Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для россиян

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«Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле», — пояснил эксперт.
Заметно отличаются и цены на авиабилеты, подчеркнул Алексан Мкртчян. Например, добраться в Анталью из Германии сейчас можно в четыре раза дешевле, чем из России.
Ранее в Альянсе турагенств заявили, что Турцию для российских туристов вполне может заменить Куба.