В магазинах появятся цены за килограмм и литр

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
У российских магазинов и торговых сетей может в будущем появиться обязательство указывать цену за килограмм или литр продаваемого товара. Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента уже в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв правового управления Госдумы.
Как отметил в беседе с газетой автор документа, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, принятие изменений в статью 10 Закона «О защите прав потребителей», позволит искоренить ситуации, когда продавцы, например, продают девять яиц в упаковке вместо десяти, или иным образом уменьшают вес или объем товара, сохраняя при этом прежнюю отпускную цену (так называемая шринкфляция)
По поручению Чернышова, с 1 по 18 июля в популярных сетевых магазинах Москвы провели массовые анонимные рейды. Всего проверили 122 универсама во всех районах столицы. В результате было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей. А, например, крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг в 97% случаев — однако вес и объём товара при этом указаны мелким шрифтом по сравнению с ценой.
Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке, заявил поддержавший эту инициативу председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
«Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже», — объясняет зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, подчеркивая, что законодательные нововведения в этой сфере повысят информированность покупателей.
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По поручению Чернышова, с 1 по 18 июля в популярных сетевых магазинах Москвы провели массовые анонимные рейды. Всего проверили 122 универсама во всех районах столицы. В результате было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей. А, например, крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг в 97% случаев — однако вес и объём товара при этом указаны мелким шрифтом по сравнению с ценой.
Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах
Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке, заявил поддержавший эту инициативу председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
«Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже», — объясняет зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, подчеркивая, что законодательные нововведения в этой сфере повысят информированность покупателей.
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Артем Путинцев