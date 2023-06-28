В Госдуме предложили отменить НДС на продукты для фудшеринга

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Парламентарии предлагают отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в том случае, если их станут бесплатно отдавать населению. В настоящее время предпринимателям невыгодно раздавать такие товары, поскольку нулевая ставка НДС существует только для тех продуктов, которые оказались выброшенными в мусор.
Ранее сообщалось, что Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около миллиона тонн продовольствия в год.