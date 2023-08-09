Торговые сети в российских регионах ограничат цены на социально значимые продукты

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Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.
Подобное предложение обсуждалось на рабочем совещании министерства с представителями ретейла и заинтересованных ведомств. Речь идет, среди прочего об ограничении «магазинной» наценки на сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию.
В ведомстве напомнили о том, что ранее систему добровольного ограничения наценки на уровне не более пяти процентов ввели крупные федеральные торговые сети, например, X5 Group и «Магнит».
Ранее стало известно, что у российских магазинов и торговых сетей может в будущем появиться обязательство указывать цену за килограмм или литр продаваемого товара. Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента уже в октябре.
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«Такие решения успешно позволяют <...> сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России», — так прокомментировал этот подход замглавы Минпромторга, статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов.
В магазинах появятся цены за килограмм и литр
Ранее стало известно, что у российских магазинов и торговых сетей может в будущем появиться обязательство указывать цену за килограмм или литр продаваемого товара. Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента уже в октябре.
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Артем Путинцев