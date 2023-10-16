В Ассоциации рыбного рынка раскрыли, что будет с ценами на морепродукты

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Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.
Однако президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил, что ограничения никак не отразятся на стоимости продуктов в России. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Эксперт отметил, что сегодня основными поставщиками морепродуктов в России являются Чили, Латинская Америка, Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия. А дальнейший рост цен на рыбу зависит от курса рубля к доллару.
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«Импорт морепродуктов из Японии был крайне незначительным. Связано это с тем, что ещё в 2014 году всё сырьё попало под санкции, а в этом году ещё и готовая продукция попала под санкции. Соответственно, запрет импорта из Японии носит психологический характер, — то есть мы запрещаем то, чего нет. Никакого влияния на рынок этот запрет не окажет», — сказал Виталий Корнев.
«У нас экономика открытая. Это означает, что мы можем и экспортировать, и импортировать. Если рубль становится сильным, становится интересным внутренний рынок, если слабеет, то интересен внешний рынок. Сейчас ситуация демпфируется остатками: в России на складах хранится трёх-четырёхмесячный запас различной рыбопродукции, поэтому рост цен происходит с некоторым замедлением», — добавил специалист.Корнев заключил, что основной рост цен исходит от стоимости сырья и удорожания рабочей силы.
«Сырьё выросло процентов на 30, рабочая сила в настоящий момент выросла процентов на 20-25 с тенденцией роста на 50 процентов. Если говорить о себестоимости, то она подрастает на процентов на 30. А будущий рост цен сильно зависит от общей ситуации, от курса рубля к доллару», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова