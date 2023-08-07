У «Магнита» возникли проблемы с поставкой воды в южные регионы

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«Магнит» столкнулся с серьёзными перебоями в поставках воды в магазины южных регионов.
«Известия» пишут, что несколько дней в Сочи вода продаётся лишь в маленьких бутылках по 0,5 л, а все ёмкости большего объёма скупили. Сотрудники компании сообщают, что подобная проблема возникла и в Краснодаре.
«Магнит» на юге страны сейчас работает в условиях повышенного спроса, который вызвали рост внутреннего туризма и жара. Всё это создало определенные сложности в работе.
Компания начала увеличивать логистические ресурсы, чтобы оперативно пополнить магазины необходимым ассортиментом.
Ранее в краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.
Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары. Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.
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«Магнит» на юге страны сейчас работает в условиях повышенного спроса, который вызвали рост внутреннего туризма и жара. Всё это создало определенные сложности в работе.
Ранее в краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.
Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары. Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.
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Мария Фирсова