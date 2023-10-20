В Госдуме объяснили почему не получится продавать алкоголь онлайн

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов негативно отозвался об идее по продаже алкоголя онлайн. Свою позицию зампред объяснил в интервью «Ленте.ру».
Спиридонов пояснил, что если алкогольную продукцию начнут продавать онлайн, то у обычных магазинов снизится прибыль, что может негативно сказаться на экономике. Кроме того, это может привести к росту цен на «базовые социальнозначимые продукты».
Он также заявил, что текущая негативная демографическая ситуация может ухудшиться из-за подобной инициативы.
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«Считаю, что идея продавать алкоголь онлайн крайне губительна, объясню почему: 1. Повысится доступность алкоголя, и, как следствие, его потребление; 2. Увеличится количество суррогатного алкоголя, продаваемого на «сайтах-однодневках»; 3. Усложнится контроль за продажей алкоголя несовершеннолетним; 4. Пропадет возможность контроля продажи в ночное время», - объяснил Спиридонов.
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Алина Юрчак