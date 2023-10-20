Уход за волосами в осенне-зимний период

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В осенне-зимний период волосы особенно нуждаются в уходе. Организм начинает испытывать дефицит витаминов, что сказывается на качестве и внешнем виде локонов. Редакция «Радио 1» расскажет о простых, но необходимых правилах ухода за шевелюрой, которые помогут сохранить не только красоту, но и здоровье волос.
Стрижка
Вода
Для правильного функционирования организма человеку нужно потреблять не менее 1,5-2 литров воды в день. Ее достаточное количество не только благоприятно действует на кожу, но и волосы благодаря правильному водному балансу, становятся здоровыми и красивыми. Вода увлажняет локоны изнутри и предотвращает их сухость и ломкость.
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Термозащита
Термозащитное средство необходимо наносить на волосы перед применением фена, плойки, щипцов и иных стайлеров. Осенью и зимой дополнительно защищать волосы просто необходимо. Из-за повышенной ломкости и сухости, волосы могут вдвойне больше пострадать при внешнем воздействии на них.
Горячая вода
Волосы не рекомендуется мыть в горячей воде. Трихологи советуют очищать локоны в теплой воде, так как слишком высокие температуры провоцируют обильное выделение сальных желез. Ополаскивать длину волос можно прохладной водой, однако в осеннее время года важно тщательно их высушивать. Влажные волосы больше подвержены «ломке».
Уход за волосами
В холодное время года воздух становится суше, что особенно сказывается на состоянии кожи головы и волосах. Чтобы увлажнить локоны, нужно выбирать более мягкие средства. В шампунях не должно быть агрессивных компонентов. Для холодного времени года подходят щадящие и увлажняющие уходы.
Питание
Предотвратить выпадение волос и их ломкость поможет правильное питание. После летних каникул и отпусков, волосы обязательно нужно насытить полезными веществами. Внешние средства ухода безусловно важны, однако элементы, которые можно получить только из натуральных продуктов – незаменимы. Осенью особенно важно употреблять орехи, рыбу и овощи. Также в рацион следует включить молочные продукты, яйца, курицу и фрукты, содержащие витамин С.
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