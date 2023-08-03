Цены на оливковое масло вырастут на 50%

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Представителей торговли поставщики оливкового масла уведомили о резком повышении цен на продукцию — на 40–50% к ценам, установленном во втором полугодии 2022 года.
«Известия» сообщают, что речь идёт об испанских, итальянских, греческих, турецких и тунисских производителях и поставщиках оливкового масла. Об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Рост цен партнеры связывают с конъюнктурой рынка: низкой урожайностью оливок, сдержанными прогнозами по урожаю нынешнего года. Для российских компаний также важную роль играет снижение курса рубля к евро.
Значительная часть ассортимента российских торговых сетей сегодня представлена запасами, которые сформировали до корректировки оптовых цен. Увеличение закупочных цен отразится на ценах на полке, но данный процесс будет постепенным.
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Рост цен партнеры связывают с конъюнктурой рынка: низкой урожайностью оливок, сдержанными прогнозами по урожаю нынешнего года. Для российских компаний также важную роль играет снижение курса рубля к евро.
«Оливковое масло — премиальный продукт, изменение цен на него практически не отразится на кошельке массового покупателя», —отметили в ассоциации.
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Мария Фирсова