Уютная осень: 10 бюджетных идей для дома

Фото: Istock/Evgeniya_Semenycheva
С наступлением осени природа резко меняется и на смену теплой и ясной погоде приходят опавшие листья, дожди, серое небо. Выходные дни все чаще проходят дома, поэтому особенно важно создать такую атмосферу, которая позволит насладиться осенью и увидеть в ней яркие краски. Редакция «Радио 1» сделала подборку бюджетных идей, которые помогут сделать дом в осеннее время года теплым и уютным.
Пледы
Ковры
Квартиру украсит даже небольшой пушистый коврик. Если осенние краски не подходят к интерьеру, то можно заменить их нейтральными цветами, которые также ассоциируются с осенью, но подойдут к мебели или ремонту. В таком случае предпочтение можно отдать коричневому, бежевому или молочному цветам.
Постельное белье
На осень следует приобретать постельное белье из мягких и теплых материалов. Комплекты из микрофибры или фланели сохранят тепло и создадут дополнительный уют. Белье можно выбрать с осенними принтами или соответствующих цветов.
Шторы
Шторы в осеннее время подходят плотные и длинные. Самыми удачными цветами станут желтые, оранжевые или коричневые.
Свечи, гирлянды
Фото: Istock/Anastasiia Stiahailo
Дополнительный уют в доме помогут создать свечи, гирлянды или светильники. Выбирать световые приборы лучше с теплым освещением. Свечи станут не просто уютным, но и романтическим атрибутом. Их также можно подобрать к интерьеру или приобрести в «осенних» цветах.
Мебель
В осеннее время года можно приобрести небольшие пуфы. Они создадут особенную осеннюю атмосферу. Бюджетным вариантом станет покупка чехлов на стулья или кресла с осенним принтом или выполненных в теплых тонах.
Декоративные подушки
Подушки можно выбрать разных размеров и разложить их на кровати или диване. Они помогут преобразить интерьер и создать осеннее настроение. Выбирать подушки стоит с однотонными принтами или рисунками с кленовыми листьями, тыквами и другими символами осени.
Аромадиффузор
Лучше всего приобретать аромадиффузоры, в которых могут использоваться натуральные эфирные масла. Это позволит насладиться любимыми ароматами и окунуться в атмосферу осени. Самыми подходящими ароматами будут: мята, корица, цитрус, хвойный лес.
Посуда
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Анастасия Крестьянова