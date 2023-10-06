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Топ — 10 продуктов для красивой кожи осенью

06 октября 2023, 15:09
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

На качестве кожи в осеннее время сказывается сразу несколько факторов: недостаток солнечного света, холод, ветер, продолжительные дожди, отсутствие витаминов. Правильно подобранный уход поможет решить проблемы с обветриванием, сухостью и покраснением кожи, однако с ее восстановлением на более глубоком уровне справится только правильное питание. Редакция «Радио 1» расскажет, какие продукты обязательно нужно употреблять с наступлением осени, чтобы сохранить здоровую и красивую кожу.

Морковь


Морковь отвечает не только за красивый цвет кожи, но и обеспечивает нормальное функционирование эпидермиса. В овоще содержится витамин А и Бета-каротин. Эти компоненты способствуют выведению из организма холестерина и выполняют функции жирорастворителя. В условиях недостатка витаминов морковь позволит сохранить кожу здоровой и эластичной.


Киви и апельсины


Фрукты содержат в себе большое количество витамина С, который способствует заживлению ран кожи. Эпидермис травмируется из-за ветра, перепада температур. На коже образуются микротрещины, в которые может попасть инфекция. Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем, важно употреблять витамин С. Кроме того, он позволит укрепить иммунитет.


Ржаной хлеб


В ржаном хлебе содержатся полезные вещества, которые очищают организм от токсинов и шлаков. Магний, кальций, селен и калий позволит вернуть коже упругость, нормализуют обмен веществ и устранят недостатки в виде высыпаний и покраснений.

Грецкий орех


Этот продукт отвечает за гладкость кожи. В нем содержится пантотеновая кислота и витамин В, которые станут незаменимыми помощниками с приходом первых холодов.

Как правильно ухаживать за кожей осенью
Как правильно ухаживать за кожей осенью

Постное мясо


Именно постное мясо позволит избавиться от проблемы сухости губ в холодное время года. Нежирный стейк богат витамином В2 и цинком, которые предотвратят появление растрескавшейся кожи. Мясо можно заменить иными продуктами, содержащими эти компоненты. Зеленые бобы, картофель, молоко и злаки также помогут вернуть красоту и здоровье губ осенью.

Масло подсолнечное


К покраснениям на коже может привести недостаток витамина Е. Чтобы не допустить огрубления кожи и высыпание, нужно употреблять подсолнечное и кукурузное масло. Высокое содержание этого компонента помогут быстро заживить раны и предотвратить появление новых.

Морепродукты


Фото: iStock/AlexRaths

На эластичность кожи и предотвращение морщин влияют медь, йод, цинк и железо. Необходимо регулярно включать в свой рацион рыбные продукты, чтобы сохранить молодость и здоровье кожи. Особенно важно увеличить потребление рыбы в осенний период, когда начинается дефицит витаминов.

Молоко


Молочные продукты содержат кальций и витамин В12. Важно выбирать продукты с низким содержанием жира. Молоко оказывает на кожу успокаивающее и разглаживающее действие.

Хрен


Продукт является природным антибиотиком, который не просто помогает сделать кожу здоровой и красивой, но и оказывает дезинфицирующий эффект изнутри. Содержащиеся в составе хрена горчичные масла улучшают циркуляцию крови, что обеспечивает нормальное функционирование клеток эпидермиса.

Минеральная вода


Важным для процесса метаболизма является наличие достаточного количества жидкости в организме. Чтобы кожа была здоровой и красивой достаточно поддерживать водный баланс. Это также исключит проблему сухости кожи.

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Россиянам рекомендовали заранее готовиться к Новому году
Доцент Лебединская: «Заранее можно приобрести алкоголь»
06 октября 2023, 12:49

Фото: istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что закупаться к Новому году стоит заранее из-за роста цен на алкоголь и продукты ближе к празднику.
«Об организации новогоднего корпоратива и приобретении подарков лучше позаботиться заранее. Заранее можно приобрести алкоголь. Из-за повышения импортных пошлин недорогая винная продукция из Франции, Италии и Португалии совсем скоро может подорожать на 42-50%. Чуть меньше, но также активно может вырасти цена на сладкие подарки для детей. Если не предпринять меры по досрочному приобретению подарков, то покупка «новогодней корзины» обойдётся в этом году на 15-20% дороже», – констатировала в беседе с АГН «Москва» Лебединская.

По её словам, перед праздниками также могут вырасти в цене аксессуары и товары для красоты.

Ранее россиянам раскрыли способы эффективной чистки рыбы. Как передаёт utro.ru, можно опустить тушку в ледяную воду с уксусом и оставить на два часа. Также можно обдать рыбу кипятком, поднявшиеся чешуйки проще вычистить. Кроме этого, можно воспользоваться специальными разделочными досками или рыбочистками, рукояткой ложки или тупой стороной лезвия ножа.

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Как правильно ухаживать за кожей осенью
#алкоголь
#товары
#рекомендации
#потребитель
#цена
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Как правильно ухаживать за кожей осенью
05 октября 2023, 13:50

Фото: istock/Ridofranz

Осенью воздух становится сухим, эпидермис теряет влагу, защитный барьер разрушается. Редакция «Радио 1» расскажет, как сохранить здоровое и молодое лицо, независимо от погоды за окном, и какой уход за кожей стоит выбирать с наступлением первых холодов.

Очищающие средства


Осенью следует отдать предпочтение тем средствам ухода, которые будут иметь в составе оливковое масло, алоэ и гиалуроновую кислоту. В холодное время года необходимо пользоваться мягкими средствами, чтобы успокоить травмированную температурой кожу. Ветер, пыль, перепад температур, отсутствие умеренных солнечных лучей, недостаток витаминов, негативно отражаются на коже, делают ее сухой и грубой. Чтобы избежать шелушения кожи, покраснения, сухости и прочих проблем, нужно использовать очищающие средства на натуральной основе.

Увлажняющие крема


Летом предпочтение отдается кремам, которые освежают кожу. В осеннее время важно использовать средства, которые помогут удерживать в эпидермисе влагу и питать его. Если после умывания тоником чувствуется сухость или стянутость, средство срочно нужно сменить. Не рекомендуется использовать крема с легкими текстурами. В осенний период лучше перейти на более плотные крема, которые помогут восполнить дефицит питательных элементов в коже. Обратить внимание нужно на питательные, увлажняющие средства. 

Уход за губами


Самая нежная кожа на губах и под глазами. В условиях дефицита витаминов и перепадов температур – эти зоны становятся самыми проблемными. Именно поэтому зимой часто шелушится кожа на губах или появляются заметные морщинки вокруг глаз. Чтобы предотвратить сухость кожи и появление ранних морщин, с наступлением осени стоит наносить на губы и под глаза увлажняющие крема. Чем гуще консистенция, тем более питательным будет крем. Использование увлажняющих уходовых средств позволит кожи сохранить свежий и здоровый вид.

Витамин С


                                                                                                                 Фото: istock/Bet_Noire

В повседневный уход за кожей важно добавить витамин С. В осеннее время года – это самый необходимый компонент. Уходовые средства на его основе сохранят здоровый цвет кожи, увлажнят ее, предотвратят разрушение клеток, замедляет процессы старения. В осенний период важно включать витамин С не только в средства ухода за кожей, но и в рацион питания в виде добавок или натуральных продуктов.


Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха
Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха


Увлажненный воздух


Дерматологи рекомендуют в осеннее время создавать комфортную для кожи среду с помощью увлажнителя воздуха, который можно установить в спальне или на рабочем месте. Подобные устройства помогут поддерживать в эпидермисе оптимальный водный баланс. Важно помнить, что переходить на «осенний» уход за кожей нужно постепенно. Организм сталкивается со стрессом из-за изменений климата, окружающей температуры, поэтому не стоит создавать коже дополнительный дискомфорт.

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#женщины
#дефицит
#кожа
#уход
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Депутат Бессараб: Нет смысла выделять предупредительную информацию на продуктах
05 октября 2023, 13:25

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что выводить в отдельный блок предупредительной информации на продуктах нет смысла.
Она пояснила, что на действительно опасных для здоровья продуктах, а также алкоголе и табаке и так есть вся необходимая предупредительная информация. Поступать так с остальными товарами не имеет смысла.

«Что касается продуктов питания, думаю, это не имеет большого смысла. А кроме того, это нарушит права производителей на здоровую конкуренцию. <…> Думаю, что надо поговорить с товаропроизводителями и экспертным сообществом и посмотреть, как они отреагируют», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой выделить под предупредительную информацию о товаре 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.

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#депутат
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#продукты
#товары
#производители
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В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных
05 октября 2023, 13:16

Фото: IStock/wikoski

В 2023 году в Россию пришли 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это рекорд с 2019 года. На рынок выходят в основном турецкие продавцы одежды и обуви.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников отметил, что многим зарубежным брендам выгодно работать на экспорт, потому что для них действуют налоговые послабления. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Если у нас налоговая нагрузка больше 38, а в некоторых случаях – больше 50 процентов, то для китайских или турецких экспортеров эта нагрузка составляет около 20 процентов. Кроме того, в Китае есть прямое субсидирование экспорта до 10 процентов от суммы экспорта. То есть компании получают деньги на свое развитие», — сказал Пищальников.
Эксперт подчеркнул, что этот фактор позволяет зарубежным компаниям продавать свои товары иногда дешевле, чем могут себе позволить российские бренды.  
«У нас идет рост зарплат, стабильно растет стоимость энергоресурсов, логистики, в том числе из-за роста цен на дизельное топливо. Поэтому с тем уровнем, который есть, себестоимость продукта всегда будет расти», — добавил Пищальников.
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#бренд
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Россиянам рассказали, как организовать правильное хранение вещей
«Москва 24»: Поможет многоуровневое хранение вещей
05 октября 2023, 12:33

Фото: istockphoto.com/OKrasyuk

Для оптимизации вещей в шкафе эксперты рекомендуют использовать многоярусные плечики, с помощью которых можно размещать больше одежды.
Как передаёт «Москва 24», для хранения нижнего белья и носков можно использовать картонные пакеты из-под молока, кефира или сока, а для летней тонкой обуви неплохо подойдут вертикальные лотки для хранения бумаги и документов. А подвесные органайзеры для обуви, как считают специалисты, можно приспособить для складирования детских игрушек.

При этом, нужно помнить о вреде глажки и частой стирки джинсов, поскольку это разрушает волокна ткани и делает некогда стильную вещь тонкой и блеклой. Также деним лучше в не очень горячей воде. Как передаёт utro.ru, после стирки в стиральной машине джинсовые вещи лучше вынимать из устройства, чтобы они не набрались неприятного запаха и волглости.

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#одежда
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KFC и «Ростикс» повысили цены на всё меню
05 октября 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Robert vt Hoenderdaal

Стоимость бургеров, картошки, стрипсов, капучино, пива, комбо-обедов вырастет на 10-12,5%.
По данным Mash, новое меню выглядит так: боксмастер с сыром — 359 рублей, большой набор наггетсов — 229, баскет дуэт — 494, а крылья - 159, 239 и 324 рубля. Цены вырастут на стрипсы, байтсы, соусы, кофе.

Со слов сотрудников, после взлёта цен на курицу, мясо чаще стало бывать в дефиците. Периодически возникают проблемы с поставками. Поэтому сеть закупает мясо птицы с запасом и хранит в морозилке. Но при этом увеличивается риск испортить продукт — как минимум, мясо может высохнуть и лишиться питательных свойств. 

ФАС уже направил производителям мяса птицы запросы, чтобы провести анализ обоснованности установленных цен. 

В пресс-службе «Юнирест» сообщили, что цены в меню сети быстрого питания действительно были скорректированы, но их рост составил менее 5%. Корректировка цен в ресторанах связана с целым рядом экономических факторов: стоимостью ингредиентов, инфляцией, ростом логистических затрат, ростом НДС и себестоимости продукции, дефицитом кадров, ростом оплаты труда и другими.

В пресс-службе заявили, что работают над тем, чтобы уменьшить влияние этих факторов на потребителей за счет внутренней оптимизации. 

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#цены
#продукты
#мясо
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С начала 2023 года в России появилось рекордное число иностранных брендов
05 октября 2023, 08:55

Фото: istock / Natee Meepian

На сегодняшний день с начала 2023 года в Россию пришло 16 иностранных компаний. Этот показатель является рекордным за последние 4 года. Информацию сообщает РБК, ссылаясь на исследование экспертов NF Group.

«С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Это стало рекордным показателем по числу вышедших в страну за последние четыре года марок», — сообщает издание. 
Отмечается, что в 2019 году в РФ пришло 26 зарубежных компаний, но каждый год это значение уменьшалось. Так, в 2020 году пришло 13 брендов, а в 2022 году 11 брендов.

По информации издания, большинство пришедших компания являются брендами из Турции. Также в РФ появились компании из Белоруссии, Киргизии, Южной Кореи Австралии и Эстонии.

Кроме того, владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман прогнозирует появление в России большего числа брендов второго и третьего эшелонов. По его мнению, таким компаниям сложнее конкурировать с мировыми лидерами за границей.

Иностранные бренды начали покидать Россия из-за санкций после начала проведения спецоперации на Украине. 


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Что делать, если случайно испортили товар в магазине

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Что делать, если случайно испортили товар в магазине
03 октября 2023, 18:28

Фото: iStock/monticelllo

Каждый покупатель может столкнуться с такой неприятностью в магазине, как случайно испорченный им товар. Для этого достаточно нечаянно задеть стоящую на краю стеклянную емкость или потянуться за товаром на верхнюю полку. Редакция «Радио 1» расскажет, в каких случаях магазин имеет право потребовать компенсацию ущерба и как себя правильно вести в подобной ситуации.

Если разбил товар в магазине 


В вопросе о том, обязан ли покупатель возмещать стоимость испорченного товара, важно установить обстоятельства, при которых порча продукта произошла. Если в действиях клиента нет вины, то ответственность за товар лежит на магазине.
Если в магазине скользкий пол, узкие стеллажи, препятствия в виде тележек, коробок, товар расставлен на полках неустойчиво, что послужило причиной его порчи, то в этом виноват магазин. Например, если клиент поскользнулся на скользком или грязном полу, задел какой-либо продукт, в результате чего он упал и разбился, вины покупателя в этом нет. До момента оплаты товара ответственность за риск порчи лежит на собственнике магазина. Об это гласит ст. 211 Гражданского кодекса РФ.
 
В таком случае, нужно попросить администрацию магазина просмотреть видеозапись с камер видеонаблюдения, которая станет подтверждением правоты. Если уладить конфликт не удается и магазин настаивает на немедленном возмещении ущерба, то нужно попросить составить акт о порче товара. На основании такого документа, магазин может обратиться в суд. Пытаться взыскать с клиента сумму ущерба на месте, магазин не имеет права.  

                                                                                                                 Фото:РИА Новости/Александр Сухов

Если разбил товар в магазине случайно


В том случае, если в помещении магазина или торгового центра выполнены все правила расстановки товара, пространство не заставлено посторонними предметами, то ответственность за порчу товара  лежит на покупателе. Например, если клиент взял в руки бутылку, нечаянно ее выронил и она разбилась, то возмещать ее стоимость придется посетителю магазина. Неестественное поведение, размахивание руками, состояние алкогольного опьянения и прочие условия, при которых может быть случайно испорчен товар, означают вину покупателя.

За лето в Подмосковье открыли 38 магазинов шаговой доступности
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Ребенок разбил товар в магазине


Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители. Если ребенок испортил товар в магазине специально, то возмещать ущерб будут его законные представители. Если ребенок до 14 лет разбил товар в магазине не намеренно, то в этот момент администрация магазина оценивает действия родителей. Если ребенок остался без должного контроля и испортил товар, то возмещать его стоимость будут взрослые. Если родители не успели предотвратить действия ребенка, но наблюдали за ним, возмещать ущерб родители не должны. В случае спорной ситуации клиент вправе потребовать разрешения ситуации в судебном порядке. 

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#рф
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Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива
Экономист Черниговский рассказал о нюансах маркировки пива «Честным знаком»
02 октября 2023, 15:15

Фото: iStock/Grotmarsel

Правительство Российской Федерации приняло приняло решение, в соответствии с которым с октября 2023 года слабоалкогольные и пивные напитки, упакованные в стеклянную и ПЭТ-тару, должны быть маркированы «Честным знаком».
Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код DataMatrix гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

Как новые правила маркировки повлияют на цену пива и объёмы его продаж рассказал «Радио 1» кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский

«Маркировка «Честным знаком» позволит снизить объем нелегальной продукции в сегменте алкогольной продукции натурально брожения, куда относится не только пивные напитки, но также сидр, пуаре и другие слабоалкогольные напитки», - отметил эксперт.

При этом, по мнению Черниговского, абсолютно вся алкогольная продукция должна быть промаркирована именно акцизными марками. Экономист напомнил, что на алкогольном рынке, как и на любом другом, существует процент нелегального рынка, и хоть в пивном сегменте он сравнительно мал, но, все же, существует, и новые правила маркировки помогут защитить потребителя от некачественных товаров.

По словам Черниговского, цены на пиво вырастут. Почему – эксперт также объяснил. 

«Дело в том, что маркировка – это 50 копеек, плюс НДС, если говорить об одной единице продукции», - в завершении сказал экономист.

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