В Греции резко снизится производство оливкового масла из-за экстремальной жары

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Жара, засуха, размножение вредителей и лесные пожары приведут к резкому снижению урожая оливкового масла в Греции.
Об этом сообщает libre.gr. Производство снизится на треть, с 300 тысяч тонн до 200 тысяч. В Южной Европе данный показатель упадёт на 40%.
По оценкам Европейской комиссии, производство оливкового масла в Греции снизится до 1,391 млн тонн с 2,272 млн тонн в 2022 году. Производителей серьёзно беспокоит засуха и аномальное повышения температуры, которое мешает завязыванию плодов.
Турция, чтобы защитить внутренний рынок, с 1 августа остановила на 3 месяца экспорт оливкового масла. Масло выросло в цене вдвое. Введенные меры также связывают с тем, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло, а потом продают другим странам.
Синоптики прогнозируют возвращение в Южную Европу экстремальной жары во второй половине августа. Больше всех пострадает Греция, жители которой уже испытали на себе последствия лесных пожаров, которые пылали на Корфу и Родосе. В атмосферу выбросился максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа.
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По оценкам Европейской комиссии, производство оливкового масла в Греции снизится до 1,391 млн тонн с 2,272 млн тонн в 2022 году. Производителей серьёзно беспокоит засуха и аномальное повышения температуры, которое мешает завязыванию плодов.
Синоптики прогнозируют возвращение в Южную Европу экстремальной жары во второй половине августа. Больше всех пострадает Греция, жители которой уже испытали на себе последствия лесных пожаров, которые пылали на Корфу и Родосе. В атмосферу выбросился максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа.
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Мария Фирсова