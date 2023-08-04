В магазинах появятся цены за килограмм и литр

У российских магазинов и торговых сетей может в будущем появиться обязательство указывать цену за килограмм или литр продаваемого товара. Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента уже в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв правового управления Госдумы.