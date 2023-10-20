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Уход за волосами в осенне-зимний период

20 октября 2023, 15:47
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

В осенне-зимний период волосы особенно нуждаются в уходе. Организм начинает испытывать дефицит витаминов, что сказывается на качестве и внешнем виде локонов. Редакция «Радио 1» расскажет о простых, но необходимых правилах ухода за шевелюрой, которые помогут сохранить не только красоту, но и здоровье волос.

Стрижка


Опытные трихологи рекомендуют подстригать волосы каждые 6-8 недель. Травмированные палящим солнцем и морской водой волосы секутся, теряют эластичность, блеск, и выглядят неухоженными. Чтобы вернуть волосам здоровый внешний вид, кончики стоит приводить в порядок регулярно. Важно не забывать пользоваться маслами, чтобы предотвратить последующее сечение волос.

Вода


Для правильного функционирования организма человеку нужно потреблять не менее 1,5-2 литров воды в день. Ее достаточное количество не только благоприятно действует на кожу, но и волосы благодаря правильному водному балансу, становятся здоровыми и красивыми. Вода увлажняет локоны изнутри и предотвращает их сухость и ломкость.

Шапка


Волосы становятся особенно уязвимыми в первые осенние месяцы. Чтобы помочь им адаптироваться к холодам, нужно надевать шапку или капюшон. Головные уборы позволяют не только защитить организм от простуды, но и оградить волосы от перепада температур, излишней влажности и ветра.

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Термозащита


Термозащитное средство необходимо наносить на волосы перед применением фена, плойки, щипцов и иных стайлеров. Осенью и зимой дополнительно защищать волосы просто необходимо. Из-за повышенной ломкости и сухости, волосы могут вдвойне больше пострадать при внешнем воздействии на них.


Горячая вода


Волосы не рекомендуется мыть в горячей воде. Трихологи советуют очищать локоны в теплой воде, так как слишком высокие температуры провоцируют обильное выделение сальных желез. Ополаскивать длину волос можно прохладной водой, однако в осеннее время года важно тщательно их высушивать. Влажные волосы больше подвержены «ломке».

Уход за волосами


В холодное время года воздух становится суше, что особенно сказывается на состоянии кожи головы и волосах. Чтобы увлажнить локоны, нужно выбирать более мягкие средства. В шампунях не должно быть агрессивных компонентов. Для холодного времени года подходят щадящие и увлажняющие уходы.

Питание


Предотвратить выпадение волос и их ломкость поможет правильное питание. После летних каникул и отпусков, волосы обязательно нужно насытить полезными веществами. Внешние средства ухода безусловно важны, однако элементы, которые можно получить только из натуральных продуктов – незаменимы. Осенью особенно важно употреблять орехи, рыбу и овощи. Также в рацион следует включить молочные продукты, яйца, курицу и фрукты, содержащие витамин С.

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#здоровье
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#уход
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Дизайнер Маер: Угги и объёмные кроссовки портят образ
20 октября 2023, 13:28

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Дизайнер Наз Маер назвал модели обуви, которые в этом сезоне испортят любой образ. К ним он отнёс угги и объёмные кроссовки, а также сапоги-чулки и кроссовки на танкетке.
По его словам, тренд на угги постепенно угасает, то же касается и объёмных кроссовок. Сапоги-чулки выглядят очень эксцентрично и нелепо, и для повседневных нарядов они точно не подойдут. Что касается кроссовок на танкетке, которые некогда считались стильными и модными, сейчас будут выглядеть нелепо, визуально утяжеляя ногу и искажая походку.

В беседе с «Вечерней Москвой» стилист добавил, что сапоги необходимо подбирать согласно типу фигуры, поскольку такая обувь далеко не универсальна для всех, как кажется многим.

Ранее россиянам рассказали, как легко избавить обувь от грязи в осенний период так, чтобы она не приставала к поверхности. Как передаёт utro.ru, для этого нужно с помощью мыла отмыть ботинки, затем насухо вытереть их полотенцем, и с помощью ватного диска нанести на поверхность растительное масло.

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#осень
#мода
#рекомендации
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В Госдуме объяснили почему не получится продавать алкоголь онлайн
Депутат Спиридонов назвал идею продажи алкоголя онлайн губительной
20 октября 2023, 07:36

Фото: istock / Vicky Gosselin

Заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов негативно отозвался об идее по продаже алкоголя онлайн. Свою позицию зампред объяснил в интервью «Ленте.ру».
Спиридонов пояснил, что если алкогольную продукцию начнут продавать онлайн, то у обычных магазинов снизится прибыль, что может негативно сказаться на экономике. Кроме того, это может привести к росту цен на «базовые социальнозначимые продукты».

«Считаю, что идея продавать алкоголь онлайн крайне губительна, объясню почему: 1. Повысится доступность алкоголя, и, как следствие, его потребление; 2. Увеличится количество суррогатного алкоголя, продаваемого на «сайтах-однодневках»; 3. Усложнится контроль за продажей алкоголя несовершеннолетним; 4. Пропадет возможность контроля продажи в ночное время», - объяснил Спиридонов.
Он также заявил, что текущая негативная демографическая ситуация может ухудшиться из-за подобной инициативы. 

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#цены
#услуги
#онлайн
#интервью
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Фармэксперт Гладкова заявила о росте производства жизненно важных лекарств в РФ
19 октября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/serhat özşen

Президент Самарской областной фармассоциации Елена Гладкова заявила, что доля отечественных компаний на лекарственном рынке будет увеличиваться, а производство расти.
«Когда сейчас будет выходить очень много и оригинальных препаратов, и импортных дженериков, надо увеличивать выпуск препаратов, которые были востребованы нашим населением, и по которым у нас сейчас возникают определенные проблемы. Но мы надеемся, что это временно. Заводы начинают запускать, увеличивать производство этих препаратов», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гладкова.

Она подчеркнула, что в этом плане Министерство очень плотно работает с соответствующим сегментом бизнеса.

В любом случае, считает Гладкова, производства всех необходимых лекарственных препаратов должно работать так, чтобы граждане не замечали негативных изменений в этой сфере и определённую дефектуру, которая возникает.

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#заводы
#лекарства
#здравоохранение
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Как подготовить многолетние цветы к зиме?
19 октября 2023, 18:13

Фото: iStock/bluegame

Перед наступлением холодов дачникам следует позаботиться о растениях, чтобы они отправились «зимовать» здоровыми, и с наступлением сезона вновь порадовали владельцев участков своим цветением. Редакция «Радио 1» расскажет, как подготовить к зиме самые популярные многолетние растения и когда это лучше всего сделать.

Пионы


Пионы нужно обрезать в самом конце осени. Перед наступлением морозов листья начинают краснеть, а кусты разваливаться — это первые признаки, которые означают, что пора начать работы по подрезке надземной части растения. Если цветок болеет и начал загнивать, то срезать стебли нужно до срока. Центральную часть куста припудривают золой. Это позволит сохранить растению жизнь.

Важно помнить, что в побегах этих растений предпочитают прятаться вредители и возбудители болезней, поэтому срезанные вершки обязательно нужно сжигать. Молодые кусты дополнительно полезно укрыть сухой листвой и лапником.

Розы


Подготавливать розы к зиме следует еще в сентябре, они не любят морозы и тяжело переносят излишнюю влагу. Торопиться капитально утеплять растение не стоит, это нужно делать постепенно. Розы пригибают и связывают в пучки, так они пережидают зиму.

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Гортензия

 
Наравне с розой этот цветок считают королевой сада. Чтобы сохранить гортензию и на будущий год она снова расцвела, к процедуре подготовки растения к зиме следует подойти особенно тщательно. Обрезать эти растения нет необходимости. Достаточно удалить соцветия и хорошо пролить при длительной сухой погоде.
 

Ирисы


Современные сорта ирисов более капризные. У растения обязательно нужно удалить все листья перед зимой. Пеньки оставляют не более 10 см. Самым надежным укрытием для ирисов станет лапник и сухие листья. Особенно привередливых ирисов стоит утеплить нетканкой.

Лаванда


В открытом грунте лаванда прекрасно зимует, однако речь идет только об узколистном виде растения. Стебли обрезаются на 3 см выше одревесневшей части. Почву вокруг куста нужно удобрить перегноем или торфом. Перед самым наступлением холодов, растение нужно укрыть толстым слоем лапника. Остальные виды лаванды смогут пережить зиму только при комнатной температуре.

Гладиолусы и георгины


Чтобы подготовить эти растения к зиме, нужно дождаться сухой погоды. Из просохшей почвы луковицы гладиолусов и клубни георгинов выкапывают и оставляют в хорошо проветриваемом помещении. Корешки срезать нельзя, но промыть луковицы и убрать прогнившие частицы нужно обязательно.

Очищенные клубни и подсушенные луковицы хранят в коробках с опилками. Помещение, где гладиолусы и георгины будут зимовать, должно хорошо проветриваться. У луковиц гладиолусов аккуратно отделяют «деток», хранить которые следует отдельно от «взрослых особей». Важно наблюдать за растениями, чтобы в месте их хранения не появились бактерии и не поразили новые ростки.

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#растения
#розы
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#морозы
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Кто имеет право проверять газовое оборудование
19 октября 2023, 16:49

Фото: iStock/Andrei Kravtsov

С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который позволяет оказывать услуги по газоснабжению только при условии обязательной проверки и ремонта внутридомового или внутриквартирного оборудования. При отсутствии проверок, газоснабжение будет отключено. Проверять бытовые приборы потребляющие газ, могут специальные службы. Как проходит проверка оборудования, существует ли график осмотра и сколько стоят услуги, расскажет редакция «Радио 1».

Зачем проверять газовое оборудование

 
Главная цель проверки оборудования состоит в том, чтобы обеспечить безопасность граждан. Незначительная утечка газа может привести к трагичным последствиям. Выявить неправильно подключенную газовую технику, определить места возможных утечек, заменить устаревшее оборудование —  задача специалистов по проверке газовых систем. Обслуживание газовой техники регулирует постановление правительства России № 410. В нем прописаны регламент работ и обязанность собственников заключить договор на эту услугу.

Сколько раз проверяют газовое оборудование


График проверок газового оборудования формируют органы местного самоуправления. Жильцы домов предупреждаются о плановой проверке заранее, не менее, чем за 20 дней. Информирование населения возложено на управляющую компанию. Oбъявления размещаются в подъездах жилых домов, на входных дверях.  Проверки осуществляются не реже одного раза в год.

График проверок газового оборудования публикуется в общем доступе и ознакомиться с ним можно на сайте обслуживающей компании. Например в Москве такой организацией является «Мосгаз». Собственник также вправе заказать внеплановую проверку. Для этого нужно обратиться в УК. Инициировать внеплановую проверку нужно при малейшем подозрении на неполадки газового оборудования. Старая техника, которая уже могла износиться, запах газа, перебои с работой оборудования — основания для внепланового обращения к специалистам.


Кто проводит проверку газового оборудования 


Проверкой газового оборудования занимаются специалисты, которые имеют соответствующий доступ. У специализированной организации, которая может быть частной или государственной, должна быть соответствующая лицензия. Осуществить проверку техники в домовладении могут только те представители компаний, с которыми у управляющей компании заключен договор.

Как проводят проверку газового оборудования


Чтобы проверить, нормально ли функционируют газовые приборы, специалисты совершают целый алгоритм действий. В первую очередь, проверяется герметичность прибора и всех газовых соединений. Далее идет тестирование всех режимов работы техники, после чего проводится замена и чистка расходных элементов. Потом проводится проверка автоматики и делаются контрольные замеры. Результаты проверок двух предыдущих шагов заносятся в протокол.


Сколько стоит проверка газового оборудования


Стоимость проверки газового оборудования может разниться. Она зависит от сложности, мощности, типа размещения. Внеплановые проверки проводятся бесплатно. Обязанность гражданина оплачивать работы по техническому обслуживанию закреплена в п.42 Правил № 410. Примерная стоимость проверки газовой плиты начинается от 500 рублей.

Как распознать утечку газа из плиты — советы газовика
Как распознать утечку газа из плиты — советы газовика

Кто может проверять газовое оборудование в Московской области


Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 января техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет проводить одна газораспределительная организация. Такая мера позволит усилить контроль за газовой безопасностью и выстроить единую систему ценообразования услуг. В Подмосковье такой компанией стала АО «Мособлгаз».
 
По словам губернатора, контроль за состоянием газового оборудования единым оператором введен для того,  чтобы исключить риски некачественной проверки.

«С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты», — подчеркнул Воробьёв.  

Губернатор также распорядился, чтобы жителей Московской области проинформировали о том, как выглядит сотрудник «Мособлгаза», какие документы должен иметь при себе.

График проверок техобслуживания газового оборудования в Московской области будет размещен 25 декабря на официальном сайте «Мособлгаза». Проверка будет производиться один раз в год. О начале работ жителей заблаговременно проинформируют.
Жителей Московской области предупредили, что специалисты АО «Мособлгаз» будут приходить в отличительной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную информацию о сотруднике.

По вопросам обслуживания газового оборудования жители Подмосковья смогут обратиться на единую горячую линию: 8 (800) 200-24-09.
 
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#подмосковье
#губернатор
#проверка
#газ
#безопасность
#мособлгаз
#договор
#техника
#оборудование
#график
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Стоматологи раскрыли, на сколько на самом деле вырастут цены на услуги к Новому году
Стоматолог Симкин опроверг информацию о росте цен на услуги к Новому году
19 октября 2023, 12:00

Фото: IStock/SbytovaMN

В России к 2024 году цены на услуги стоматолога вырастут на 30%. Одними из главных причин стали нестабильный курс рубля, а также санкции против РФ и проблемы с логистикой.
Информация об этом появилась в соцсетях, однако сами стоматологи опровергают эти цифры. Как рассказал «Радио 1» владелец сети стоматологических клиник «Денто Эль» и сети медицинских центров «Клиника Семейная» Константин Симкин, рост цен будет небольшим.
«Всё это не может отразиться на стоимости услуг в цифрах роста 30 и более процентов, с моей точки зрения. Я не знаю, откуда такая информация. В данной ситуации инфляционный рост будет в пределах 5-10 процентов максимум», — отметил Константин Симкин.
Собеседник подчеркнул, что зарплата стоматологов также не скажется на стоимости услуг, поскольку многие специалисты получают процент от продаж.
При этом, проблемы с логистикой действительно есть, заметил Константин Симкин. По его словам, увеличились сроки поставок оборудования.
«По оборудованию поставки есть, но сроки увеличились, а расходные материалы – они, как правило, складируемые и у каждого поставщика есть запасы. С какими-то отдельными материалами иногда возникают сложности, но если мы говорим в целом об общем объёме, на сегодняшний день все поставки идут, материалы присутствуют», — заметил он.
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#клиника
#рост
#стоматология
#цены
#услуги
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«Магнит» запустит собственный маркетплейс на базе KazanExpress
19 октября 2023, 08:34

Фото: istock / Abdullah Durmaz

Один из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и запустит собственный сервис «Магнит Маркет». Об этом сообщают РБК, ссылаясь на представителей сети магазинов.


«Магнит» <…> достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет», — сообщает компания.
Сообщается, что  100% «Казаньэкспресс» хотят выкупить у «AliExpress Россия», основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда и предпринимателя Сергея Еремеева. Сумма сделки пока что не раскрывается. Кроме того, закрытие сделки будет зависеть от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. 

За последние 6 месяцев продажи в интернете выросли на 63%. Следвоательно из этого, одной из основных причин роста торговли в Интернете стало активное развитие маркетплейсов и повышение их популярности среди покупателей.

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#россия
#закрытие
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#фас
#сделки
#сервис
#онлайн
#развитие
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Профессор Чеглов спрогнозировал падение цен на курятину
18 октября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Dmytro Chernykov

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что в ближайшие несколько недель цены на куриное мяса могут снизиться на 10-20%.
По его словам, сильнее всего падение стоимости коснётся низкоценового сегмента продукции.

«В течение полутора-двух недель торговые сети начнут транслировать снижение оптовых цен на курицу на розницу. Прежде всего, оно коснётся тушки бройлера, крыльев, суповых наборов, низкоценового сегмента. Здесь цены могут снизиться на 15–20%, а более «деликатесное» мясо вряд ли подешевеет больше чем на 10%», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чеглов.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявлял, что серьёзного подорожания мясной продукции к Новому году в России не предвидится.

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#мясо
#прогноз
#цены
#экономика
#потребитель
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В России производители сокращают количество сахара в напитках
18 октября 2023, 17:37

Фото: istockphoto/Lemon_tm

Союзнапитки сообщает, что производители используют подсластители в напитках вместо сахара.
Российские производители безалкогольных напитков начали сокращать количество сахара в выпускаемых продуктах. Они чаще начинают использовать подсластители, пишет РИА Новости, ссылаясь на президента Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максима Новикова.
 
С 1 июля в РФ начал действовать акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки. Его размер равняется 7 рублям за литр. Также в июле всемирная организация здравоохранения заявила, что включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, при этом оставив без изменения порог его безопасного применения (до 40 мг в сутки на килограмм массы тела).
 
«Одной из целью введения акциза была заявлена борьба с избыточным потреблением сахара и развитие культуры рационального потребления. Поэтому тренд, который мы сейчас видим, отвечает этому запросу. Действительно, на рынке стало появляться больше напитков с низким содержанием сахаров, а для создания привычного баланса вкуса чаще используются традиционные подсластители», - рассказал Максим Новиков.
По его словам, заменители сахара, и аспартам, который используется на производстве безалкогольных напитков, являются одними из наиболее тщательно изученных ингредиентов.
 
«Что касается вопроса вреда, информация об опасности аспартама и ацесульфама противоречит базе научных доказательств последних десятилетий и может ввести потребителей в заблуждение и привести к большему потреблению продукции, содержащей сахар. Нельзя забывать и том, что подсластители могут использоваться как инструмент для снижения калорийности рациона человека», - уточнил президент союза Максим Новиков.
Ранее сообщалось, что причина ухудшения вкуса напитков в подорожавшем акцизе на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители.
В «Черноголовке» были вынуждены уменьшить количество сахара в газировках, чтобы не повышать цену из-за налога. В данный момент существует два заменителя глюкозы — цикламат натрия и сукралоза, которые отвечают за сладость. Но их вкус не такой натуральный, поэтому люди заметили подмену и начали критиковать бренд.

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#газировка
#сахар
#здоровье
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