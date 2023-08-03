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Цены на оливковое масло вырастут на 50%

03 августа 2023, 09:12

Фото: iStock/dulezidar

Представителей торговли поставщики оливкового масла уведомили о резком повышении цен на продукцию — на 40–50% к ценам, установленном во втором полугодии 2022 года.
«Известия» сообщают, что речь идёт об испанских, итальянских, греческих, турецких и тунисских производителях и поставщиках оливкового масла. Об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Рост цен партнеры связывают с конъюнктурой рынка: низкой урожайностью оливок, сдержанными прогнозами по урожаю нынешнего года. Для российских компаний также важную роль играет снижение курса рубля к евро.

«Оливковое масло — премиальный продукт, изменение цен на него практически не отразится на кошельке массового покупателя», —отметили в ассоциации.
Значительная часть ассортимента российских торговых сетей сегодня представлена запасами, которые сформировали до корректировки оптовых цен. Увеличение закупочных цен отразится на ценах на полке, но данный процесс будет постепенным.

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#продукты
#еда
#масло
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В России прогнозируют подорожание жизненно важных лекарств
03 августа 2023, 10:05

Фото: istock/MJ_Prototype

Фармацевтические ассоциации заявляют, что введение акциза на этанол неминуемо приведёт к росту цен в аптеках.
Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину. Введение акциза на этанол спровоцирует рост цен на спиртосодержащие препараты, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших.
 
В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Министерство финансов РФ.
 
Также ассоциации предупреждают, что из-за введение акциза может остановиться выпуск некоторых лекарственных препаратов из-за нерентабельного производства. Рост цен на лекарства может составить 70%.

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Цены на оливковое масло вырастут на 50%

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В Греции резко снизится производство оливкового масла из-за экстремальной жары

#лекарства
#здоровье
#аптека
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Россияне будут постепенно отказываться от мяса
03 августа 2023, 08:23

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

По итогам 2023 года спрос на мясо на растительной основе вырастет на 15%.
Такие прогнозы делают аналитики компании INFOLine, пишет «Лента.ру».
 
Пик продаж растительного мяса (продукт, который состоит из растительного белка и по свойствам напоминает натуральное мясо), ожидают в мае-августе и конце декабря. В эти периоды спрос фиксируется на котлеты (+17%) и наггетсы (+6%), а интерес к растительным колбасам ждёт падение на 8%.
 
Тенденция отказа от натурального мяса и рыбы появилась ещё в канун Нового 2023 года. В декабре аналитики отметили значительный рост спроса на товары со вкусом рыбы (+10%) и котлеты (+5%).
 
Постепенный отказ жителей России от натурального мяса прогнозировал эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин. Он считает, что переход на растительные продукты случится в ближайшие десятилетия.  По его мнению, через 10 лет клеточное мясо, которое вырастили из животных клеток в лабораторных условиях, начнут производить в больших масштабах. Это отразится на смене вкусовых предпочтений россиян.

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В России аренда жилья становится выгоднее ипотеки
#мясо
#еда
#продукты
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В России аренда жилья становится выгоднее ипотеки
02 августа 2023, 20:09

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

Аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека.
Об этом сообщают эксперты ДОМ.РФ, пишет «Российская газета».
 
В среднем по России доля арендного платежа в ежемесячном доходе семьи из двух человек равняется 19%. Показатель по ипотечным новостройкам достигает 22%, а по готовому жилью составляет 24%. При этом средняя ежемесячная арендная плата стала меньше ипотечной на 4760 рублей за новостройки и на 7323 рубля — за вторичное жильё.
 
Наиболее значительный разрыв в арендной и ипотечной выплатах оказался в Москве: 50 тысяч рублей за съёмное жилье, 68 тысяч за новостройку и 110 тысяч за вторичное жильё.
 
Наименьшая разница между выплатой за новую ипотечную квартиру и за платёж по аренде была зафиксирована в Воронеже — 3977 рублей.

Ранее сообщалось, что спрос на недвижимость в столичных новостройках вырос на 6,4% за июнь. Отмечается, что по итогам месяца в новостройках Москвы заключено 5,5 тыс. сделок с заключением ДДУ, а средняя цена квартиры составила 16 млн рублей.69,9% от всех купленных квартир в новостройках в «старой» Москве было приобретено в ипотеку. В то же время, в московском районе Лефортово ввели в эксплуатацию новостройку на 102 квартиры по программе реновации.

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#жильё
#квартира
#аренда
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В России прогнозируется рост цен на бытовую технику
02 августа 2023, 19:26

Фото: istockphoto/M-Production

В России могут подорожать кондиционеры, посудомоечные машины, а также другая бытовая техника в случае введения ввозных пошлин.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей ретейла.
 
«Любое ограничение конкуренции, либо повышение пошлин, зачастую приводит к удорожанию продукции. Товар, который закупает Merlion как дистрибьютор, является импортным», —рассказали в компании Merlion.
Директор по продукту Starwind, который относится к торговой марке Merlion, Александр Галкин сообщил, что сейчас в России  нет предприятия, которое производило бы сплит-системы или посудомоечные машины полным циклом.
 
«Введение решения о повышении ввозной пошлины приведет к удорожанию цен для конечных покупателей. Рынок адаптируется под нововведения, но объем ввоза снизится», —констатировал Галкин.
Директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев рассказал, что повышение пошлин – это вынужденная мера. Она должна позволить развивать производство в стране, а для этого необходимы более выгодные внутристрановые условия.

Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на кондиционерах. Средняя цена кондиционера снизилась на 10% в сравнении с прошлым годом из-за низкой представленности в стране кондиционеров премиального сегмента. При этом, стало известно, что россияне стали покупать чаще технику производителей России, Китая и других дружественных стран.

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#кондиционеры
#техника
#цены
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В Греции резко снизится производство оливкового масла из-за экстремальной жары
02 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/masa44

Жара, засуха, размножение вредителей и лесные пожары приведут к резкому снижению урожая оливкового масла в Греции.
Об этом сообщает libre.gr. Производство снизится на треть, с 300 тысяч тонн до 200 тысяч. В Южной Европе данный показатель упадёт на 40%.
 
По оценкам Европейской комиссии, производство оливкового масла в Греции снизится до 1,391 млн тонн с 2,272 млн тонн в 2022 году.  Производителей серьёзно беспокоит засуха и аномальное повышения температуры, которое мешает завязыванию плодов.
 
Турция, чтобы защитить внутренний рынок, с 1 августа остановила на 3 месяца экспорт оливкового масла. Масло выросло в цене вдвое. Введенные меры также связывают с тем, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло, а потом продают другим странам.

Синоптики прогнозируют возвращение в Южную Европу экстремальной жары во второй половине августа. Больше всех пострадает Греция, жители которой уже испытали на себе последствия лесных пожаров, которые пылали на Корфу и Родосе. В атмосферу выбросился максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа.

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#масло
#турция
#цены
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Москвичей предупредили о значительном росте количества ос
Эколог Бурмистров: Август будет жарким, количество ос будет значительным
02 августа 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/Josh Forwood

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявил, что по прогнозам синоптиков август в Москве будет жарким, и, соответственно, рост популяции ос будет значительным.
Он предупредил, что горожанам следует быть внимательными и осторожными в связи с этим.

«Август в 2023 году, по прогнозам синоптиков, будет жарким, так что количество ос, вероятно, будет значительным. Но нашествием это назвать нельзя, это всё-таки скорее сезонное явление. Также вырастет популяция шершней, однако их в столице значительно меньше», — приводит «Москва 24» слова Бурмистрова.

Кроме того, на численность насекомых оказывает влияние и тот факт, что в августе начинается сезон арбузов, дынь, других ягод и фруктов в больших количествах, из-за чего у ос начинает резко увеличиваться приплод. Насекомые могут даже залетать в квартиры в поисках лакомства. Поэтому, по словам эксперта, фрукты и ягоды лучше хранить в закрытом месте, а перед употребление внимательно осматривать.

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#насекомые
#лето
#москва
#безопасность
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Автоэксперт Кадаков: Купить авто по июльским ценам сегодня вряд ли возможно
01 августа 2023, 19:32

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в настоящий момент уже не получится купить автомобиль по ценам, которые были в июле из-за подорожания, связанного как с утильсбором, так и с курсом рубля.
«Все подорожало, и не сегодня, а несколько недель назад в ожидании как раз сегодняшней даты. Ценники все переписывали уже давно. Может быть, ещё не все и не полностью. Наверное, этот процесс ещё будет продолжаться, но каких-то красивых цен уже не будет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Он добавил, что многие продавцы и компании заранее скорректировали цены под новый размер утильсбора, а всю налоговую нагрузку переложили на покупателя.

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#автомобили
#цена
#покупка
#эксперт
#экономика
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Раскрыт новый метод экономить на продуктах
Нутрициолог Свиридова предложила готовить меньше для экономии продуктов
01 августа 2023, 18:11

Фото: istockphoto.com/Lyndon Stratford

Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что одним из способов сэкономить на продуктах являются покупка и приготовление меньшего количества еды.
«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объёма. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — пояснила в беседе с Газета.ру Свиридова.

Кроме того, сэкономить помогут анализ и фиксация своих расходов на еду.

Также можно экономить с помощью сервисов кэшбека в торговых сетях, позволяющих накапливать баллы и получать скидки.

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#здоровье
#рекомендации
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В Подмосковье откроют около 500 точек продажи бахчевых
01 августа 2023, 14:28

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области будет работать около 500 мест продажи бахчевых культур. Сезон продажи арбузов и дынь стартует в регионе в начале августа и продлится до конца октября, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Купить бахчевые можно также в сетевых супермаркетах. Нестационарные точки продаж для удобства покупателей отмечены на Яндекс.Картах. В основном в регионе продают арбузы из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана. 
 
Стоимость арбуза в этом году варьируется от 24 до 57 рублей за килограмм, а дыни – от 90 рублей за килограмм. 
 
Покупать спелый и безопасный продукт нужно в специализированных центрах, а также официальных городским торговых точках, где вся продукция сертифицирована. 
 
Дома арбуз или дыню необходимо обработать специальным средством для мытья овощей и фруктов, а затем ополоснуть кипяченой водой.

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#подмосковье
#московская область
#арбуз
#торговля
#минсельхозпрод мо
#дыня
#бахчевые
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