питание. Редакция «Радио 1» расскажет, какие продукты обязательно нужно употреблять с наступлением осени, чтобы сохранить здоровую и красивую кожу.
Морковь
Морковь отвечает не только за красивый цвет кожи, но и обеспечивает нормальное функционирование эпидермиса. В овоще содержится витамин А и Бета-каротин. Эти компоненты способствуют выведению из организма холестерина и выполняют функции жирорастворителя. В условиях недостатка витаминов морковь позволит сохранить кожу здоровой и эластичной.
Киви и апельсины
Фрукты содержат в себе большое количество витамина С, который способствует заживлению ран кожи. Эпидермис травмируется из-за ветра, перепада температур. На коже образуются микротрещины, в которые может попасть инфекция. Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем, важно употреблять витамин С. Кроме того, он позволит укрепить иммунитет.
Ржаной хлеб
В ржаном хлебе содержатся полезные вещества, которые очищают организм от токсинов и шлаков. Магний, кальций, селен и калий позволит вернуть коже упругость, нормализуют обмен веществ и устранят недостатки в виде высыпаний и покраснений.
Грецкий орех
Этот продукт отвечает за гладкость кожи. В нем содержится пантотеновая кислота и витамин В, которые станут незаменимыми помощниками с приходом первых холодов.
Как правильно ухаживать за кожей осенью
Постное мясо
Именно постное мясо позволит избавиться от проблемы сухости губ в холодное время года. Нежирный стейк богат витамином В2 и цинком, которые предотвратят появление растрескавшейся кожи. Мясо можно заменить иными продуктами, содержащими эти компоненты. Зеленые бобы, картофель, молоко и злаки также помогут вернуть красоту и здоровье губ осенью.
Масло подсолнечное
К покраснениям на коже может привести недостаток витамина Е. Чтобы не допустить огрубления кожи и высыпание, нужно употреблять подсолнечное и кукурузное масло. Высокое содержание этого компонента помогут быстро заживить раны и предотвратить появление новых.
Морепродукты
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На эластичность кожи и предотвращение морщин влияют медь, йод, цинк и железо. Необходимо регулярно включать в свой рацион рыбные продукты, чтобы сохранить молодость и здоровье кожи. Особенно важно увеличить потребление рыбы в осенний период, когда начинается дефицит витаминов.
Молоко
Молочные продукты содержат кальций и витамин В12. Важно выбирать продукты с низким содержанием жира. Молоко оказывает на кожу успокаивающее и разглаживающее действие.
Хрен
Минеральная вода
Важным для процесса метаболизма является наличие достаточного количества жидкости в организме. Чтобы кожа была здоровой и красивой достаточно поддерживать водный баланс. Это также исключит проблему сухости кожи.
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