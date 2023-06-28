В Британии каждый седьмой житель голодал в 2022 году

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По мнению исследователей, причина голода заключается в проблеме системы социального обеспечения и кризисе, который был вызван ростом стоимости жизни. Согласно отчету, в прошлом году только 7% нуждающихся британцев получили продовольственную помощь, а 71% населения с низким уровнем доходов остались без поддержки.
Ранее экономист Зайнуллин предрек подорожание потребительской корзины в России. Ura.ru пишет, что, по мнению Сергея Зайнуллина, подорожание потребительской корзины достигнет уровня не ниже инфляции. Также изменения коснутся самого набора продуктов: произойдёт сдвиг в сторону здорового питания. Может уменьшиться норма сахара и кондитерских изделий, мучного, а овощей и фруктов станет больше.