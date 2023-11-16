В Ассоциации рыбопромышленников предсказали дальнейшее снижение цен на икру

Фото: IStock/Avtor
В ноябре 2023 года цены на икру в России начали снижаться. Согласно исследованию ресурса «Чек Индекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость красной икры уже упала на 4%, до шести тысяч рублей за килограмм.
Президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал, что стоимость импортных деликатесов действительно может снизиться на рынке из-за укрепления рубля. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что продукция российского производства может, наоборот. Вырасти в цене из-за высокого спроса в предновогодний период.
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«То, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем тоже зависит курса. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов», — заключил он.Ранее «Радио 1» рассказывало, какие продукты к новогоднему столу также могут вырасти в цене. Подробнее читайте в нашем материале.
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Екатерина Шмакова