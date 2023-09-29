В компании «Платформа ОФД» рассказали о важной цели цифровой маркировки продуктов

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Цифровая маркировка продуктов позволит снизить объём нелегальной продукции. Об этом «Газете.ru» сообщил директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.
Напомним, что с 1 октября будет введена маркировка пива и слабоалкогольных напитков.
По словам собеседника «Газеты.ru», цифровая маркировка уже содержится на четверти кассовых чеков розничных торговых сетей. В дальнейшем она будет печататься на каждом чеке.
Маркировка позволит сократить объём нелегальной продукции. Уже сейчас он снизился в 2-3 раза в отдельных категориях. Также наблюдается и большее снижение в ряде других товарных групп.
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По словам собеседника «Газеты.ru», цифровая маркировка уже содержится на четверти кассовых чеков розничных торговых сетей. В дальнейшем она будет печататься на каждом чеке.
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Анастасия Чинкова